Olimpija želi korak bližje evropski eliti

Sreda, 19. julij:

Izbranci portugalskega strokovnjaka na klopi slovenskega prvaka Joaa Henriquesa so imeli na prvem dvoboju izrazito terensko premoč proti tekmecem z Baltika, a je niso unovčili. Z goloma Mustafe Nukića in Portugalca Ruija Pedra so povedli z 2:0, končni izid pa je v končnici rednega dela tekme postavil Senegalec v vrstah latvijskega moštva Meissa Diop.

"Priprave na povratno tekmo z Valmiero potekajo odlično, osredotočeni smo na zmago v Latviji. Vemo, da nas čaka težka tekma proti ekipi, ki bo poskušala zadevati in zmagati. Pripravljeni smo, delamo dobro. Fantje opravljajo izjemno delo na igrišču, vedo, kaj morajo narediti, da zmagajo," je pred odhodom v Latvijo dejal Henriques.

Na prvi tekmi se je med strelce vpisal Mustafa Nukić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Mislim, da bo tekma tokrat drugačna. Valmiera bo seveda izvajala več pritiska, pomaknili se bodo višje. Tukaj so uporabljali nizek blok, prepričan sem, da nas bodo pritiskali v višjem bloku, ne na način, kot so ga imeli tukaj v Ljubljani. Zagotovo bo nekoliko drugače, pričakujem tudi nove igralce z njihove strani. Toda mi smo pripravljeni. Kot vedno merimo na zmago. Ne samo z Valmiero, ampak vsakič znova želimo zmagati. Trudili se bomo ohraniti čisto mrežo. Tako bo na vsaki tekmi, je še dodal ljubljanski strateg. Kot so še sporočili iz ljubljanskega kluba, se nogometaši, ki so imeli težave z manjšimi poškodbami, vračajo. "Imamo večjo izbiro. Lepo je videti vso ekipo pripravljati se na ta veliki in pomembni dogodek za klub," je še pristavil Portugalec na ljubljanski klopi.

Se bo Olimpija veselila napredovanja? Foto: Vid Ponikvar

Po opravljenem uradnem treningu v Latviji pa je misli za Olimpijino stran strnil tudi Jorge Silva. "Tekma z Valmiero v Stožicah je bila moja prva uradna tekma v Sloveniji, na stadionu z našimi navijači. Imeli smo izjemno vzdušje. V čast mi je igrati s to ekipo, zelo lepo so me sprejeli medse. Pričakujem drugačno tekmo, težje bo, kot je bilo doma. Tu je drugačno vreme, je nekoliko hladneje in malce vetrovno. Valmiera igra doma s svojimi navijači na tribunah. Pričakujem, da bomo odigrali dobro tekmo in prinesli zmago navijačem. Imeli smo nekaj dni za pripravo na tekmo, ravnokar smo imeli zadnji trening pred tekmo. Dobro smo se pripravili. Za seboj imamo sicer dolgo potovanje, a mislim, da smo dobro pripravljeni, lahko zmagamo in se uvrstimo v naslednji krog. Ekipi lahko pomagam, ker trdo delam, na igrišču pa sem zelo čvrst, rad pomagam soigralcem. Zelo dobro sem se povezal z igralci v obrambi, bila je avtomatska povezava," pa je dejal Silva.

Če bo Olimpija premagala latvijsko oviro, potem jo v naslednjem krogu kvalifikacij čaka boljši iz dvoboja med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem. Na prvi tekmi je kosovska zasedba zmagala z 2:0. Nazadnje je Olimpija v kvalifikacijah za ligo prvakov 11. julija 2018 gostila Qarabag.

Slovenski prvak se bo v primeru porazu preselil v kvalifikacije konferenčne lige.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (povratne tekme):

Torek, 18. julij:

Sreda, 19. julij: