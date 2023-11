V živo: nora tekma v Köbenhavnu, United začel sanjsko, nato doživel šok

Danes si lahko v ligi prvakov napredovanje med 16 najboljših zagotovijo Bayern, Real Madrid, Inter in Real Sociedad. V torek je to že uspelo branilcu naslova Man Cityju ter "slovenskemu" Leipzigu, Bavarci pa lahko zdaj izboljšajo kar nekaj rekordov tekmovanja. V Köbenhavnu, kjer bo 17. novembra gostovala Kekova četa, je v središču pozornosti napadalec rdečih vragov Rasmus Hojlund. V prvem polčasu je dosegel dva zadetka, a United vseeno ne vodi. Union je v Neaplju osvojil prvo točko v ligi prvakov, Real Sociedad pa je poglobil krizo Benfice in odprl pot Interju, da skupaj z Baski zvečer potrdi preboj med najboljših 16.

Ukrajinski vratar Andrij Lunin, ki je dočakal priložnost med vratnicama Reala po poškodbah Thibauta Courtoisa in Kepe Arrizabalage, je v 8. minuti ubranil kazenski strel. Izvajal ga je napadalec Brage Alvaro Djalo. V 27. minuti je bele baletnike popeljal v vodstvo Brahim Diaz, asistenco je prispeval Vinicius Jr. Foto: Reuters

Rasmus Hojlund je na zadetek proti nekdanjemu klubu v svoji domovini čakal le tri minute. V 28. minuti je povišal prednost na 2:0. Ko pa je v 42. minuti njegov soigralec Marcus Rashford prejel rdeči karton, so se gostje znašli v težavah. V izdihljajih prvega dela je Köbenhavn prek Mohameda Elyounoussija znižal na 1:2, nato pa je v deveti minuti sodnikovega podaljška z bele točke Diogo Goncalves izenačil na 2:2! Obeta se pestro nadaljevanje. Foto: Reuters

Belgijec Leandro Trossard (Arsenal) je v 29. minuti premagal vratarja Seville Marka Dmitrovića. Asistenco je prispeval Bukayo Saka. Foto: Reuters

V skupini D bi bila lahko udeleženca osmine finala znana že po četrtem krogu. Če bo Inter zvečer zmagal na gostovanju v Salzburgu, si bodo črno-modri skupaj z Real Sociedadom že zagotovili napredovanje med 16 najboljših. Baski so poglobili krizo Benfice, ki je v tej evropski sezoni nanizala že štiri poraze. Orli so šele v 4. krog na gostovanju v San Sebastianu dosegli prvi zadetek v tej sezoni, a so pred tem v prvem polčasu prejeli kar tri zadetke (v polno so zadeli Mikel Merino, Mikel Oyarzabal in Ander Barrenetxea), tako da je španski predstavnik na koncu slavil prepričljivo zmago s 3:1. Benfica, ki je v prejšnji sezoni lige prvakov zaigrala v četrtfinalu lige prvakov, se lahko v skupini D poteguje samo še za tretje mesto. Po tem, ko so Lizbončani dosegli častni zadetek na severu Španije, ostaja edini klub brez točk in doseženega zadetka v skupinskih delih evropskih tekmovanj v tej sezoni ljubljanska Olimpija.

V prvem polčasu se je med strelce za Real Sociedad vpisal tudi Ander Barrenetxea (desno). Foto: Reuters

Berlinski Union se nahaja v hudi rezultatski krizi. V vseh tekmovanjih je nanizal kar devet porazov. Jubilejni deseti se mu je nasmihal v Neaplju, kjer je italijanski prvak po zadetku Mattea Politana v 39. minuti povedel z 1:0. Na stadionu Diego Armando Maradona pa so se gostje v drugem delu vrnili v igro. Šele 20-letni napadalec iz Slonokoščene obale David Datro Fofana je v 52. minuti izenačil na 1:1, na dvoboju, v katerem je nemški klub v okvir vrat usmeril več strelov od gostiteljev (6 proti 4), pa se ni več spreminjal rezultat. Tako je berlinski Union, novinec v ligi prvakov, po kar devetminutnem sodnikovem podaljšku pozdravil zgodovinsko prvo točko v najmočnejšem tekmovanju in prekinil črni niz devetih porazov.

