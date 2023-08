V živo: brez čudeža v Istanbulu, Olimpija v kvalifikacije za evropsko ligo

Olimpija je v Istanbulu zaigrala brez poškodovanega kapetana Timija Maksa Elšnika, vseeno prikazala boljšo predstavo kot pred tednom dni v Stožicah, zvezdniški zasedbi Galatasarayja, katere tržna vrednost igralcev presega 220 milijonov evrov, pa spet ni bila kos.

Zmagoviti zadetek za domače je v 24. minuti tekme dosegel argentinski zvezdnik Mauro Icardi. V 65. minuti so domači ostali brez Urugvajca Lucasa Torreire, ki je nespretno pohodil Olimpijinega napadalca Ruija Pedra in prejel neposredni rdeč karton. Ljubljančanom do konca tekme ni uspelo izkoristiti številčne prednosti in s skupnim izidom 0:4 so se poslovili od boja za nastop v ligi prvakov.

Galatasaray se je tako uvrstil v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, kjer se bo pomeril z norveškim Moldejem. Ta je z zmago nad Klaksvikom (2:0) preprečil senzacijo in napredovanje palčka s Ferskih otokov, ki je prvo tekmo presenetljivo dobil z 2:1. Olimpija bo evropsko sezono zdaj nadaljevala v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa. V tem jo čaka spopad z zmagovalcem dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki. Prva tekma se je v Bakuju končala z 2:1 za Azerbajdžance.

Vroče je bilo tudi v Zagrebu, kjer je hrvaški prvak Dinamo Zagreb v prvi tekmi pričakal najboljši grški klub AEK Atene. Tekmeca bi se morala pomerili že prejšnji teden v grški prestolnici, a je bil dvoboj zaradi smrti navijača Aeka prestavljen na 19. avgust, Uefa pa je odločila, da bo prvi obračun tako potekal v Zagrebu. Z 2:1 so ga dobili Atenčani.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 15. avgust:

Pari zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Maccabi Haifa - Young Boys Bern*

Royal Antwerp* - AEK Atene/Dinamo Zagreb

Rakow Czestochowa - Köbenhavn

Molde - Galatasaray

Rangers/Servette - PSV Eindhoven

Braga - Panathinaikos/Marseille



* tekmovanju se pridružita v play-offu