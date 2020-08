Izjemen preobrat PSG-ja, ki je v izdihljajih preprečil zgodovinski uspeh Iličićevih

Nogometaši PSG-ja so z dvema zadetkoma v sodnikovem podaljšku z 2:1 izločili Atalanto in si zagotovili napredovanje v polfinale.

Prvi polfinalist lige prvakov je francoski velikan PSG, ki je še v 90. minuti proti Atalanti zaostajal z 0:1, nato pa v treh minutah zrežiral popoln preobrat in si z zmago z 2:1 zagotovil napredovanje med najboljše štiri. V četrtek bosta na delu še dva kluba slovenskih legionarjev (Atletico Jana Oblaka in RB Leipzig Kevina Kampla), zmagovalca v polfinalu čaka PSG, za dodaten slovenski priokus pa bo poskrbel še Damir Skomina, ki bo v petek sodil atraktiven spopad med Barcelono in Bayernom.

Zaključni turnir, kakršnega v zgodovini najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi še ni bilo, se je začel s spopadom med Atalanto in PSG. Pri italijanskem predstavniku, ki se je že v krstni sezoni v ligi prvakov uvrstil med osem najboljših, je zaradi osebnih razlogov manjkal Josip Iličić, zaradi poškodbe so pogrešali tudi prvega vratarja Pierluigija Gollinija. Oslabljeni so bili tudi favorizirani Parižani, Angel Di Maria ni igral zaradi kazni, Marco Verratti pa zaradi poškodbe mečne mišice. Eden najboljših napadalcev na svetu Kylian Mbappe, ki ga pestijo težave z gležnjem, je srečanje začel na klopi, na koncu pa pomembno prispeval k napredovanju.

Marquinhos je v 91. minuti izenačil, Maxim Choupo-Moting pa nedolgo zatem zadel za polfinale. Foto: Reuters Obračun so bolje odprli člani Atalante, a je Keylor Navas ob strelih Hansa Hateboerja in Mattie Caldare v prvih 15 minutah dobro posredoval. Na drugi strani je bil že v tretji minuti nevaren Neymar, ki se je sam znašel pred vratarjem Marcom Sportiellom, a streljal mimo gola. V 27. minuti so se razveselili v taboru Italijanov, Mario Pašalić je z izjemnim strelom znotraj kazenskega prostora matiral Navasa in povedel Atalanto v vodstvo. Parižani so pritiskali, lovili izenačenje, najbolj razigran je bil še naprej Neymar, a bil pri zaključkih nenatančen, tako da so se Iličićevi na odmor odpravili z minimalnim vodstvom.

V 74. minuti je do lepe priložnosti prišel rezervist Mbappe, ki je v igro vstopil v 60. minuti, a streljal neposredno v Sportiella, ki se je večkrat izkazal. Deset minut pred koncem je prišlo do menjave v vratih PSG-ja, poškodovanega Navasa je zamenjal Sergio Rico.

Atalanta je bila na pragu zgodovinskega uspeha, a nato so Parižani zrežirali velik preobrat. V 91. minuti je izenačil Marquinhos 91., v 93. pa po lepi podaji Mbappeja Maxim Choupo-Moting zabil za zmago 2:1 in napredovanje v polfinale.

Kampl ali Oblak? Zmagovalec se bo udaril s PSG.

Kevin Kampl in Jan Oblak sta si pred leti delila slačilnico v slovenski reprezentanci. Foto: Žiga Zupan/Sportida Četrtek bo v Lizboni, takrat se bo igralo na "Šporarjevem" stadionu Jose Alvarade, v znamenju slovenskega derbija. RB Leizpig Kevina Kampla se bo spopadel z Atleticom Jana Oblaka, v začetnih enajstericah pa napovedujejo oba nekdanja soigralca v slovenski reprezentanci.

Madridčani bodo pogrešali Angela Correo, ki je bil pozitiven na testiranju na covid-19, že od prej je na seznamu poškodovanih Šime Vrsaljko (tudi okužen z novim koronavirusom). Tako bo v polfinalu lige prvakov zanesljivo zaigral vsaj en Slovenec.

Liga prvakov bo v znamenju Slovencev tudi v petek, ko se bosta v za mnoge najatraktivnejšem četrtfinalnem spopadu pomerila Barcelona in Bayern München. Sodniška organizacija pri Uefi je odgovorno vlogo zaupala Damirju Skomini. Lani je sodil veliki finale med Liverpoolom in Tottenhamom, oba angleška velikana sta se v tej sezoni v ligi prvakov poslovila v osmini finala, tokrat pa bo prvo letošnjo evropsko tekmo sodil v petek, ko bo poskušal Lionel Messi s soigralci izločiti atomski Bayern.

Bayern bo v petek naskakoval že 20. zaporedno zmago. Foto: Reuters

Bavarci so v zastrašujoči formi. Dobili so zadnjih 19 tekem, v Nemčiji osvojili dvojno krono, v osmini finala pa pomendrali Chelsea. Najboljši slovenski nogometni delivec pravice ne bo prvič sodil Messiju, ki na nekaterih dvobojih ni bil najbolj zadovoljen z nekaterimi odločitvami Primorca.

Lyon lahko po Ronaldu zagreni življenje še Guardioli

Se lahko trener Lyona Rudi Garcia podpiše pod novo presenečenje? Foto: Reuters O zadnjem polfinalistu se bo odločalo v soboto, ko bo Manchester City reševal angleško čast, Lyon pa poskušal po Juventusu presenetiti še zveneča imena, ki jih vodi Josep Guardiola. Pri angleških podprvakih je vprašljiv nastop Argentinca Sergia Agüera, ki je manjkal že na povratni tekmi osmine finala, ko je City izkoristil darila branilca Raphaela Varaneja in izločil madridski Real.

Lyon je na drugi strani spravil v žalost favorizirani Juventus, ki mu do napredovanja nista pomagala niti dva zadetka strelskega rekorderja tekmovanja Cristiana Ronalda. Po bolečem izpadu je brez službe ostal trener Maurizio Sarri.

Finale bo 23. avgusta na stadionu Luz.