PSG zmagovalec drame v Parizu, kljub porazu v polfinale tudi Chelsea

PSG in Chelsea sta prva polfinalista lige prvakov. PSG je v Parizu v ponovitvi lanskoletnega finala proti Bayernu izgubil z 0:1, a napredoval zaradi zmage v Münchnu s 3:2. Z istim izidom je v Sevilli izgubil tudi Chelsea, ki pa je na prvi tekmi Porto premagal z 2:0. V sredo bosta na sporedu še obračuna med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund ter Real Madridom in Liverpoolom. Vodstvo belega baleta je sporočilo, da je poškodovani Sergio Ramos zaradi pozitivnega testa na covid-19 v samoizolaciji.

Po spektakularni prvi tekmi, na kateri smo videli kar pet golov, je bilo zelo pestro v dvoboju med PSG in Bayernom tudi v Parizu. Čeprav smo videli samo en gol, je bilo dogajanje na igrišču stadiona Park princev v Parizu dramatično.

Bolje je tekmo začel PSG, pri katerem je nemir v nasprotnikove vrste vnašal predvsem Neymar, ki je dvakrat zatresel tudi okvir vrat. Potem je neučinkovitost Parižanov kaznoval Maxim Choupo-Moting, ki je v 31. minuti zadel za vodstvo z 1:0.

Bavarci, ki so bili močno oslabljeni, saj tudi tokrat niso mogli računati na najboljšega evropskega strelca Roberta Lewandowskega, igrala pa nista niti Serge Gnabry in Leon Goretzka, ki je odpadel tik pred tekmo, so v drugem polčasu napadali za drugi zadetek, imeli nekaj priložnosti, a jim ni uspelo. Sprijazniti so se morali z izpadom in se poslovili od sanj o ubranitvi naslova, medtem ko bo PSG še naprej vztrajal na poti do velikega cilja katarskih lastnikov. Zmage v ligi prvakov.

Na drugi tekmi večera je Chelsea v vlogi domačina na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana, ki je gostil tudi prvo tekmo, branil prednost proti Portu s prve tekme z 2:0. Londončani so pričakovano napredovali, čeprav so tudi oni izgubili. Toda negotovost je na tekmi med Chelseajem in Portom trajala le nekaj sekund. Portugalci so namreč do vodilnega gola, zadel je Iranec Mehdi Taremi, prišli šele v 94. minuti. Le nekaj trenutkov za tem je sodnik označil konec tekme.

Zinedine Zidane in Luka Modrić upata na nov naslov evropskega prvaka po letu 2018. Foto: Reuters

Dobra popotnica Reala, dvojna nevšečnost za Ramosa

V sredo nas čaka še ena ponovitev finala lige prvakov, in sicer tistega iz leta 2018, po prvi tekmi pa se zdi, da bo podoben tudi končni razplet. Real je namreč na prvi tekmi v Madridu prišel do zmage s 3:1 in do lepe popotnice pred gostovanjem v Liverpoolu. Odlična popotnica je tudi zmaga na sobotnem el clasicu proti Barcelono, po kateri je ekipa Zinedina Zidana spet resno v igri za naslov španskega prvaka, ki ga brani.

Liverpool, tudi on brani naslov v Angliji, je na to, da bi spet postal angleški prvak, že pozabil, si pa zato nadvse želi, da bi, tako kot leta 2019, prišel do naslova evropskega prvaka, a ne bo lahko. Predvsem zaradi težav, ki jih imajo Liverpoolčani v obrambi. Trener Jürgen Klopp namreč še naprej ne more računati na Virgila van Dijka, Joeja Gomeza, Joela Matipa in tudi Jordana Hendersona. Prikrajšan bo tudi Real, ki tudi tokrat ne bo igral s Sergiem Ramosom. Španski zvezdnik ima poškodovano mečno mišico, poleg tega pa je Real danes sporočil še, da se je zaradi pozitivnega testa na covid-19 znašel v izolaciji. Poškodovana sta tudi Daniel Carvajal in po novem Lucas Vazquez.

Guardiola se boji, da spet obstane v četrtfinalu

Z naslovom evropskega prvaka se, odkar je prišel na Otok, spogleduje tudi Josep Guardiola, ki pa mu do zdaj z Manchester Cityjem dlje od četrtfinala ni uspelo priti. V Angliji so si sinjemodri skoraj že zagotovili nov naslov, medtem ko jih v Evropi čaka še veliko dela. Za začetek že proti Borussii Dortmund, ki so jo na prvi tekmi premagali z 2:1. Nemci, ki so v prvenstvu v slabi formi, torej za napredovanje potrebujejo samo en gol. Za nameček navijače Cityja straši dejstvo, da so pretekli konec tedna izgubili prvenstveno tekmo proti Leeds Unitedu, čeprav so bili statistično nekajkrat boljši nasprotnik od ekipe Marcela Bielse. Kaj če se zgodba ponovi?

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek:

PSG : Bayern München 0:1 (0:1) /3:2/

Choupo-Moting 41.



Chelsea : Porto 0:1 (0:0) /2:0/

Tarim 94.



Sreda:

21.00 Liverpool – Real Madrid /1:3/

21.00 Borussia Dortmund – Manchester City /1:2/



/ / - izidi prvih tekem