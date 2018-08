Slovo obeh Slovencev: šok v Zagrebu, brez presenečenja v Kijevu

Petar Stojanović in soigralci so v Zagrebu ostali brez lige prvakov.

Petar Stojanović in soigralci so v Zagrebu ostali brez lige prvakov. Foto: Guliver/Getty Images

Tako Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) kot Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) sta ostala brez lige prvakov, potem ko sta njuna kluba izpada proti švicarskemu prvaku Young Boys oziroma Ajaxu. V elitnem evropskem klubskem tekmovanju bodo tako Slovenijo predstavljali Jan Oblak (Atletico), Jaka Bijol (CSKA Moskva) in Samir Handanović (Inter), ki so si mesto tam zagotovili že po dobrih uvrstitvah v domačih prvenstvih.

Benjamin Verbič je odigral celo tekmo za Dinamo v Kijevu, kjer Ajax ni dopustil presenečenja in je pričakovano obranil prednost, ki si jo je prejšnji teden priigral v Amsterdamu (3:1). Tekma v Ukrajini se je končala brez zadetkov, nevarnejši pa so bili gostje, ki so zapravili kar nekaj priložnosti.

Veliko večji šok se je zgodil v Zagrebu, kjer je Dinamo s Petrom Stojanovićem v postavi (tudi on je igral od prve do zadnje minute) gostil ekipio Young Boys, proti kateri je že v Bernu prišel do ugodnega izida (1:1). Ko so hrvaški prvaki že na začetku tekme prišli do vodstva, se je zdelo, da se bodo spet uvrstili v ligo prvakov, a so potem v 64. in 66. minuti prejeli dva gola, pod oba se je podpisal Gullaume Hoarau, in ostali brez tako želenih milijonov, ki jih prinaša uvrstitev v ligo prvakov.

V Atenah je AEK remiziral proti Videotonu, ki ga s klopi vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, in obranil prednost z Madžarske ter napredoval v skupinski del elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

V sredo bodo še preostale tri tekme.



Kdo ima že zagotovljen nastop v skupinskem delu lige prvakov (26)? Real Madrid, Atletico Madrid (Jan Oblak), Barcelona, Valencia (vsi Španija), Bayern München, Schalke, Hoffenheim, Borussia Dortmund (vsi Nemčija), Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool (vsi Anglija), Juventus, Napoli, Inter (Samir Handanović), Roma (vsi Italija), PSG, Monaco, Lyon (vsi Francija), CSKA Moskva (Jaka Bijol), Lokomotiv Moskva (oba Rusija), Porto (Portugalska), Šahtar Doneck (Ukrajina), Club Brügge (Belgija), Galatasaray (Turčija), Viktoria Plzen (Češka). Nastop v skupinskem delu lige prvakov prinaša bogato nagrado 15 milijonov evrov.