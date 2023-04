V živo: norišnica v Madridu, vroče tudi na San Siru

Na prvih tekmah četrtfinala lige prvakov se pravkar odvija dvoboj ekip, ki jima v domačem prvenstvu to sezono ne gre po željah, Reala Madrida in Chelseaja, vroče pa je tudi v Italiji, kjer se merita AC Milan – Napoli. V torek je Manchester City razbil Bayern München (3:0), na pol poti do polfinala je tudi Inter Milan, ki je v gosteh premagal Benfico z 2:0.

Liga prvakov, četrtfinale, prve tekme:

Sreda, 12. april

Kdor dobi dvoboj Real - Chelsea, je prvak? Raheem Sterling je imel takoj po zadetku Reala veliko priložnost za izenačenje. Foto: Reuters

Že tretje leto zapored v izločilnih bojih med sabo igrata Real Madrid in Chelsea. Lani je prav tako šlo za četrtfinale, po podaljšku je napredoval Real. Predlani pa so se pomerili v polfinalu, naprej pa je šel Chelsea. In zanimivo: v obeh primerih je zmagovalec tega dvoboja nato postal evropski prvak.

Obračun v Madridu so na presenečenje mnogih podjetneje odprli gostujoči nogometaši, že v tretji minuti se je v protinapadu in veliki priložnosti znašel Joao Felix, ki je sprožil v okvir vrat, a je bil vratar Thibaut Courtois na mestu. Chelsea si je tudi nato priigral nekaj priložnosti, a brez uspeha. V 13. minuti pa so prvič zapretili tudi nogometaši Reala, Karim Benzema se je znašel v neposredni bližini vrat gostov, vendar je bil Kepa Arrizabalaga zanesljiv.

Kako učinkovit je napad Reala, pa se je pokazalo v 21. minuti, ko se je na stadionu Santiago Bernabeu prvič zatresla mreža. Po poskusu Vinicusa Juniorja se je na pravem mestu ob pravem času znašel Benzema, ki je odbito žogo brez težav pospravil v mrežo Chelseaja. A takoj po zadetku Reala so se v veliki priložnosti znašli nogometaši Cheselaja, potem ko je poskus Raheema Sterlinga z zadnjimi močmi izbil Courtois.

Karim Benzema je zadel za 1:0. Foto: Reuters

To sezono liga prvakov za obe ekipi šteje še več. Pretekli konec tedna so oboji izgubili v domačem prvenstvu. Real nima več pravih možnosti, da v la ligi ujame vodilno Barcelono, Chelsea pa je v premier ligi celo na skromnem 11. mestu. Če želi prihodnje leto igrati v Evropi, mora torej osvojiti ligo prvakov. Nedavno je tudi zamenjal trenerja, do konca leta je na trenerski "preizkušnji" legenda kluba Frank Lampard. Zdi se, da se oboji zdaj osredotočajo samo še na ligo prvakov. Madridčani igrajo za že 15. evropsko zvezdico, Londončani za tretjo.

Real Madrid proti angleškim klubom tradicionalno igra dobro. Dobil je zadnje štiri dvoboje z angleškimi nasprotniki, med njimi je seveda finale lanske lige prvakov z Liverpoolom. Na drugi strani pa Chelsea na španskih tleh ni izgubil že od marca 2018. Če seveda daste kaj na zgodovino in statistiko. Prva tekma se začne v sredo ob 21.uri. Povratna bo, tako kot tudi na preostalih treh dvobojih četrtfinala, prihodnji teden.

Najučinkovitejša ekipa na San Siru Khvicha Kvaratskhelia je imel že v prvi minuti veliko priložnost. Foto: Reuters

V četrtfinalu letošnje lige prvakov nastopajo kar trije italijanski klubi. Merita se AC Milan in Napoli, sploh prvič na evropskem prizorišču. V italijanskem prvenstvu ekipi loči kar 22 točk: Neapeljčani vodijo, Milančani pa so četrti. A Milan, ki na San Siru gosti prvo tekmo, je februarja dobil dvoboj v serie A in to s kar 4:0.

