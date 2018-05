Zidane pozabil na Bala, v Kijevu so pele pesti

V težko pričakovanem finalu lige prvakov se bosta danes zvečer v Kijevu pomerila Liverpool in Real Madrid. Srečanje, ki bi ga lahko zaznamoval spopad največjih zvezdnikov obeh finalistov, Mohameda Salaha in Cristiana Ronalda, se bo začelo ob 20.45. Branilci naslova bodo nastopili z enajsterico, v kateri ni Valižana Garetha Bala.

Kako sta se odločila trenerja finalistov lige prvakov? Jürgen Klopp ni presenetil, ampak se odločil za preverjeno postavo, Zinedine Zidane pa je med prvih enajst uvrstil Španca Isca, ne pa tudi Valižana Garetha Bala. S tem je postalo jasno, da v finalu od začetka ne bo nastopil trojček BBC. Od prve minute ga bosta zastopala le Cristiano Ronaldo in Karim Benzema.

''Lepo se je vrniti v takšno mesto in državo,'' je Sergio Ramos, kapetan Reala, po prihodu v Kijev poudaril, da je navezan na olimpijski štadion, saj je na njem leta 2012 postal evropski reprezentančni prvak s Španijo.

Navijači Liverpoola in Reala se že nekaj dni zbirajo v ukrajinski prestolnici, predvsem prvi pa so tarča domačih huliganov. Enega od napadov na navijače Liverpoola so ujele kamere, končalo pa se je s karmičnim nokavtom. Poglejte v videu:

Koga bo obdaroval Čeferin?

Lani je pokal za evropskega prvaka predal v Walesu, letos pa ga bo v Ukrajini. Foto: Twitter Če bo Real premagal Liverpool in se tretjič zapored povzpel na prestol, bo obrambni steber kraljevega kluba ponovno prejel nagrado iz rok predsednika evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Lani ga je Slovenec osrečil v Cardiffu, v Kijevu pa je vprašanje, ali bo kapetan Reala sploh dočakal sladko in častno opravilo, ko bo pokal končal v njegovih rokah.

Dvoboj v Kijevu, ki para živce navijačem s tem, da so se stroški in cene čez noč zelo povišali, bo na tribune olimpijskega štadiona privabil več navijačev Liverpoola kot Reala. Vsakemu finalistu je namenjenih 17 tisoč vstopnic za najglasnejše privržence.

Po koncu tekme brez otrok igralcev na zelenici

Kapetan Reala Sergio Ramos pričakuje že 13. evropski naslov belih baletnikov. Foto: Reuters Na delu tribun, kjer bodo nastanjeni navijači Reala, jih bo tisoč manj. Toliko vstopnic je Real vrnil organizatorjem, saj je tisoč srečnih dobitnikov vstopnic zaradi predragih stroškov, ki bi jih čakali na poti v Ukrajino, odpovedalo prihod v Kijev. Uefa je pojasnila, da bo tisoč vstopnic romalo med domače ljubitelje nogometa, nikakor pa ne smejo pristati v rokah navijačev Liverpoola, saj se krovna zveza boji, da bi se razvnela strast in odpeljala srečanje v nepravo smer.

Po tekmi se je Uefa odločila za še eno novost. Družinskim članom, prijateljem in znancem ne bodo dovolili, da takoj po tekmi pridejo na igrišče in objamejo najbližje. Uefa se želi izogniti scenam iz lanskega finala v Cardiffu, kjer je bilo po dvoboju na zelenici preveč sorodnikov in prijateljev. Bilo jih je toliko, da je nastala zmeda. Nogometaši bi tako lahko svoje najbližje pozdravili na igrišču šele po svečani podelitvi priznanj, na kateri bo predsednik Aleksander Čeferin čestital vsakemu udeležencu.

Kako ustaviti Ronalda?

Pri Liverpoolu polagajo upe v Mohameda Salaha, ki je pred finalom priznal, da je bil njegov idol in vzornik Zinedine Zidane. Salah je v tako dobri formi, da ga bo izjemno težko ustaviti. Z njim se bo skušal poigrati branilec Marcelo.

Mohamed Salah je bil dan pred treningom zelo dobro razpoložen. Foto: Reuters

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je svojim varovancem zabičal, naj preprečijo Cristianu Ronaldu stik z žogo. ''Ronaldo lahko doseže zadetek le, če bi prejel žogo. Zato moramo to preprečiti,'' je podal zanimivo, a logično pojasnilo.

Prvič bo finale lige prvakov sodil srbski sodnik Milorad Mažić.

