Slovenski prvaki odpotovali v Turčijo, Šimundža v ugodnem položaju

Povratne tekme 1. kroga kvalifikacij bosta danes odprla latvijski RFS z Žigo Lipuščkom in HFJ Helsinki, ki je prvo tekmo dobil z 1:0. Prednost dveh zadetkov bo na gostovanju v Črni gori proti Sutjeski Nikšić branil bolgarski Ludogorec Razdrag z Žanom Karničnikom, ekipo pa vodi Ante Šimundža.

Ante Šimundža bo z Ludogorcem branil prednost dveh zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor lovi napredovanje

Edini slovenski predstavnik Maribor bo na delu v sredo. Šestnajstkratni slovenski državni prvaki so prejšnji teden z remijem začeli evropsko pot. Če je bila v prvem polčasu nekoliko boljša mariborska zasedba, je v drugem bolje igrala beloruska in dokazala, da gre za spoštovanja vrednega tekmeca, čeprav so imeli Mariborčani lepše priložnosti, med drugim so ob koncu tekme zadeli prečko. V primeru napredovanja Štajerce v 2. krogu čaka zmagovalec dvoboja med Zrinjskim in Šerifom Tiraspolom.

✈️ Polet z mariborskega letališča po predvidenem urniku, na pot z optimizmom.#MiSkupajEnoSmo #NašaPotJeVijolčna pic.twitter.com/dmhOK7cZ9m — NK Maribor (@nkmaribor) July 12, 2022

Ekipi zaradi ukrepov zoper Belorusijo ne bosta igrali v Soligorsku, temveč na stadionu New Sakarya Ataturk v mestu Adapazarı v Sakaryi v Turčiji brez navijačev. Stadion sicer sprejme nekaj več kot 28 tisoč gledalcev. "Imamo realne možnosti za napredovanje. Škoda, da ne bomo šli na pot s prednostjo, a bomo izšli iz te tekme močnejši. Za boljši vtis manjka zmaga, ni pa izhodiščni položaj slab, čeprav ne bomo imeli gola prednosti. Čaka nas težka naloga, tudi tekmeci se bodo temeljito pripravili. Toda disciplina v igri, ki nas je odlikovala med tekmo, je ob spoznanju, da smo imeli kar nekaj zelo obetavnih situacij pred beloruskimi vrati, temelj za optimizem," je pred odhodom na povratno srečanje dejal strateg Mariborčanov Radovan Karanović.

Mariborčani so danes zjutraj že odpotovali v Turčijo, na seznamu potnikov so: Bergsen, Zalokar, Pridgar, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Šoštarič Karić, Mutavčić, Koderman, Pihler, Antolin, Guerrico, Makoumbou, Repas, Žugelj, Kronaveter, Božić, Brnić, Šturm, Baturina, Sirk, Vipotnik. V primerjavi s premiero v Ljudskem vrtu se je Karanović odločil za eno spremembo, namesto Uskokovića bo priložnost dobil Šturm. Za spoznavanje z igralno površino na stadionu Sakarya Atatürk bo moštvo opravilo torkov večerni trening, v sredo pa bo šlo zares.