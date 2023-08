Neverjetna drama v Ljubljani: Olimpija do zgodovinskega dosežka!

Slovenski nogometni prvak Olimpija je danes dosegel najodmevnejši uspeh v Evropi. Ljubljančani so bili na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah po neverjetni drami in preobratu z 2:1 (1:1) uspešnejši od Ludogorca (prva tekma v Bolgariji se je končala 1:1), potem ko je odločilni zadetek v 92. minuti dosegel kapetan Timi Max Elšnik. Ludogorec je imel sicer v 102. minuti na voljo še enajstmetrovko za izenačenje, a je bil na mestu vratar Olimpije Matevž Vidovšek. Ljubljana bo tako prvič v zgodovini spremljala evropske nogometne tekme vsaj do začetka zime. Izjemen večer je tudi za Andražem Šporarjem, ki je ob napredovanju Panathinaikosa dvakrat meril v polno.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (povratne tekme):

Torek, 1. avgust:

Nori trenutki v Stožicah:

Nooooooooro! @Ludogorets1945 bi lahko globoko v sodnikovem podaljšku izenačil na 2:2, a se je izkazal @matevz_vidovsek. Ubranil je 11-m, v Stožicah je sledil vsesplošni delirij. @nkolimpija bo igrala v Evropi vsaj do zime!!! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/NNpBibOnmY — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 1, 2023

Zgodovinski uspeh @nkolimpija! Padel je @Ludogorets1945, v Stožicah znova odmeva Mala terasa. Navijači so kljub opozorilom napovedovalca preplavili zelenico. Kaj bo v poročilo zapisal delegat Uefe? @SiolSPORTAL pic.twitter.com/JqyL3q41IV — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 1, 2023

Nogometaši Olimpije niso še nikoli zaigrali v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tako da so danes z dramatično in noro zmago z 2:1 proti 12-kratnemu zaporednemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu v Stožicah spisali zgodovino ljubljanskega nogometa. Zeleno-beli so si s tem priigrali najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, ob napredovanju v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov pa so ostali v igri celo za druženje z evropsko smetano v najmočnejšem tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), to je liga prvakov, ali pa za preboj v skupinski del evropske lige.

A podjetneje in nevarneje so tekmo, ki jo je iz VIP lože spremljala tudi celotna slovenska košarkarska izbrana vrsta na čelu z Luko Dončićem, začeli gostje in kaj kmalu ogrozili ljubljanska vrata. Obramba Olimpije je bila izpostavljena težavam, sodnik Christian Dingert je že do 14. minute pokazal rumene kartone kar štirim domačim igralcem – Timiju Maxu Elšniku, Mustafi Nukiću, Marcelu Ratniku in Agustinu Doffu, prav po "spornem" prekršku slednjega pa je kapetan gostov Kiril Despodov z natančnim prostim strelom popeljal Bolgare v vodstvo. Matevž Vidovšek je bil ob njegovem strelu nemočen, slovenski reprezentant je obstal na mestu. Ludogorec je hitro prišel do prednosti, ki jo je napovedal pred prihodom v Ljubljano, a so zmaji hitro vrnili udarec. Že v 18. minuti je zadel v polno še drugi kapetan - Timi Max Elšnik, ki je v polno meril že v Razgradu. Elšnik je izkoristil predložek Jorgeja Silve, ušel nezbrani gostujoči obrambi in spretno, z zahtevnim udarcem premagal Sergia Padta. Olimpija je izenačila na 1:1, poleg hudega naliva, v katerem poteka srečanje, pa tako okrog 10 tisoč gledalcev v Stožicah spremlja tudi točo zadetkov.

Goooooool! Kakšna tekma v Stožicah, spremljamo točo zadetkov! Kapetan @nkolimpija @Timi_Elsnik je v 18. minuti mojstrsko izenačil na 1:1. Spet je vse odprto, @Ludogorets1945 več ne vodi, Stožice norijo od sreče. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/S5RvMjdhQK — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 1, 2023

Olimpija pretila na vrata gostov

V 34. minuti so centimetri delili Olimpijo od vodstva! Agustin Doffo je v svojem prepoznavnem slogu ukradel žogo tekmecu pred kazenskim prostorom Ludogorca, jo podal Nukiću. Ta bi lahko potegnil proti vratom, a je zaposlil Svita Sešlarja, mladi slovenski reprezentant pa je nato s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora zatresel stičišče vratnice in prečke. Ostalo je pri 1:1.

Olimpija je v naslednjih minutah zaigrala kot v transu in povsem nadigrala tekmeca. Pripravila si je dve zreli priložnosti. Najprej je Sešlar z močnim strelom prisilil vratarja k obrambi, žoga pa se je odbila do Ivana Posavca, a ga tako presenetila, da je ni zmogel poslati v mrežo. V 39. minuti je zapretil še Rui Pedro, znova se je izkazal Nizozemec na vratih Ludogorca, navijači pa so bili navdušeni nad predstavo slovenskih prvakov.

Ludogorec zadel, Olimpijo rešil prepovedani položaj

Trenerja pred začetkom drugega polčasa nista posegala po menjavah. V močnem nalivu se je nadaljeval viteški boj za vsak meter igrišča, v katerem je imela Olimpija marsikaj za pokazati. V 53. minuti je tako zapretil Posavec. Podal mu je neumorni Doffo, nato pa je Hrvat iz dokaj ugodnega položaja nastreljal gostujočega vratarja. Po zadetku pa je zadišalo tudi pred vrati zmajev. V 57. minuti je bil Vidovšek že premagan, Bolgari so se veselili vodstvu z 2:1, a je njihovo veselje trajalo le nekaj sekund, saj je sodnik zaradi očitnega nedovoljenega položaja Despodova razveljavil zadetek. Občinstvo v Stožicah si je lahko oddahnilo, domači trener Henriques pa je za tem opravil prvo menjavo. Borbenega Nukića, ki je prejel aplavz, je zamenjal Pedro Lucas.

