Maribor in pet Slovencev danes na lovu za silnimi milijoni

Danes se obeta pester nogometni torek v Evropi. Zaradi sredinega superpokala med Liverpoolom in Chelseajem bodo vse povratne tekme 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov odigrane že danes. Maribor bo poskušal na Norveškem vrniti Rosenborgu za domači poraz v Ljudskem vrtu, za napredovanje v play-off pa se bo potegovalo še ogromno slovenskih legionarjev.

Mariborčani se bodo z Rosenborgom pomerili ob 19. uri. Na Norveško so odpotovali z zaostankom dveh zadetkov (1:3), a so prepričani, da lahko z boljšo igro, vsekakor pa manjšim številom napak v obrambi, vrnejo Skandinavcem z enako mero v Trondheimu.

Darko Milanič, ki je po dramatični zmagi nad Taborom iz Sežane (4:2) ponudil odstop, a ga je vodstvo kluba zavrnilo, bo v nasprotju s prvo tekmo z Norvežani tokrat računal tudi na povratnika Luko Zahovića in Alexandra Cretuja, ki je prejšnji teden izpustil dvoboj zaradi kazni. Zaradi poškodbe v Skandinavijo ni odpotoval Aleks Pihler.

Če bi Maribor danes izpadel iz kvalifikacij za ligo prvakov, bi se v play-offu kvalifikacij za ligo Europa udaril z boljšim iz dvoboja med bolgarskim (Ludogorec) in valižanskim prvakom (TNS).

Blažič ali Stojanović?

Miho Blažiča (Ferencvaroš) bi danes do napredovanja proti Dinamu popeljal že remi z 0:0. Foto: Vid Ponikvar Zmagovalec slovensko-norveškega obračuna se bo v play-offu kvalifikacij udaril z boljšim iz hrvaško-madžarskega spopada med zagrebškim Dinamom in Ferencvarošem. Prvi dvoboj na Hrvaškem ni prinesel zmagovalca (1:1), tudi danes v Budimpešti pa bo na igrišču najverjetneje potekal spopad med slovenskima reprezentantoma Miho Blažičem (Ferencvaroš) in Petrom Stojanovićem (Dinamo). Po prvi tekmi se je bolj smejalo Primorcu.

Ukrajinski podprvak Dinamo Kijev bo z Benjaminom Verbičem gostil Club Brugge. V Belgiji je ostal praznih rok (0:1), zato je pred Vojničanom in soigralci zahteven izziv.

Na delu štirje nekdanji evropski prvaki

Vid Belec bo poskušal izločiti klub, ki je bil lani v Evropi usoden za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Ciprski prvak Apoel, za katerega redno brani Vid Belec, Roman Bezjak pa bolj ali manj čaka na priložnost na klopi za rezervne igralce, bo podobno kot Maribor lovil zaostanek v gosteh. V Bakuju bo poskušal izločiti Qarabag, ki je bil v Nikoziji boljši z 2:1.

Napredovanje si bodo poskušali izboriti štirje nekdanji evropski prvaki. Porto bo na zmajevem stadionu gostil Krasnodar (1:0). Ajax se bo doma pomeril z grškim prvakom PAOK Solun (2:2), Celtic bo doma pričakal CFR Cluj (1:1), beograjska Crvena zvezda pa bo morala za napredovanje na Danskem po remiju 1:1 nujno vsaj enkrat zatresti mrežo Köbenhavna. Po zmagi z 2:1 v Baslu je pred velikim uspehom avstrijski podprvak LASK Linz, Olympiakos Pirej pa je v Turčiji opravil pomemben korak do napredovanja z zmago v Istanbulu (1:0).

Liga prvakov, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) - Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom) - Slavia Praga (Češ)

Young Boys (Švi) - Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Apoel Nikozija (Cip)/Qarabag (Aze) - Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč) Skupina neprvakov:

Basel (Švi)/LASK (Avt) - Club Brugge (Bel)/Dinamo Kijev (Ukr)

Istanbul Basaksehir (Tur)/Olympiacos (Grč) - Krasnodar (Rus)/Porto (Por) V play-offu bodo zaigrali zmagovalci obračunov. Prve tekme bodo 20./21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme)