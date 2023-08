Slovenski trio na klopi, PAO ostal brez lige prvakov

Nastop v skupinskem delu lige prvakov je imelo zagotovljenih 26 klubov. Šest pa si jih je oziroma bo to čast izborilo v kvalifikacijah. V torek zvečer je to uspelo Galatasarayu, Bragi in Young Boys. Ne Andraža Šporarja ne Benjamina Verbiča ne Adama Gnezde Čerina ni bilo v prvi postavi Panathinaikosa, ki je morala proti Bragi nadoknaditi zaostanek z 1:2. Šporar in Gnezda Čerin sta vstopila v drugem polčasu, a nista bila dovolj za zmago. Braga je zmagala z 1:0 in napredovala s 3:1.

Kvalifikacije za ligo prvakov, play-off (povratne tekme):

Torek, 29. avgust:

Oblak, Kampl in Šeško že med elito

Jan Oblak je kot vratar Atletica Madrida že redni gost največjega tekmovanja, v zadnjih letih se z evropsko elito kot po tekočem traku druži Kevin Kampl, ki se mu je letos pri RB Leipzigu pridružil še mlajši rojak Benjamin Šeško.

Slovenski trio na klopi za rezerve

Slovenskega tria ni bilo v prvi enajsterici Panathinaikosa. Foto: Guliverimage Zelo vroče je bilo olimpijskem stadionu v Atenah. Zeleno-beli, za katere so v tej sezoni v polno zadeli že vsi trije slovenski legionarji, to so Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, so skušali izločiti portugalsko Brago. Ta je doma prvo tekmo dobila z 2:1. Šporar jo dobro pozna, saj je pred leti nosil njen dres. A ne Šporar ne Gnezda Čerin ne Verbič niso bili v prvi postavi domačega trenerja Ivana Jovanovića.

Brez golov v prvem polčasu. Foto: Guliverimage In v prvem polčasu je bila za gol bolj nevarna gostujoča ekipa. Vratar Alberto Brignoli je v 31. minuti fantastično branil poizkus Abela Ruiza. Nekaj trenutkov pozneje je odbitek skušal v gol pospraviti Ricardo Horta, a so mu strel blokirali. Prvih 40 minut je imel sicer žogo več Panathinaikos (65-odstotkov igralnega časa), a je v strelih prevladovala Braga (6:1 proti golu, 1:0 v okvir vrat). PAO je imel prvi dve nevarni priložnosti šele v sodnikovem dodatku, ko sta streljala edina dva grška nogometaša v prvi enajsterici Fotis Ioannidis in Georgios Vagiannidis. Poskus slednjega z glavo je uspešno branil Matheus Magalhaes in prvi polčas se je končal brez zadetkov.

Vratar Brage je bil na pravem mestu tudi v 54. minuti, ko je streljal Sebastian Palacios. Ko je grški ekipi vse bolj zmanjkovalo časa, je trener vendarle v igro poslal Šporarja (pol ure pred koncem tekme). Za zadnjih 15 minut tekme je nato vstopil še Gnezda Čerin. A tudi Slovenca nista prinesla preobrata. Do gola je s potrpežljivo igro pravzaprav prišla Braga. V 83. minuti je Bruma prejel izvrsten predložek in zabil za 1:0 oziroma skupno vodstvo s 3:1. Tudi osem minut sodnikovega dodatka za Panathinaikos za dva gola za vsaj podaljšek ni bilo dovolj. Po izključitvi Juankarja so tekmo še končali z igralcem manj.

PAO bo tako igral v skupinskem delu evropske lige.

Galatasaray in Young Boys hitro do prednosti

Igral je tudi krvnik Olimpije turški Galatasaray. Martin Ellingsen je v peti minuti zakrivil prekršek za 11-metrovko in z bele pike je bil natančen Mauro Icardi. Galatasaray, ki je prvo tekmo z norveškim Moldejem dobil s 3:2, je tako na povratni povedel z 1:0 in bil le še korak do lige prvakov. Sredi drugega polčasa je za izenačenje na 1:1 zadel Eirik Hestad. Vse dvome o naslednjem udeležencu lige prvakov je z golom v sodnikovem dodatku razblinil Angelino. Turška ekipa je povratno tekmo dobila z 2:1.

Na tretji tekmi torkovega večera sta bila švicarski Young Boys in izraelski Maccabi Haifa na samem začetku poravnana (0:0 s prve tekme), po manj kot pol ure pa so Švicarji že vodili z 2:0. Najprej je zadel Cedric Itten, nato pa je nesrečno lastnega vratarja premagal Abdoulaye Seck. Dvoboj je bil praktično odločen, ko je v uvodni minuti drugega polčasa za 3:0 zadel Filip Ugrinic. To je bil tudi končni izid.

Še tri tekme v sredo zvečer

V sredo bo belgijski prvak Royal Antwerp branil tesno prednost v Atenah pri Aeku, ki je v tretjem krogu kvalifikacij po izjemni drami izločil zagrebški Dinamo, druženju z elito je blizu tudi Köbenhavn, ki je na prvi tekmi v gosteh ugnal Rakow, na stadionu Philips v Eindhovnu pa velja pričakovati novo poslastico med PSV in Rangers. Prva tekma na Škotskem se je končala brez zmagovalca (2:2).

Vsi poraženci play-offa kvalifikacij za ligo prvakov bodo zaigrali v skupinskem delu lige Europa, zmagovalci pa bodo z velikim zanimanjem spremljali četrtkov žreb.

