Nogometaš Olimpije začudil Turke s skrajnim optimizmom

Danes bodo številni nogometaši Olimpije prvič v karieri zaigrali na tako velikem stadionu in pred tako velikem številu gledalcev. ''Galatasaray je ekipa, ki čaka in izkorišča napake, in ve, kaj mora narediti. Je precej bolj izkušena od nas, ki se še učimo. V Istanbul pa gremo vseeno poskušat zmagat," je prejšnji teden po porazu v Stožicah z 0:3 povedal trener Olimpije Joao Henriques. Doživel je prvi poraz v Evropi, Olimpija pa si je z njim malodane zaprla vrata napredovanja v play-off kvalifikacij za ligo prvakov.

Če zvezdniški zasedbi, katere tržna vrednost igralcev presega 220 milijonov evrov, v Turčiji ne bo vrnila (vsaj) z enako mero, bo prihodnji teden naskakovala nov evropski izziv v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, kjer jo čaka boljši iz obračuna med prvakoma Azerbajdžanom (Qarabag) in Finske (HJK Helsinki).

Doffo ne verjame le v zmago, ampak ...

Marcel Ratnik in Agustin Doffo verjameta v to, da bi lahko Olimpija danes v Istanbulu prekrižala načrte Galatasarayu. Foto: Nik Moder/Sportida ''Dali bomo vse od sebe in upali na pozitiven razplet. Pričakujem spektakel, veliko ljudi, zato verjamem, da nas bo tudi to dvignilo, čeprav je ritem neizprosen. Regeneracija je izredno pomembna v tem trenutku. A moramo potrpeti, saj smo si vsi tega želeli. Adrenalin bo na vrhuncu. Nimamo vsak dan priložnosti igrati takšnih tekem proti takšnim igralcem. Zaostajamo, vendar upanje tli,” mladi branilec Marcel Ratnik še verjame v zmago nad favoritom. Prekmurec je opozoril nase v soboto s prekrasnim zadetkom za zmago nad Domžalami (2:1), po tej tekmi njegov trener Henriques ni bil kaj preveč zadovoljen z igro varovancev.

Dvoboj v Istanbulu, kjer bi se lahko na stadionu Rams Park zbralo 50 tisoč gledalcev, se bo začel ob 20. uri, na njem pa bo za razliko od srečanja v Ljubljani nastopil tudi Agustin Doffo. Olimpija je na prvi tekmi zelo pogrešala Argentinca, zaradi njega je moral kapetan Timi Max Elšnik zaigrati na položaju zadnjega zveznega igralca. "V Turčijo smo prišli po zmago in napredovanje. Zavedamo se, da bo stadion poln, a ko se bo začela tekma, se bosta na igrišču pomerili ekipi s po 11 igralci," ostaja Južnoameričan po poročanju turških medijev ogromen optimist. S svojo napovedjo je začudil Turke, ki pričakujejo nov uspeh Galatasaraya.

Domači trener verjame v novo zmago

Iz tabora Olimpije tako pred najbolj atraktivnim evropskim gostovanjem zadnjega desetletja ne gre prezreti optimizma, pri gostiteljih, ki so konec prejšnjega tedna v uvodnem dejanju turškega prvenstva remizirali pri Kayserisporju (0:0) in tako še tretjič zapored zadržali mrežo nedotaknjeno, pa vlada prepričanje, da bo Galatasaray upravičil vlogo favorita tudi v drugo.

Galatasaray je v sezono 2023/24 vstopil z velikimi pričakovanji. Foto: Vid Ponikvar

"To bi bilo izjemno za našo državo, za koeficient turških klubov v Evropi," pojasnjuje trener Okan Buruk, ki spoštuje Olimpije, a dodaja, da verjame v uresničitev cilja. Galatasaray želi v tej sezoni ubraniti naslov turškega prvaka in zaigrati v ligi prvakov, ambicije pa so tako visoke, da želi osvojiti tudi evropsko lovoriko. Pred 23 leti je bil zmagovalec pokala Uefa in evropskega superpokala.

"Slovenski" Panathinaikos na Velodromu, v Zagrebu bo vroče

Jon Gorenc Stanković bo skušal nadoknaditi visok zaostanek proti nizozemskemu velikanu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Kdo bo še nastopil danes? Ker bo sreda minila v znamenju evropskega superpokala, za lovoriko se bosta v Pireju pomerila zmagovalca lige prvakov in lige Europa, Manchester City in Sevilla, bodo vsi potniki v odločilni krog kvalifikacij za ligo prvakov znani že drevi. Na delu bodo tudi trije klubi, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji. Panathinaikos, kjer igrajo kar trije (Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič) bodo branili tesno prednost s prve tekme v Atenah (1:0) na Velodromu v Marseillu, zelo zahtevna naloga pa čaka tudi graški Sturm. Avstrijski podprvak in pokalni zmagovalec je prejšnji teden izgubil v Eindhovnu kar z 1:4, častni zadetek za črno-bele pa je dosegel Jon Gorenc Stanković. Za Sturm nastopa tudi Tomi Horvat. Slovan iz Bratislave odhaja na gostovanje v Izrael. Maccabi Haifa je zmagala na Slovaškem z 2:1, pri gostiteljih pa velja pričakovati v obrambni vrsti nastop Kenana Bajrića.

V Zagrebu bo zelo vroče, saj bo hrvaški prvak Dinamo Zagreb v prvi tekmi pričakal najboljši grški klub AEK Atene. Tekmeca bi se morala pomerili že prejšnji teden v grški prestolnici, a je bil dvoboj zaradi smrti navijača Aeka prestavljen na 19. avgust, Uefa pa je odločila, da bo prvi obračun tako potekal v Zagrebu.

Mesto, kjer je prejšnji teden v navijaških izgredih izgubil življenje 29-letni navijač atenskega Aeka. Foto: Guliverimage

Pod drobnogledom evropske javnosti bo tudi nastop prvakov Ferskih otokov KI Klaksvik, ki so letos v kvalifikacijah že izločili prvaka Madžarske in Švedske, po presenečenju pa diši tudi v 3. krogu, saj so na prvi tekmi z 2:1 doma premagali norveški Molde. Zmagovalec obračuna "severnjakov" se bo v play-offu pomeril z boljšim iz dvoboja med Galatasarayem in Olimpijo.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 15. avgust:

Pari zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern*

Royal Antwerp* - AEK Atene/Dinamo Zagreb

Rakow Czestochowa/Aris Limassol - Köbenhavn/Sparta Praga

KI Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Rangers/Servette - PSV Eindhoven/Sturm Gradec

Braga/Bačka Topola - Panathinaikos/Marseille



* tekmovanju se pridružita v play-offu