V živo: Kakšen začetek Atletica! Oblak kričal od navdušenja.

Trener madridskega Atletica Diego Simeone. Foto: Reuters Čeprav je bila španska nogometna javnost po žrebu četrtfinalnih parov prepričana, da je Atletico Madrid v Borusii Dortmund dobil enega lažjih tekmecev, se trener Diego Simeone ni strinjal. "Ne, Borussia je najtežji mogoči izbor," je dejal pred tekmo. Čeprav so rumeno-črni v nemški ligi na petem mestu in za vodilnim Bayerjem zaostajajo 23 točk, jih Cholo še kako spoštuje. "Borussia je zelo kakovostna ekipa. V gosteh ni izgubila že štiri mesece, zelo pa je nevarna zlasti v protinapadih. Zelo so dobri v obeh kazenskih prostorih, igrajo najintenzivnejši nogomet izmed vseh četrtfinalistov." Simeone je lovil 50. zmago v ligi prvakov kot trener Atletica.

Če so včasih govorili, da se Atletico predvsem brani, je bilo tokrat prav nasprotno. Od prve minute so Atleti agresivno krenili proti golu Borussie. Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je brez dela z druge strani igrišča samo spremljal, kaj počnejo njegovi soigralci. Že podatek o kotih pove veliko: 5:0 za Madridčane. In v četrti minuti so bili nagrajeni, za vodstvo z 1:0 je po napaki obrambe zadel Rodrigo de Paul.

Ko je Barca čudežno izločila PSG, jo je vodil Enrique

Luis Enrique bo čez nekaj mesecev ostal brez Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters PSG želi v zadnji sezoni, v kateri še lahko računa na pomoč Kyliana Mbappeja, enega najboljših napadalcev na svetu, končno uresničiti cilj in se povzpeti na evropski vrh. Mbappe po sezoni zapušča Pariz, zato je pritisk na zvezdniško zasedbo, ki ji poveljuje Luis Enrique, še toliko večji. Žreb se je poigral s Špancem, saj mu je za tekmeca v četrtfinalu nameril Barcelono. Klub, ki ga je pred leti že popeljal do evropskega naslova.

PSG in Barcelona se v izločilnem delu lige prvakov merita že petič v zadnjih 12 letih. Najodmevnejšo zgodbo sta napisala pred sedmimi leti, ko so Parižani najprej doma zmagali s 4:0, nato pa na Camp Nouu zapravili prednost in senzacionalno izgubili z 1:6. Barceloni je uspel pravcati čudež. A zdaj je v precej boljšem položaju PSG. Neporažen je na 27 zaporednih tekmah, nazadnje je izgubil sedmega novembra 2023 v Milanu (1:2).

Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši izmed Arsenala in Bayerna pa z boljšim izmed Real Madrida in Manchester Cityja. Polfinale bo 30. aprila in prvega maja ter sedmega in osmega maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju prvega unija.

