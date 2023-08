V Atenah bo vroče, tekma leta za "slovenski" Panathinaikos

Nastop v skupinskem delu lige prvakov, največjega in najbolj donosnega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja, ima zagotovljenih že 26 klubov. Šest si jih bo to čast in privilegij zagotovilo v kvalifikacijah. Trije že danes, ko bo na delu tudi "slovenski" Panathinaikos s kar tremi člani Kekove čete. Andraž Šporar se bo poskušal maščevati nekdanjim soigralcem iz Brage za nedaven poraz na Portugalskem (1:2). Na delu bo tudi evropski krvnik Olimpije Galatasaray, ki bo v turškem navijaškem kotlu branil prednost iz Norveške.

Oblak, Kampl in Šeško že med elito

Če do konca poletnega prestopnega roka ne bo sprememb, bodo v elitni ligi prvakov zagotovo nastopili vsaj trije Slovenci. Jan Oblak je kot vratar Atletica že redni gost največjega tekmovanja, v zadnjih letih se z evropsko elito kot po tekočem traku druži Kevin Kampl, ki se mu je letos pri RB Leipzigu pridružil še mlajši rojak Benjamin Šeško. Omenjeno število slovenskih legionarjev v skupinskem delu lige prvakov pa bi se lahko podvojilo, če bo grški podprvak Panathinaikos v zadnjem krogu kvalifikacij izločil Brago.

Se bo Šporar maščeval nekdanjim soigralcem?

Panathinaikos je na zadnji ligaški tekmi premagal Volos s 3:0, med strelce pa sta se vpisala tako Adam Gnezda Čerin kot Benjamin Verbič. Foto: Guliverimage Danes bo tako na Olimpijskem stadionu v Atenah še kako vroče. Zeleno-beli, za katere so v tej sezoni v polno zadeli že vsi trije slovenski legionarji, to so Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, vsi so se znašli tudi na aktualnem seznamu selektorja Matjaža Keka za nadaljevanje kvalifikacij za Euro 2024, bodo poskušali izločiti portugalskega predstavnika.

Šporar ga pozna odlično, saj je pred leti nosil dres omenjenega kluba in z njim osvojil ligaški pokal. Zmagovalca obračuna čaka pravo bogastvo, saj vsak klub, ki se uvrsti v skupinski del lige prvakov, prejme več kot 15 milijonov evrov nagrade.

Vse kaj drugega kot napredovanje v skupinski del lige prvakov bodo pri Galatasarayu šteli za velik neuspeh. Turški prvak si je z zmago pri Moldeju (3:2) na široko odprl vrata največjega tekmovanja, zdaj mora vse skupaj le še potrditi pred bučnimi navijači. Ko je zadnjič gostil evropsko tekmo, je premagal ljubljansko Olimpijo z 1:0.

Galatasaray je na poti do play-offa lige prvakov izločil tudi ljubljansko Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Tretji današnji potnik v ligo prvakov bo znan v Bernu, kjer se bosta spoprijela najboljša kluba iz Švice in Izraela. Na prvi tekmi v Hajfi ni bilo zadetkov.

V sredo bo belgijski prvak Royal Antwerp branil tesno prednost v Atenah pri Aeku, ki je v 3. krogu kvalifikacij po izjemni drami izločil zagrebški Dinamo, druženju z elito je blizu tudi Köbenhavn, ki je na prvi tekmi v gosteh ugnal Rakow, na stadionu Philips v Eindhovnu pa velja pričakovati novo poslastico med PSV in Rangers. Prva tekma na Škotskem se je končala brez zmagovalca (2:2).

Vsi poraženci play-offa kvalifikacij za ligo prvakov bodo zaigrali v skupinskem delu lige Europa, zmagovalci pa bodo z velikim zanimanjem spremljali četrtkov žreb.