Na San Siru so tekmo bolj odločno odprli gostje, že v prvi minuti se je v veliki priložnosti v kazenskem prostoru nasprotnika znašel Khvicha Kvaratskhelia, ki pa je meril nenatančno, enajst minut kasneje pa je le za malo s strelom od daleč brez uspeha ostal še Piotr Zielinski. Gostitelji so do prve vidnejše priložnosti prišli šele v 25. minuti, ko je Rafael Leao strel znotraj kazenskega prostora poslal mimo desne vratnice. Za veselje domačih navijačev je nato v 40. minuti poskrbel Ismael Bennacer, ki je zadel za 1:0.

AC Milan je v vodstvo popeljal Ismael Bennacer. Foto: Reuters

Seveda bi si v AC Milanu želeli, da ponovijo tisto tekmo, ko sicer ni igral prvi strelec Napolija Victor Osimhen, a se zavedajo, da bo to skoraj nemogoče. "To bo povsem drugačna tekma. To bo šele prvi od dveh testov. Ta dvoboj se igra 180 minut. Tisti rezultat bo nemogoče ponoviti."

Milan med osem v Evropi igra prvič po 11 letih, Napoli pa sploh prvič. Ker je italijanski scudetto bolj ali manj že njihov, so že nekaj dni z mislimi povsem na tekmi z Milančani. Ekipa Luciana Spallettija si je sicer v serie A na zadnjih petih tekmah privoščila dva poraza, a po drugi strani naravnost blesti na gostovanjih. Zmagali so na zadnjih osmih gostujočih tekmah in na njih vselej dali vsaj dva gola. Dva gola so zabili jeseni tudi na San Siru. S 25 goli je Napoli najučinkovitejša ekipa lige prvakov.

Tuchel enkrat že uničil Cityjeve sanje, tokrat jih očitno ne bo

Pep Guardiola je v sedmih letih z Manchestrom Cityjem osvojil vse (štirikrat premier ligo, enkrat pokal FA, štirikrat ligaški pokal), lige prvakov pa še vedno ne. City je osvojil predtekmovalno skupino, na domači zelenici pa je v Evropi neporažen zadnjih 24 tekem (22 zmag, dva remija). A Cityjev četrtfinalni nasprotnik je Bayern München. Ta je nedavno zamenjal trenerja in zdaj ga vodi Thomas Tuchel, Nemec, ki je v začetku sezone sedel na klopi Cityjevega premierligaškega tekmeca Chelseaja. Pred dvema letoma je prav Tuchlov Chelsea v finalu lige prvakov premagal Guardiolov City.

Bernardo Silva za 2:0. Foto: Reuters Najboljša obramba letošnje lige prvakov (Bayern je dobil le dva gola) proti Erlingu Haalandu, ki je na 38 tekmah v vseh tekmovanjih zabil 44 golov. In prav Norvežan je bil najbolj aktiven že v uvodnih minutah tekme, a strela v okvir gola si ni priboril. Je pa v 27. minuti žogo lepo sprejel Rodri in udaril pravi projektil z velike razdalje. Žoga je zletela v gol pod levim stičiščem vratnice in prečke. Vodstvo sinjemodrih z 1:0. Sedem minut pozneje je vratar Bayerna Yann Sommer z izjemnim posredovanjem preprečil povišanje vodstva. Streljal je Ilkay Gundogan. Na drugi strani je bil ob čvrsti postavitvi domačega moštva Bayern v napadu brez prave rešitve. Nathan Ake in Manuel Akanji sta zaustavila vse prodore gostov po bokih. Edini nevarnejši strel prvega polčasa so imeli v sodnikovem dodatku. Udaril je Laroy Sane, a je žoga za las zletela mimo leve vratnice.