Olimpija : Ludogorec, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Ludogorec ostal z igralcem manj

Ludogorec, redni abonent skupinskih del evropskih tekmovanj, je v zadnji tretjini rednega dela povzdignil ritem in na spolzkem igrišču povzročal vse več težav obrambi Olimpije. V 76. minuti se je izkazal Vidovšek, ko je ubranil strel z razdalje Jakuba Piotrowskega, šest minut pozneje pa se je Ludogorec znašel v težavah. Španski legionar Son je na sredini igrišča s komolcem udaril v obraz Ruija Pedra. Portugalec je padel na tla, glavni sodnik pa je po posvetu s pomočnikom, ki je potrdil nešportno potezo Španca, izključil branilca Ludogorca. Olimpija je tako v zadnjih osem minut tekme vstopila z igralcem manj, optimizem na polnih tribunah se je okrepil.

Elšnik je v 92. minuti zadel za 2:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sodnikov podaljšek za zgodovino in filmski scenarij

Kmalu pa bi bilo lahko konec sanj Olimpije o ligi prvakov. Ludogorec, čeprav z igralcem manj, je v 89. minuti po blokiranem strelu Doffa izkoristil zmedo pri Ljubljančanih, stekel v protinapad, nato pa je Despodov že premagal Vidovška, a je Bolgar zadel vratnico. Ostalo je pri 1:1. V sodnikovem podaljšku pa je sledil delirij v Stožicah. Začelo se je noro slavje, saj je kapetan Elšnik znova zatresel mrežo Ludogorca. V drugi minuti podaljška mu je s kota podal Svit Sešlar, slovenski reprezentant pa je z natančnim, malce povzdignjenim strelom matiral vratarja Padta. Olimpija se je znašla v sedmih nebesih!

Trenutek, ko je Vidovšek ubranil strel iz 11-m. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sledil je nor zaključek, dostojen scenarijev največjih filmskih uspešnic. Čeprav naj bi sodniški podaljšek trajal le pet minut, se je zavlekel v deset. Pri tem pa je Nemec po ogledu VAR posnetka zaradi posredovanja Ratnika v kazenskem prostoru Olimpije nad nogometašem Ludogorca pokazal na belo točko. Gostom se je nasmihal podaljšek, a je nato postal veliki junak Vidovšek. Koroški dvometraš je ubranil strel Despodova, Olimpija se je po 102 minutah nogometne drame uvrstila v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa si že zagotovila najmanj skupinski del konferenčne lige, evropsko jesen in bogato nagrado Uefe.

Olimpija : Ludogorec 2:1 (1:1) Stadion Stožice, gledalcev 10.000, sodniki: Dingert, Kempter in Kempkes (vsi Nemčija).

Strelca: 0:1 Despodov (15.), 1:1 Elšnik (18.), 2:1 Elšnik (92.). Olimpija: Vidovšek, Jorge Silva, Sualehe, Ratnik, Muhamedbegović, Doffo, Elšnik, Sešlar (od 95. Gavrić), Posavec (od 81. N. Motika), Rui Pedro (od 95. Krefl), Nukić (od 59. Lucas).

Ludogorec: Padt, Goncalves (od 69. Vidal Rocha), Tissera (od 55. Delev), Despodov, Son, Russo, Verdon, Naressi (od 84. Jordanov), Tekpetey (od 55. Piotrowski), Heister, Jankov (od 84. Witry).

Rumeni kartoni: Elšnik, Nukić, Doffo, Ratnik, Jorge Silva; Heister, Naressi, Piotrowski.

Rdeči karton: Son (82.).

Diši po Galatasarayju

Olimpija se bo v 3. krogu kvalifikacij pomerila z boljšim iz obračuna med Galatasarayjem in Žalgirisom. Prva tekma v Litvi se je presenetljivo končala brez zmagovalca (2:2), turški velikan, prepoln zvezdnikov, pa je absolutni favorit za napredovanje.

Andraž Šporar se je tudi na povratni tekmi vpisal med strelce in to kar dvakrat. Foto: Guliverimage

Šporar junak Panathinaikosa

Danes se je v v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov prebil tudi grški podprvak Panathinaikos, za katerega nastopajo trije slovenski reprezentanti (Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki pa tokrat ni bil v kadru). Grški velikan je na prvi tekmi s 3:1 na Slovaškem ugnal ukrajinski Dnipro-1, na domači zelenici pa na povratni tekmi remiziral z 2:2 in se zanesljivo prebil v naslednji krog. Veliki junak srečanja v Grčiji je bil slovenski napadalec Andraž Šporar, ki je svojo ekipo v 15. minuti popeljal v vodstvo, nato pa je v 70. minuti po dveh prejetih golih svoje ekipe zadel še za izenačenje na 2:2. 29-letni napadalec je v zadnjem času v odlični formi, saj se je med strelce vpisal tudi na prvem obračunu.

Z 2:2 pa se je končala tudi povratna tekma med Slovanom iz Bratislave, za katerega je Kenan Bajrić odigral celo tekmo, in Zrinjskim. Slovenski legionar se je s slovaško ekipo zahvaljujoč zmagi iz prve tekme (1:0) na koncu tudi veselil napredovanja.

