Brez predaje proti Realu, Lampard trdi, da niso zlomljeni

Chelsea - Real Madrid 0:2

Foto: Reuters Začasni trener Chelseaja Frank Lampard v zadnjih dneh govori, da potrebujejo čudež. To bi res bil, a ne samo zaradi dveh golov zaostanka, ampak predvsem zaradi trenutno res slabe pripravljenosti. Chelsea je v vseh tekmovanjih brez zmage zadnjih šest tekem (dva remija in štirje porazi). V preteklem tednu niso izgubili le z Realom, ampak še v premier ligi z Brightonom (1:2). Obenem jih še pestijo poškodbe. Na drugi strani pa je Carlo Ancelotti očitno že odpisal španski naslov in je proti Cadizu privoščil počitek nekaj ključnim igralcem. Pa so vseeno zmagali (2:0). Toni Kroos in Vinicius Junior sta tekmo sicer izpustila zaradi lažje poškodbe.

"Beseda 'zlomljeni' je malo prehuda"

Nogometaši Chelseaja na zadnjem treningu pred povratno tekmo proti Realu. Foto: Reuters Ker tudi Lampard ni spremenil rezultatske krivulje, je bil na novinarski konferenci pred tekmo z Realom deležen številnih neprijetnih vprašanj. "Nismo, kjer si želimo biti, a beseda 'zlomljeni' je malo prehuda. Je pa jasno, da nismo, kjer si želimo biti." V premier ligi so le enajsti, pa čeprav so pred sezono za okrepitve porabili več kot 600 milijonov evrov. Sicer priznava, da je to pač trenutna realnost, a upanja pred torkovo tekmo ne izgublja. "Če bomo trdo delali, če bomo na tekmi počeli prave stvari, je vse mogoče."

Verjame, da jim bodo s tribun pomagali tudi navijači. Sam jih dobro pozna, saj je na Stamford Bridgeu sam igral 13 let. "Vzdušje je sredi tedna, na tekmi lige prvakov na Stamford Bridgeu vedno odlično. V naših rokah je, da občinstvo od prve minute z dobro igro še dodatno podkurimo. Lahko nam pomagajo." Lampard še pravi, da ga ni zmotilo, da je novi solastnik Američan Todd Boehly, ki pri navijačih ni najbolj priljubljen, po zadnji tekmi prišel v slačilnico in nagovoril ekipo.

Utrinki z zadnjega treninga Chelseaja pred tekmo z Realom (vir: Reuters):

Napoli - AC Milan 0:1

Victor Osimhen Foto: Reuters Tudi na drugi torkovi tekmi gostitelj lovi zaostanek. Napoli je na odlični poti do italijanskega naslova prvaka, pa vendarle: na zadnjih tekmah ne blestijo, saj so v aprilu v obeh tekmovanjih dvakrat izgubili, enkrat remizirali in le enkrat zmagali. Ob tem so dali le dva gola. Oba poraza sta prišla proti AC Milanu, na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov z 0:1, deset dni prej v serie A z 0:4. Je pa res, da je njihov najboljši strelec Victor Osimhen zaradi poškodbe izpustil tri od teh štirih tekem. V soboto se je vrnil na tekmi z Verono in odigral zadnjih 17 minut. Na stadionu Diego Armando Maradona v Neaplju v ligi prvakov niso izgubili zadnjih 12 tekem (devet zmag).

Bayern München - Manchester City 0:3

Foto: Reuters Najtežje delo ima na povratni tekmi Bayern München, saj je Manchester City na domačem stadionu slavil s 3:0. Z novim trenerjem Thomasom Tuchlom so Bavarci aprila odigrali pet tekem in zmagali le dve v nemški bundesligi. Borussii Dortmund so sicer zabili štiri gole, na zadnjih štirih pa skupaj le tri (v soboto so s Hoffenheimom igrali 1:1). Medtem je City na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih dal kar 20 golov. Z zmago 3:1 nad Leicestrom se je ob remiju Arsenala pretekli konec tedna vrnil tudi v igro za angleški naslov.

Inter Milan - Benfica 2:0

Foto: Reuters Edina ekipa, ki ima pred povratno tekmo na domačem terenu prednost, je milanski Inter s Samirjem Handanovićem, ki je sicer le v vlogi rezervnega vratarja. Benfica je dobila nekaj upanja, če je spremljala zadnjo tekmo Interja v serie A, ko ga je premagala Monza (1:0). Pravzaprav je edina Interjeva zmaga na zadnjih petih tekmah prav ta s prve tekme v Lizboni. Milanski klub ima to sezono precej vzponov in padcev. A na evropskih povratnih tekmah ne zapravlja prednosti, v zadnjih 18 primerih, ko so dobili prvo tekmo, so izpadli le enkrat.

Liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme:

Torek, 18. april:

Sreda, 19. april: