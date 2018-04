Spopad velikanov, vrednih 1,6 milijarde evrov

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekma)

Najboljših osem klubov v Evropi bo v četrtfinale lige prvakov vstopilo zvečer v Torinu in Sevilli. Branilec naslova Real Madrid se bo mudil pri Juventusu, s katerim bo poskrbel za ponovitev zadnjega finala lige prvakov, Andaluzijci pa bodo po Manchester United skušati spraviti v težave še Bayern. V sredo bo zanimivo v Liverpoolu in Barceloni.

Trije klubi iz Španije, dva iz Italije in Anglije, eden iz Nemčije. Takšen je seznam četrtfinalistov lige prvakov. Real Madrid lahko postane prvi klub bo Bayernu, ki je osvojil naslov evropskega prvaka trikrat zapored. Leta 2016 je v finalu premagal Atletico, lani pa je bil boljši od Juventusa, s katerim se bo letos pomeril že v četrtfinalu.

Juventus se želi maščevati prvaku

Massimiliano Allegri želi prekiniti evropski niz vladavine Reala. Foto: Reuters Stara dama bo danes računala na prednost domačega igrišča. Zaradi kartonov bo pogrešala zvezdnika iz BiH Miralema Pjanića, vprašljiv je nastop Hrvata Maria Mandžukića, ki je v lanskem finalu spektakularno zatresel mrežo Reala s škarjicami, njen največji adut pa je disciplinirana obramba na čelu s kapetanom Gianluigijem Buffonom, ki je v serie A pobegnila Napoliju in se ji nasmiha nov naslov državnega prvaka.

Real je za razliko od Juventusa v domačem prvenstvu izgubil preveč točk, da bi še lahko kandidiral za naslov. Njegov največji cilj je evropski naslov, največji adut pa strelska forma Cristiana Ronalda, ki igra v tem letu kot prerojen in je prvi strelec lige prvakov. Beli baletniki zaradi poškodbe mišice ne bodo mogli računati na branilca Nacha. Skupna vrednost nogometašev na današnji tekmi v Torinu presega poldrugo milijardo evrov!

Foto: Marjan Žlogar

Bayern München, ki je v zadnjih mesecih nedotakljiv in varno pluje proti nemškemu naslovu, bo gostoval v vroči Sevilli, kjer se je v tej sezoni predstavil tudi slovenski prvak Maribor. Španski predstavnik, vajen osvajanja "drugorazrednih" evropskih lovorik, je v osmini finala presenetil Manchester United.

Anglija bo imela zagotovo polfinalista

Mohamed Salah je glavno orožje Liverpoola v napadu. Foto: Guliver/Getty Images V sredo bo zanimivo v Liverpoolu in Barceloni. Po žrebu četrtfinala je postalo jasno, da bo imela Anglija v polfinalu svojega predstavnika, saj je ples kroglic združil Liverpool in Manchester City. Trener rdečih Jürgen Klopp je v tej sezoni že premagal sinje-modre iz Manchestra. To je bil tudi edini poraz izbrancev Josepa Guardiole v angleškem prvenstvu. Eden najbolj vročih napadalcev tega leta, Egipčan Mohamed Salah, se bo spoprijel z bodočim angleškim prvakom, pri katerem bi lahko zaradi poškodbe kolena manjkal Argentinec Sergio Agüero.

Na Camp Nouu bo gostovala Roma, ki se bo spoprijela s katalonskim velikanom Barcelono. Trener Ernesto Valverde nima težav s poškodbami, Lionel Messi pa je odločen, da Katalonci po Chelseaju izločijo še drugega predstavnika skupine C, ki je bil v skupinskem delu usoden za Oblakov Atletico.

Povratni tekmi bosta na sporedu prihodnji teden.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):