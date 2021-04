PSG izziva oslabljenega prvaka, poslastica v Madridu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po reprezentančnem premoru se v torek in sredo vrača nogometna liga prvakov. Na sporedu bodo prve četrtfinalne tekme. V torek bo Manchester City gostil Borussio Dortmund, Real Madrid pa Liverpool. V sredo pa bo še ponovitev lanskega finala med Bayernom in PSG ter obračun Porta in Chelseaja. Vse tekme bodo ob 21. uri.