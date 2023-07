Olimpija uspešno strla latvijski oreh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je tudi na povratni tekmi kvalifikacij za ligo prvakov latvijsko Valmiero premagala z 2:1 in si s skupnim izidom 4:2 zagotovila napredovanje v drugi krog kvalifikacij.

Olimpija je tudi na povratni tekmi kvalifikacij za ligo prvakov latvijsko Valmiero premagala z 2:1 in si s skupnim izidom 4:2 zagotovila napredovanje v drugi krog kvalifikacij. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nogometaši ljubljanske Olimpije so tudi na povratni tekmi uvodnega kvalifikacijskega kroga evropske lige prvakov svojega tekmeca Valmiero premagali z istim rezultatom kot na prvi tekmi, 2:1, in napredovali v drugi krog kvalifikacij. V tem se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem. Zadetka za zmaje sta na gostovanju dosegla Rui Pedro in Ahmet Muhamedbegović.

Poročilo s tekme:

Sreda, 19. julij:

Izbranci portugalskega strokovnjaka na klopi slovenskega prvaka Joaa Henriquesa so imeli na prvem dvoboju izrazito terensko premoč proti tekmecem z Baltika, z goloma Mustafe Nukića in Ruija Pedra so pred tednom v Stožicah povedli z 2:0, na koncu pa zmagali z 2:1.

Tudi na povratnem srečanju so Ljubljančani po prvem polčasu vodili z 1:0, v 33. minuti je mrežo domačih znova zatresel Rui Pedro, v 64. pa je na 2:0 zvišal Ahmet Muhamedbegović. Podobno kot v Ljubljani so člani Valmiere v zadnjem delu tekme prišli do gola, končnih 2:1 za Olimpijo je v 82. minuti postavil Kolumbijec Camilo Mena.

Ljubljanska zasedba zdaj čaka na tekmeca v drugem krogu kvalifikacij. Ta bo znan po večernem povratnem dvoboju med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem. Na prvi tekmi je kosovska zasedba presenetljivo zmagala z 2:0.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (povratne tekme):

Torek, 18. julij:

Sreda, 19. julij: