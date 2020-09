''Zeleno-beli'' Slovenec izziva klub, ki ga je leta 1999 šokiral Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dejan Petrović in Tomislav Tomić sta se še v prejšnji sezoni srečevala v 1. SNL, v soboto pa sta se udarila v Avstriji, kjer je Petrovićev Rapid ponižal Tomićevo Admiro s 4:1 in se povzpel na vrh razpredelnice.

Danes se bosta v boj za mikavno ligo prvakov pognala dva slovenska nogometna legionarja. Benjamin Verbič bo z Dinamom v Kijevu pričakal nizozemskega podprvaka AZ Alkmaar, Dejan Petrović pa bo z dunajskim Rapidom gostoval pri belgijskem Genku. V sredo se bosta v slovenskem obračunu na Madžarskem udarila reprezentančna soigralca Miha Blažič (Ferencvaroš) in Petar Stojanović (Dinamo Zagreb).

Slovenski prvak Celje je kvalifikacije za ligo prvakov končal v 2. krogu, ko je ostal doma praznih rok proti norveškemu Moldeju, a s tem še ni konec slovenskih predstavnikov v omenjenem tekmovanju. Štirje legionarji si bodo poskušali zagotoviti napredovanje v skupinski del lige prvakov, danes bosta na delu dva.

Verbič in Petrović pred beneluškima ovirama

Benjamin Verbič mora z Dinamom preskočiti še dve oviri, če bo želel zaigrati v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Reuters Kijevski Dinamo bo tudi s pomočjo 26-letnega Benjamina Verbiča, ki je konec prejšnjega tedna odigral prvo tekmo v novi sezoni in v dresu ukrajinskega podprvaka na domačem srečanju proti Desni prebil zadnjih 26 minut (0:0), poskušal izločiti AZ Alkmaar.

22-letni Dejan Petrović, ki je prejšnji teden nosil dres mlade izbrane vrste, pa bo z Dunajčani gostoval na Nizozemskem. Rapid se bo pomeril z Genkom, ki je leta 1999 doživel boleč izpad v Evropi proti Mariboru. Rapid bo v kvalifikacijah za ligo prvakov gostoval drugič zapored, pred tem je v Zagrebu premagal hrvaškega podprvaka Lokomotivo. Zeleno-beli so v dobri formi, v uvodnem krogu avstrijskega prvenstva so s 4:1 nadigrali Admiro, za katero je debitiral nekdanji kapetan Olimpije Tomislav Tomić, in prevzeli vodstvo na lestvici avstrijskega prvenstva. Petrović je odigral 82 minut.

Benfico, nekdanjega evropskega prvaka, čaka zahtevno gostovanje v vročem Solunu, kjer bodo tribune, tako kot na vseh tekmah pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), do nadaljnjega še prazne.

Slovenski derbi na Madžarskem

Se bo Miha Blažič v sredo maščeval reprezentančnemu soigralcu za lanski izpad? Foto: Grega Valančič/Sportida Pester spored kvalifikacij za ligo prvakov se bo nadaljeval v sredo, slovenski ljubitelji nogometa pa bodo z zanimanjem spremljali razplet sosedskega derbija v Budimpešti, kjer se bosta spopadla Miha Blažič (Ferencvaroš) in Petar Stojanović (Dinamo Zagreb). Srečala sta se že v prejšnji sezoni, ko so modri iz Zagreba na povratnem srečanju na Madžarskem pomendrali tekmeca (4:0).

Celjski krvnik Molde bo gostoval v Azerbajdžanu, beograjska Crvena zvezda na Cipru, švicarski Young Boys na Danskem, beloruski Dinamo Brest pa v Izraelu.

Nastop v skupinskem delu lige prvakov ima že zagotovljenih 26 predstavnikov, med njimi so evropski prvak Bayern München, pa tudi trije klubi s slovenskimi predstavniki, Atletico Madrid (Jan Oblak), RB Leipzig (Kevin Kampl) in Atalanta (Josip Iličić).

Zmagovalci se bodo uvrstili v play-off kvalifikacij in si v najslabšem primeru že zagotovili najmanj nastop v skupinskem delu lige Europa, poražence pa čaka popravni izpit v play-offu za skupinski del evropske lige.

Play-off kvalifikacij lige prvakov bo 22./23. in 29./30. septembra, skupinski del pa se bo začel 20./21. oktobra. Finale bo 29. maja 2021 v Istanbulu na Olimpijskem stadionu Atatürk.