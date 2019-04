Ronaldo bo naredil vse, da se vrne v Madrid

Ljubitelji lige prvakov že nestrpno čakajo na začetek štirih poslastic, ki jih bodo lahko spremljali ta teden. V torek bosta poskušala Barcelona in Juventus ugoden rezultat s prve četrtfinalne tekme pred domačim občinstvom pretopiti v napredovanje v polfinale, Manchester United in Ajax pa jima nameravata prekrižati načrte. V sredo bosta prednost branila Liverpool (v Portu) in Tottenham (pri Manchester Cityju).

Sredi tedna bodo znani polfinalisti lige prvakov. Tekmovanje, kateremu po prestižu, finančnih nagradah in kakovosti ni para v nogometnem svetu, se bliža zaključnim spopadom. Do finala, ki ga bo 1. junija gostil Oblakov nogometni dom Wanda Metropolitano v Madridu, je še poldrugi mesec.

Ajax iz kvalifikacij do izpita sezone v Torinu

Ajax je bil v osmini finala po čarobni predstavi v Madridu usoden za branilce naslova, Real. Bo Cristiano Ronaldo "maščeval" nekdanje soigralce? Foto: Reuters Za zdaj je že jasno, da bo na seznamu evropskih prvakov prišlo do spremembe, saj je Real Madrid, trikratni zaporedni prvak, izpadel v osmini finala. Izločil ga je kvalifikant Ajax, ki ima v četrtfinalu opravka z močnim Juventusom. Italijanski velikan je v domačem tekmovanju serie A od rekordnega osmega zaporednega naslova oddaljen le še eno točko, odlično pa mu gre tudi v Evropi, kjer si je na vročem gostovanju v Amsterdamu izboril ugoden rezultat (1:1).

Zlata vreden zadetek je dosegel rekorder tekmovanja Cristiano Ronaldo (strelec 125 zadetkov), ki bo v središču pozornosti tudi v torek, saj ostaja v igri za četrto zaporedno evropsko lovoriko. Dolgoletni superzvezdnik Reala bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da se prvega junija vrne v Madrid in zaigra v velikem finalu. Noče zamuditi spektakla, na katerem se bo podeljevala najbolj prestižna lovorika, kar jo premore klubski nogomet.

Ajax se zaveda, da bo moral za napredovanje nujno vsaj enkrat zatresti mrežo črno-belih, ki jim za napredovanje zadošča že začetnih 0:0. V vrstah gostov ne bo kaznovanega Argentinca Nicolasa Tagliafica, bo pa prisoten Frenkie De Jong, katerega poškodba stegenske mišice naj ne bi bila prehuda ovira za nastop v Torinu.

Barcelona se zaveda, kaj je United storil PSG

Lionel Messi jo je na prvi tekmi odnesel s poškodovanim nosom, a tudi dragoceno zmago Barcelone. Foto: Reuters Podobno kot stadion Juventusa v Torinu bo do zadnjega kotička poln tudi Camp Nou. Kultni objekt Barcelone bo pričakal zasedbi Barcelone in Manchester Uniteda. Za goste ne bo mogel igrati kaznovani branilec Luke Shaw, ki je na prvi tekmi zatresel lastno mrežo in odločil zmagovalca, Katalonci pa se dobro zavedajo, da so rdeči vragi v osmini finala navkljub domačemu porazu z veliko zmago v gosteh izločili favorizirani PSG.

Lionel Messi je na prvi tekmi utrpel poškodbo nosa, ki mu jo je zadal Chris Smalling. Njegov trener Ole Gunnar Solskjaer se vrača na stadion, kjer je pred 20 leti v dresu Uniteda poskrbel za enega najbolj znamenitih zadetkov v zgodovini ligi prvakov, ko je v zadnjih sekundah velikega finala zatresel mrežo Bayerna in se podpisal pod veličastni preobrat rdečih vragov. Barcelona je na domačem igrišču neustavljiva. Po letu 2013 je dobila 12 zaporednih domačih srečanj v izločilnem delu lige prvakov.

Porto in City v zahtevnem položaju

Porto želi po Romi izločiti še angleškega velikana iz Liverpoola, a bo za preboj med štiri najboljše potreboval zelo visoko zmago. Foto: Reuters Največjo prednost na prvih tekmah četrtfinala lige prvakov si je priigral Liverpool. Lanskoletni finalist je na Anfieldu odpravil Porto z 2:0. Na stadionu Dragao se vrača po dobrem letu. Lani je bil v osmini finala neusmiljen in Portugalce v gosteh pomendral s 5:0, tokrat pa nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina obljublja bolj enakovreden obračun. To je dokazal tudi s predstavo v Liverpoolu, kjer ni manjkalo dosti, da bi zatresel mrežo rdečih. Zmagovalec portugalsko-angleškega obračuna se bo v polfinalu udaril z boljšim iz spopada med Barcelono in Manchester Unitedom.

Angleška poslastica četrtfinala lige prvakov bo na Etihadu. Tottenham odhaja v Tottenham z majhno, a pomembno prednostjo. Na prvi tekmi je ugnal branilce angleškega naslova z 1:0, a tudi izgubil prvega strelca Harryja Kana, ki je odšepal z igrišča po poškodbi gležnja.

Odkar je Josep Guardiola zapustil klop Barcelone, se z Bayernom oziroma Manchester Cityjem še ni prebil dlje kot do polfinala lige prvakov. Foto: Reuters

Izbranci Josepa Guardiole čakajo na veliki evropski podvig. Zanj bodo potrebovali izdatno zmago nad Londončani, ki v ligi prvakov zelo redko izgubljajo v gosteh. Na zadnjih osmih gostovanjih so izkusili grenkobo poraza le enkrat! Zmagovalec vseangleškega obračuna se bo v polfinalu nameril na boljšega iz dvoboja med Juventusom in Ajaxom.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Kako so se končale prve četrtfinale tekme? Liverpool je doma premagal Porto z 2:0, Tottenham Manchester City z 1:0, Ajax in Juventus sta remizirala z 1:1, Barcelona pa je v gosteh premagala Manchester United z 1:0.