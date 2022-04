V živo: Chelsea spet med živimi, igralci Bayerna vse bolj nervozni

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme): Torek, 12. april:

Bayern München - Villarreal 0:0 /0:1/



Real Madrid - Chelsea 0:1 /3:1/

Mount 15.



// rezultat prve tekme

Thomas Müller in soigralci so od prve minute odločno krenili proti golu Villarreal. Bayern München je moral nadoknaditi gol zaostanka. A so bili gostje zelo zgoščeni, na trenutke z vsemi 10 igralci v svojem kazenskem prostoru. Kljub občutni terenski premoči in glasni podpori s polnim tribun Allianz Arene Bavarci niso imeli veliko zares nevarnih strelov v okvir vrat, v prvem polčasu so bili še najbližje golu v 29. minuti, ko je z glavo poizkusil Jamal Musiala. Bayernovi nogometaši so bili vse bolj nervozni, še posebej Robert Lewandowski, že na prvi tekmi skoraj neopazen. Ob koncu polčasa so skorajda še dobili gol, a je Arnaut Danjuma, ki je zadel pred tednom dni, slabo zadel žogo.

Še težje delo ima Chelsea, ki je na povratno tekmo na Stamford Bridge prišel z zaostankom 1:3. Real Madrid je tekmo sicer bolje odprl, a že v 15. minuti so se Londončani vrnili med žive. Thibauta Courtoisa je premagal Mason Mount.

Največji izziv za 42-letnega Mariborčana Slavko Vinčić je nazadnje v ligi prvakov sodil na tekmi med Manchester Unitedom in Atleticom (0:1). Foto: Reuters To je osma tekma, ki jo v tej sezoni v ligi prvakov sodi 42-letni Mariborčan, kar je njegov rekord. Pred tem je največ tekem v ligi prvakov sodil v prejšnji sezoni (4). Nazadnje je delil pravico ob gostovanju Atletica na Old Traffordu, ko so Jan Oblak in soigralci na povratni tekmi osmine finala premagali Manchester United z 1:0 in napredovali med najboljših osem. Vinčić je v svoji sodniški karieri na tekmi četrtfinala lige prvakov sodil le še enkrat, lani je delil pravico na srečanju med Portom in Chelseajem (0:2), a je bil tisto prvi četrtfinalni dvoboj. Tokrat bo sodil na srečanju, na katerem se bo neposredno odločalo o polfinalistu. Tako je opravka z največjim izzivom kariere, odkar sodi v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

Bo Atletico pokazal drugačen obraz?

Jan Oblak je zadnji slovenski nogometaš, ki v tej sezoni še vztraja v boju za evropski naslov. Foto: Guliverimage V sredo bo Atletico poskušal vrniti Manchester Cityju za poraz na Etihadu (0:1). Simeonejeva četa je prejšnji teden na Otoku prikazala zelo obrambno igro. Dolgo časa je kazalo, da bo takšna odločitev, ki ni bila všeč nogometnim sladokuscem, prinesla zadovoljiv rezultat (0:0), a je Kevin De Bruyne po mojstrski akciji, podal mu je rezervist Phil Foden, premagal kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka in popeljal City do pomembne prednosti.

"Ko bo tekma v Madridu, bo drugače," napoveduje branilec Atletica Stefan Savić, ki je pred leti nosil tudi dres Cityja. Izbranci Diega Simeoneja so prvič, odkar madridskega velikana vodi Argentinec, to je bila zanj 570. tekma, končali dvoboj brez enega samcatega strela proti golu tekmeca. Josep Guardiola prihaja v Španijo dobre volje, po izjemnem nedeljskem derbiju, ki je navdušil nogometni svet (2:2 proti Liverpoolu), je zadržal vodilni položaj na lestvici angleškega prvenstva.

Zmaga Benfice v Amsterdamu dala misliti Kloppu

Liverpool je v nedeljo v derbiju angleškega prvenstva, ki je navdušil svet, remiziral pri Cityju. Foto: Reuters Rdeči bodo na Anfieldu veliki favoriti proti Benfici, ki so jo prejšnji teden na Luzu premagali s 3:1. Četa Jürgena Kloppa je tako zelo blizu preboju v polfinale, Portugalce pa lahko reši le še čudežni uspeh na Otoku.

Če sklepamo po razpletu prvega dvoboja v Lizboni, je o zmagovalcu obračuna že odločeno, za nemškega stratega pa zgodbe nikakor še ni konec. "Benfica je v gosteh premagala Ajax, zavedamo se njene kakovosti," opozarja trener Liverpoola, ki je pred tremi leti z rdečimi že osvojil ligo prvakov.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme): Sreda, 13. april:

21.00 Atletico Madrid - Manchester City /0:1/

21.00 Liverpool - Benfica /3:1/ // rezultat prve tekme