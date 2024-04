Nemci so se razpisali o Janu Oblaku

Po spektakularnem torkovem večeru v ligi prvakov, ki je postregel z atraktivnima remijema v Madridu in Londonu, bodo zvečer odigrali še preostali prvi četrtfinalni tekmi. Na delu bo tudi edini Slovenec, ki še vztraja v boju za evropski naslov. Jan Oblak bo z Atleticom gostil Borussio iz Dortmunda, na drugi tekmi pa bo PSG pričakal Barcelono. To bi bila lahko tudi zadnja evropska tekma Kyliana Mbappeja na Parku princev v dresu francoskega prvaka.

Čeprav je bila španska nogometna javnost po žrebu četrtfinalnih parov prepričana, da je Atletico v Borusii Dortmund dobil enega najboljših možnih tekmecev, trener Los Colchonerosov Diego Simeone meni drugače. "Ne, Borussia je najtežji mogoči izbor," odgovarja Argentinec. Čeprav so rumeno-črni na nemškem prvenstvu šele na petem mestu in za vodilnim Bayerjem zaostajajo kar 23 točk, jih Cholo še kako spoštuje. "Borussia je zelo kakovostna ekipa. V gosteh ni izgubila že štiri mesece, zelo pa je nevarna zlasti v protinapadih. Zelo so dobri v obeh kazenskih prostorih, igrajo najintenzivnejši nogomet izmed vseh četrtfinalistov," je prepričan, da čaka njegove varovance na dveh četrtfinalnih špansko-nemških obračunih ogromno dela.

Borussia Dortmund v zadnjih štirih mesecih sploh ni izgubila na gostovanju. Foto: Guliverimage

Simeone bo danes lovil jubilejno 50. zmago v ligi prvakov kot trener Atletica. Pri španskem klubu opozarjajo na hitronoga Karima Adeyemija in Jadona Sancha, pomembna člena v ekipi, ki jo vodi Edin Terzić. Nemec hrvaških in bosanskih korenin je vrnil pohvalo Špancem in Atletico opisal kot dobro organizirano moštvo, ki je v svet nogometa vneslo novo umetnost branjenja. "V Madridu ni lahko niti eni ekipi na svetu," se trener Borussie zaveda, kakšno usodo je v osmini finala na Metropolitanu doživel favorizirani Inter. Po strelih z bele točke je izpadel, Atletico pa je proslavljal odmevno zmago, s katero je dokazal, kako še vedno spada v evropski vrh.

Velika stalnica Atletica

Z Atleticom še ni osvojil lige prvakov in španskega pokala. Foto: Guliverimage Atletico na vratih računa na Jana Oblaka, kapetana slovenske reprezentance, ki bo letos poleti uresničil otroške sanje in z izbrano vrsto zaigral na velikem tekmovanju. Lahko letos dočaka tudi sanje z Atleticom, s katerim je osvojil že ogromno lovorik, še vedno pa mu (poleg španskega pokala) manjka tudi liga prvakov. V največjem tekmovanju je že nastopil v finalu, a izkusil boleč poraz. Letos ga od tako želenega evropskega naslova, to bi bil Atleticov, ki je že trikrat izgubil v velikem evropskem finalu, sploh prvi, delijo še tri ovire.

"Velika stalnica Atletica," so 31-letnega Škofjeločana pred današnjo tekmo v Madridu predstavili na nemškem portalu Sportschau in se poklonili njegovi izjemni karieri, polni zvestobe do Atletica, s katero se lahko primerja tudi njegov trener Simeone. Izpostavili so imenitno predstavo Oblaka na povratni tekmi z Interjem, njegova nepozabna posredovanja pred štirimi leti na Anfieldu in znamenito trojno obrambo, ki je še danes nepogrešljivi del njegove zbirke največjih obramb na družbenih omrežjih, iz leta 2017 proti Bayerju iz Leverkusna.

Nepozabna trojna obramba Oblaka proti Bayerju:

🔴⚪️🔴 Jan Oblak against Leverkusen? Throwback to this sensational triple save in 2017 🙌#UCL | @atletienglish pic.twitter.com/y2LRB9Nqz1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019

Spomnili so se tudi izjemnih Oblakovih obramb v polfinalu leta 2016 z Bayernom, ko je med drugim ubranil tudi kazenski strel Thomasu Müllerju. Razpisali so se torej o tem, kako jo je Oblak v ligi prvakov že večkrat zagodel nemškim klubom. Nemcem je sicer njegov priimek znan že skoraj polovico stoletja, vse od bleščečih predstav Branka Oblaka na SP 1974 v ZRN ter poznejših nastopih za Schalke in Bayern.

Verjetni začetni postavi: Atletico: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Marcos Llorente; Morata, Griezmann Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug

Ko je Barcelona čudežno izločila PSG, jo je vodil prav Enrique

Luis Enrique bo čez nekaj mesecev ostal brez Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters Na Parku princev bo danes zelo pestro. PSG želi v zadnji sezoni, v kateri še lahko računa na pomoč Kyliana Mbappeja, superzvezdnika francoskega nogometa in enega najboljših napadalcev na svetu, končno uresničiti cilj in se povzpeti na evropski vrh. Mbappe po sezoni zapušča Pariz, zato je pritisk na zvezdniško zasedbo, ki ji poveljuje Luis Enrique, še toliko večji.

Žreb se je poigral s Špancem, saj mu je za tekmeca v četrtfinalu nameril Barcelono. Ravno klub, ki ga je pred leti že popeljal do evropskega naslova. Mbappe, ki naj bi nadaljeval kariero pri madridskem Realu, bi lahko s tem, ko bi v ligi prvakov izločil Katalonce, med navijači belih baletnikov pridobil dodatne simpatije.

PSG in Barcelona se bosta v izločilnem delu lige prvakov pomerila že petič v zadnjih 12 letih. Najodmevnejšo zgodbo sta napisala pred sedmimi leti, ko so Parižani najprej doma zmagali s 4:0, nato pa na Camp Nouu zapravili prednost in senzacionalno izgubili z 1:6. Barceloni je uspel pravcati čudež. Takrat je Katalonce vodil prav Enrique.

Pri Barceloni računajo na pomoč izkušenj 35-letnega Poljaka Roberta Lewandowskega, ki se je med strelce vpisal na obeh dvobojih osmine finala proti Napoliju. Foto: Guliverimage

PSG je neporažen na 27 zaporednih tekmah, nazadnje je izgubil 7. novembra 2023 v Milanu (1:2). V dobri formi je tudi Barcelona, na zadnjih 11 tekmah je dosegla osem zmag, utrdila pa tudi obrambo, saj se je njena mreža na zadnjih šestih tekmah zatresla le enkrat. Danes bo na Parku princev izpostavljena številnim pretečim nevarnostim.

Verjetni začetni postavi: PSG: Donnarumma; Zaïre-Emery, Marquinhos, Hernández, Nuno Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši izmed Arsenala in Bayerna pa z boljšim izmed Real Madrida in Manchester Cityja. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

Sreda, 10. april: