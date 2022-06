NK Maribor se je izognil najhujšemu!

Nogometaši Maribora bodo prvič po treh letih sodelovali v žrebu kvalifikacij za ligo prvakov, ki prinaša lepo priložnost za daljšo evropsko jesen. To je lani dokazala Mura, ko je na začetku kvalifikacij za ligo prvakov nadigrala makedonskega prvaka Shkendijo, nato pa ostala praznih rok proti najboljšemu bolgarskemu klubu Ludogorcu, a si vseeno zagotovila popravni izpit v drugih tekmovanjih.

Ko je v nadaljnjih kvalifikacijah za evropsko ligo premagala litovski Žalgiris, nato pa izpadla proti graškemu Sturmu, si je zagotovila dragoceno tolažilno nagrado, nastop v skupinskem delu konferenčne lige. V Evropi je tako igrala do začetka zime in si z bogatimi nagradami okrepila blagajno.

Mariborčani so postali državni prvaki po treh sušnih letih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na primeru Mure se vidi, kako pomembno je v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočiti uvodno oviro. Zato v taboru NK Maribor niso skrivali veselja, ko so se v že tradicionalni razdelitvi Evropske nogometne zveze (Uefa) v "predskupine" pred žrebom izognili najtežjemu mogočemu tekmecu med nenosilci, poljskemu prvaku Lech Poznan. Žreb jim je preprečil tudi, da bi se udarili s prvakom BiH, ki ga vodi stari znanec Maribora Sergej Jakirović.

Maribor je v 1. krogu kvalifikacij postavljen za nosilca. Izbranci Radovana Karanovića se bodo pomerili z enim izmed naslednjih petih tekmecev iz predskupine 1: prvaki Albanije (Tirana), Armenije (Pyunik), Belorusije (Šahtjor Soligorsk), Črne gore (Sutjeska Nikšić) in Kazahstana (Tobol).

Rudi Požeg Vancaš bi lahko poleti gostoval v Ljudskem vrtu kot nogometaš Tobola. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri zadnjem se kot posojeni igralec ukrajinskega Černomorca dokazuje tudi nekdanji nogometaš Maribora Rudi Požeg Vancaš. Prvak Kazahstana, pri katerem igra tudi izkušeni srbski legionar Zoran Tošić, pred leti tudi nogometaš Manchester Uniteda, je lani v Evropi poskrbel za presenečenje, ko je poleti izločil splitski Hajduk. Pri beloruskem Šahtjorju je lani nastopal Srb Đorđe Ivanović, ki je tako najprej postal prvak Belorusije, nato pa je do državnega naslova pomagal še Mariboru, nato pa se je po koncu sezone odločil, da ne bo nadaljeval kariere na Štajerskem. Vrnil se je v domovino in okrepil beograjski Čukarički.

Danes bo svoje tekmece spoznal tudi serijski bolgarski prvak Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža (njegov pomočnik je Damjan Ošlaj), zanj pa nastopa Žan Karničnik. Pri latvijskem prvaku RFS iz Rige se dokazuje branilec Žiga Lipušček.

Ante Šimundža, ki je lani popeljal Muro v skupinski del konferenčne lige in doživel vrhunec z domačo zmago nad Tottenhamom, bo skušal letos popeljati Ludogorec v skupinski del lige prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prve tekme bodo 5. ali 6., povratne pa 12. ali 13. julija. Zmagovalci se bodo prebili v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, poraženci pa bodo iskali nadaljnjo srečo v evropski sezoni v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer pa se bodo lahko pomerili le s prvaki držav, ki jih je v kvalifikacijah za ligo prvakov doletela podobna usoda.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (žreb):

Predskupina 1:

Nosilci: Ludogorec Razgrad (Bol), Cluj (Rom), Ferencvaroš (Mad), Maribor (Slo), Diddeleng (Luk)

Nenosilci: Tirana (Alb), Pjunik (Arm), Šahtjor Soligorsk (Blr), Sutjeska Nikšić (ČG), Tobol (Kaz)

Predskupina 2:

Nosilci: Malmö (Šve), Bodo/Glimt (Nor), HJK Helsinki (Fin), The New Saints (Wal), Žalgiris (Lit)

Nenosilci: Linfield (SIr), KI (Fer), RFS (Lat), Ballkani (Kos), zmagovalec predkroga

Predskupina 3:

Nosilci: Qarabag (Aze), Šerif Tiraspol (Mol), Slovan Bratislava (Slk), Lincoln Red Imps (Gib), Shamrock Rovers (Irs)

Nenosilci: Zrinjski (BiH), Lech Poznan (Pol), Hibernians (Mal), Škupi (SMk), Dinamo Batumi (Gru)