Vročica narašča: Olimpija ob 20. uri po slavo in silne milijone evrov, Bolgari v težavah

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 1. avgust:

Nogometaši Olimpije niso še nikoli zaigrali v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Če bi danes prekrižali načrte 12-kratnemu zaporednemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu, bi se v Stožicah pisala zgodovina ljubljanskega nogometa. Zeleno-beli bi si priigrali najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, ob napredovanju v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov pa bi ostali v igri celo za druženje z evropsko smetano v najmočnejšem tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), to je liga prvakov, ali pa za preboj v skupinski del evropske lige.

Ker v izločilnem delu evropskih tekmovanj ne velja pravilo večjega števila doseženih zadetkov v gosteh, bi lahko v primeru, če se bo redni del današnjega spopada v Stožicah razpletel brez zmagovalca (0:0, 1:1, 2:2, 3:3 …), spremljali podaljšek. Če tudi takrat ne bi bilo zmagovalca, bi potnika v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov odločilo izvajanje kazenskih strelov.

Bolgari brez najdražje okrepitve

Ludogorec je vajen nastopanj v skupinskih delih evropskih tekmovanj. Foto: AP / Guliverimage Trener Olimpije Joao Henriques kljub remiju zeleno-belih v Razgrad (1:1) vlogo favorita prepušča Ludogorcu. Tako menijo tudi v taboru Bolgarov, kjer se trener Ivajlo Petev pred srečanjem ukvarja z nekaterimi težavami. Norvežan Aslak Fonn Witry (na prvi tekmi je odigral vso tekmo) in Ivan Jordanov (v Razgradu je dvoboj spremljal na klopi) zaradi viroze nista opravila uradnega treninga v Stožicah, tako da ju danes ni mogoče pričakovati v zasedbi bolgarskih prvakov.

Zaradi zdravstvenih težav, bolgarski mediji poročajo o gripi, se na pot v Slovenijo ni odpravil Todor Nedelev, tako da Ludogorec v Stožicah ne bo mogel nastopiti v najmočnejši zasedbi. To bo najbolj opazno v napadu, kjer bo pogrešal švicarskega napadalca Kwadwa Duaha, za katerega je prejšnji mesec plačal Nürnbergu kar tri milijone evrov. Duah je prejšnji teden proti Olimpiji odigral le nekaj minut, nato pa zaradi poškodbe gležnja zapustil igrišče. Poškodba je vse prej kot nedolžna, počival bo vsaj nekaj mesecev. V taboru Ludogorca so vseeno prepričani o napredovanju. ''Moramo odigrati pametno. Ludogorec je odigral v preteklosti že več tekem proti veliko močnejšim tekmecem od Olimpije in se izkazal. Pripravljeni smo na vse, tudi na morebitno izvajanje kazenskih udarcev. Zadnjega si sicer ne bi želel, zato si želim, da bi si zagotoviti napredovanje že po 90 minutah,'' je bolgarski strateg pojasnil, kako na prvi tekmi ni bil zadovoljen z učinkovitostjo varovancev v napadu.

Matevž Vidošek se je prejšnji četrtek izkazal na gostovanju v Razgradu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ludogorec si je priigral kar nekaj zrelih priložnosti, za hrbet Matevža Vidovška pa spravil le eno žogo. Vratar Ludogorca Nizozemec Sergio Padt je sicer prepričan, da lahko Ludogorec v Ljubljani zaigra še bolje kot v Razgradu. A podobno meni tudi strateg Olimpije Henriques, ki se zaveda, da bi lahko polne tribune v Stožicah, danes se obeta na tribunah vsaj 10 tisoč gledalcev, iz njegovih varovancev izvabile še dodatno moč.

Diši po Galatasarayju oziroma Astani

Če bo Olimpija izločila bolgarskega prvaka, se bo v 3. krogu kvalifikacij pomerila z boljšim iz obračuna med Galatasarayjem in Žalgirisom. Prva tekma v Litvi se je presenetljivo končala brez zmagovalca (2:2), turški velikan, prepoln zvezdnikov, pa je absolutni favorit za napredovanje. Če bi zmaji potegnili krajšo proti Ludogorcu, bi nadaljevali sezono v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer bi jih čakal slabši iz obračuna med zagrebškim Dinamom in Astano. Velika verjetnost je, da bi Olimpijo v tem primeru čakala dolga pot do Kazahstana, saj je nekdanji klub Branka Ilića prejšnji teden na Hrvaškem izgubil kar z 0:4.

Če bo Andraž Šporar s soigralci v sredo zadržal prednost pred ukrajinskim tekmecem, si bo zagotovil dolgo evropsko jesen. Foto: Guliverimage

Danes se bo za preboj v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov potegoval tudi grški podprvak Panathinaikos, za katerega nastopajo trije slovenski reprezentanti (Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin). Grški velikan je na dobri poti, da si zagotovi dolgo evropsko jesen. Na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov je s 3:1 na Slovaškem ugnal ukrajinski Dnipro-1, takrat se je med strelce vpisal tudi Šporar, zdaj bo računal še na prednost domačega igrišča.

