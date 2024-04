Liga prvakov, četrtfinale (prvi tekmi):

Torek, 9. april:

Ples kroglic je želel, da si bosta še tretjo sezono zapored v izločilnih bojih lige prvakov nasproti stala Real Madrid in Manchester City. Če sta se v preteklih dveh letih moštvi srečali v polfinalu, pa je letos usoda hotela, da se bosta evropska velikana pomerila že v četrtfinalu. Los Blancos so zmagali v polfinalu v svoji zmagoviti kampanji 2021/22, Manchester City pa je bil boljši na poti do svoje prve evropske slave v pretekli sezoni.

Ekipi sta na zadnjih obračunih poskrbeli za prave strelske šove, na zadnjih štirih medsebojnih tekmah je padlo 17 golov, kar kliče po spektaklu tudi tokrat. Sinjemodri so na poti do četrtfinala v osmini finala dvakrat s 3:1 premagali dansko presenečenje Köbenhavn, Real Madrid pa je s skupnim izidom 2:1 izločil RB Leipzig. Madridčani so zmagali le eno od zadnjih šestih tekem lige prvakov proti Manchester Cityju (štirje porazi, en remi).

V tekmovanju proti meščanom so v povprečju prejeli 1,7 gola na tekmo (17 prejetih golov v desetih tekmah), največ proti katerikoli ekipi, s katero so se pomerili več kot petkrat. Na tej tekmi se bosta pomerila tudi dva trenerja z največ zmagami v zgodovini Lige prvakov, Carlo Ancelotti jih ima 113, Pep Guardiola pa zaostaja le štiri zmage. Guardiola je izgubil prvi dve srečanji z Ancelottijevim Madridom kot trener Bayerna iz Münchna, a je od takrat izgubil le eno od zadnjih osmih tekem proti Italijanu v vseh tekmovanjih, vse so bile na čelu Cityja.

Manchester City v tej sezoni brani evropski naslov. Foto: Reuters

Real izgubljal le 26 minut

Kar zadeva kadrovske novice o madridski ekipi, je Ancelotti nedavno pozdravil vrnitev Ederja Militaa v svojo postavo, pod vprašajem pa je Dani Ceballos poleg dolgotrajno odsotnih Thibauta Courtoisa in Davida Alabe. Madridčani so sicer v tej sezoni najelitnejšega tekmovanja zaostajali le 26 minut – najmanj med vsemi ekipami.

Kar zadeva izbora Guardiole, je poleg Bernarda Silve ob zmagi nad Crystal Palaceom ob koncu tedna počival tudi Phil Foden. Težave je imel tudi John Stones, v Španiji pa najverjetneje ne bodo igrali Kyle Walker, Nathan Ake in Joško Gvardiol. City je v nizu desetih zaporednih zmag v ligi prvakov, pri čemer ima le Bayern München daljši niz v tekmovanju, potem ko je od septembra 2019 do novembra 2020 dosegel 15 zaporednih zmag. Guardiolovi varovanci imajo tudi drugi najdaljši niz neporaženosti v ligi prvakov (21 tekem), takoj za Manchester Unitedom (25 tekem od septembra 2007 do maja 2009). Zadnja ekipa, ki jih je premagala, je bil ravno Real Madrid na polfinalni povratni tekmi maja 2022, ko je zmagal s 3:1 po podaljšku.

Verjetni začetni postavi: Real Madrid: Lunin, Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden; Haaland

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 6 – Erling Haaland (Man City), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappe (PSG)

5 – Julian Alvarez (Man City), Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Ranjeni Bayern na Otoku

Poleg Španije pa se bo poslastica danes odvila tudi v Londonu, kjer bo na stadionu Emirates pri Arsenalu gostoval Bayern München. Topničarji imajo na zadnje tri obračune z nemškim velikanom, ki mu sicer stvari ne gredo po planu, grenke spomine, saj so vsa tri zadnja srečanja izgubili z istim rezultatom kar 1:5. Ogromno bodo v zasedbi Bayerna zagotovo stavili na Harryja Kana, ki je še v dresu Tottenhama proti Arsenalu na 19 tekmah dosegel kar 14 zadetkov, njegovih pet golov na stadionu Emirates pa je poleg Dioga Jote in Jamieja Vardyja tudi največ skupnih zadetkov gostujočega igralca na zelenici vodilne ekipe angleškega prvenstva.

Arsenal je v zadnjem času v odlični formi. Foto: Reuters

Arsenal je že z zmago v osmini finala nad Portom končal 14-letno sušo brez napredovanja v izločilnih bojih lige prvakov. Tudi na obračunu v Londonu bodo imeli varovanci Mikela Artete sploh ob krizi Bayerna vlogo favorita. Edini član zasedbe Arsenala, na katerega ne bo mogel računati Arteta, je Jurriën Timber, v pogon pa so se vrnili Thomas Partey, Emile Smith Rowe in Takehiro Tomiyasu.

Če je Arsenal trenutno vodilna ekipa angleškega prvenstva, pa so v veliko bolj nezavidljivem položaju nogometaši Bayerna, ki so v soboto senzacionalno klonili proti Heidenheimu, ob tem pa za vodilnim Bayerjem zaostajajo že velikih 16 točk. Liga prvakov tako ostaja edina priložnost za Bavarce in trenerja Thomasa Tuchla, ki se bo po koncu sezone poslovil od Münchna. V nemški ekipi so pod vprašajem Kingsley Coman, Leroy Sane in Noussair Mazraoui, v zasedbo pa se je vrnil Raphaël Guerreiro.

Arsenal je bil v preteklosti "redna stranka" Harryja Kana. Foto: Reuters

To bo peti spopad izločilnih bojev lige prvakov za ti dve moštvi, na vseh štirih do zdaj se je napredovanja veselil Bayern. Nemška ekipa je sicer trikrat zapored izpadla v četrtfinalu, vse odkar je osvojila svoj zadnji evropski naslov v sezoni 2019/20.

Verjetni začetni postavi: Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinčenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Jesus Bayern München: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Davies; Laimer, Goretzka; Sane, Müller, Musiala; Kane

Oblak v ogenj v sredo

V sredo prav tako ob 21. uri bosta še preostala prva četrtfinalna obračuna. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo z madridskim Atleticom, trikratnim finalistom, igral proti prvaku iz leta 1997 Borussii Dortmund, Paris Saint-Germain pa proti petkratnemu zmagovalcu Barceloni.

Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši izmed Arsenala in Bayerna pa z boljšim izmed Real Madrida in Manchester Cityja. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