Erling Haaland Foto: Reuters Bolj dramatičen pa je bil uvod v drugi polčas, ko je Bayern silovito krenil proti golu Edersona. V desetih minutah je imel tri lepe priložnosti Sane, a je vratar Cityja vselej zanesljivo branil. Priložnosti so si nato kar sledile, na obeh straneh: Haaland, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, Ake, Ruben Dias. V 64. minuti pa je sledil preplah za domači štab in navijače. Kapetan Kevin de Bruyne je nerodno stopil in obležal. Po nekaj minutah se je sicer vrnil v igro, a je očitno imel resne težave z gležnjem. Guardiola je tako moral menjati, de Bruyne je sedel na klop, vstopil pa je Julian Alvarez. Takoj zatem, ko je Tuchel postavil še bolj ofenzivno igro, saj je na zelenico poslal Sadia Maneja, je City povišal na 2:0 (70. minuta). Haaland je bil v vlogi podajalca, z glavo pa je zadel Bernardo Silva.

Sinje modri so nato kar poleteli, Alvarezu je Sommer še branil, v 77. minuti pa je bil nemočen ob strelu Haalanda. To je bil enajsti gol najboljšega strelca te sezone v ligi prvakov. Za 3:0! Zmaga Manchestra bi bila lahko še višja, če ne bi tolikokrat odlično posredoval Sommer, v 87. minuti je na primer branil še Rodriju. To je bil sploh prvi poraz Bayerna v letošnji ligi prvakov (prej osem zmag). Doma bodo ta zaostanek na povratni tekmi prihodnji teden težko nadoknadili.

"Zguba želi osvojiti to tekmovanje. Vsekakor!"

Pep Guardiola Foto: Reuters Šestič zapored so nogometaši Cityja v četrtfinalu. Kako zelo si želi lovorike lige prvakov, so Guardiolo vprašali na uradni novinarski konferenci pred tekmo. "Zelo. Zguba želi osvojiti to tekmovanje. Vsekakor," je odgovoril z nasmehom. "Poskušali bomo. V čast nam bo, da smo spet tu in igramo proti elitnemu klubu, kot je Bayern München. Veseli smo, da smo tu. Samo jaz lahko rečem, da ti ni nič poklonjenega, da si moraš vse zaslužiti. Odigrati moraš dve odlični tekmi."

Benfica v četrtfinalu še ni bila uspešna

V evropskih tekmovanjih sta se Benfica in Inter srečala prvič po 20 letih. Benfica evropske tekme doma igra izvrstno, saj je na zadnjih 25 izgubila samo trikrat. In pred povratno na San Siru v Milanu je zanje domača v Lizboni še toliko pomembnejša. Eden od teh treh porazov se jim je zgodil lani prav na tej točki lige prvakov. Tudi sicer v četrtfinalu tega tekmovanja v dozdajšnjih petih poskusih niso bili še nikoli uspešni. Tudi za Inter četrtfinale pogosteje prinaša razočaranje kot pa veselje. Zmagovalci tega tekmovanja leta 2010 so namreč štirikrat izpadli v četrtfinalu (igrali so ga šestkrat).

Nicolo Barella za 1:0. Foto: Reuters Prvi polčas je minil brez golov, na vsaki strani je bila le po ena lepa priložnost. V 16. minuti za Benfico, ko je z bližine močno streljal Rafa Silva, a je izvrstno branil Andre Onana, ki to sezono dobiva prednost pred Samirjem Handanovićem. Za Inter pa je v 25. minuti z velike razdalje poskusil Francesco Acerbi, a je žoga zletela prek prečke.

V šesti minuti nadaljevanja pa je padel prvi gol. Po natančnem predložku Alessandra Bastonija je bil v skoku najvišji Nicolo Barella. Žogo je fantastično zadel z glavo, Odysseas Vlachodimos pa je bil med vratnicama nemočen in sledilo je vodstvo za Inter 1:0. Silva je lepo priložnost za Benfico zapravil tudi na začetku drugega polčasa. Deset minut pred koncem tekme se je dvoboj prelomil, ko je po ogledu z VAR zaradi igre z roko v kazenskem prostoru sodnik dosodil enajstmetrovko za Inter. Za 2:0 jo je uspešno izvedel Romelu Lukaku.