Vroči Bayern lovi nove rekorde

Harry Kane igra proti Galatasarayu od prve minute. Foto: Guliverimage V ligi prvakov igrajo v skupinah od A do D. Bayern si lahko v skupini A s četrto zaporedno zmago v tej sezoni že zagotovi napredovanje. Bavarci so v izjemni formi. Na zadnji tekmi nemške bundeslige so v Dortmundu nadigrali večnega tekmeca Borussio kar s 4:0, Harry Kane pa je zadel v polno kar trikrat. Anglež je v uvodnih desetih nastopih v prvenstvu dosegel kar 15 zadetkov. Če bo nadaljeval tak ritem, bi lahko podrl tudi rekord Roberta Lewandowskega (41).

Bayern bo zvečer gostil Galatasaray, ki na lestvici zaseda drugo mesto in bo glede na ogromno število Turkov v Nemčiji deležen glasne podpore. Bayern na zadnjih tekmah blesti zlasti v drugem polčasu, kar priča o tem, na kako močno in kakovostno klop lahko računa Thomas Tuchel. Bayern bo danes lovil nova rekorda lige prvakov. Doma je na zadnjih 28 tekmah zmagal kar 27-krat, remiziral pa le leta 2018 proti Ajaxu. Nemški prvak je neporažen v ligi prvakov na 37 zaporednih tekmah skupinskega dela. Dobil jih je že 16 zapored, tudi to je rekord tekmovanja.

Rasmus Hojlund se vrača na Parken, kjer se bo čez poldrugi teden pomeril za kvalifikacijske točke za Euro 2024 s Slovenijo. Foto: Reuters

Danski zvezdnik proti svojemu bratu na stadionu Parken

Pri Köbenhavnu se dokazuje 18-letni Oscar Hojlund. Foto: Reuters Zelo čustveno bo v Köbenhavnu. Na stadionu Parken, kjer bo 17. novembra gostovala Slovenija in bo skušala izkoristiti prvo zaključno žogico v boju za Euro 2024, neposredno vozovnico ji v primeru pričakovanega uspeha Kazahstana na dvoboju s San Marinom zagotavlja le zmaga, bo prvič kot napadalec Manchester Uniteda gostoval Rasmus Hojlund. Mladi danski zvezdnik, ki je pred prihodom na Old Trafford branil barve graškega Sturma in italijanske Atalante, je zelo navezan na Köbenhavn. Nogometne korake je nabiral v njegovi mladinski akademiji, nato zablestel tudi v članski karieri, pri 19 letih pa se je odločil za selitev v tujino. Zdaj je prvi napadalec angleškega velikana Manchester Uniteda, s katerim pa ne dosega želenih rezultatov.

Tokrat bi se lahko prvič v ligi prvakov istočasno na zelenici znašla oba brata Hojlund. Oscar Hojlund, 18-letni mlajši brat Rasmusa, ki nosi dres Köbenhavna, je nedavno na Old Traffordu vstopil v igro dve minuti po tem, ko je njegov brat odkorakal z igrišča. United je takrat zmagal po hudih mukah, v izdihljajih srečanja je tesno zmago z ubranjeno 11-metrovko rešil vratar Andre Onana.

Real po četrto zaporedno zmago

Real Madrid želi zadržati stoodstotni izkupiček v ligi prvakov. Foto: Reuters Madridski Real je bil v tretjem krogu uspešen na gostovanju v Bragi. S tem je nadaljeval stoodstotni izkupiček v ligi prvakov. Nato je v gosteh premagal še Barcelono, a je dobro voljo v kraljevem klubu nekoliko skazil domači remi proti Rayo Vallecanu. Najboljši strelec Reala v tej sezoni, angleški novinec Jude Bellingham, bi lahko skupaj z belimi baletniki končal delo že v sredo zvečer. Bellingham bo sicer začel dvoboj na klopi. Zmaga nad Brago prinaša napredovanje in bolj sproščeno nadaljevanje evropskih nastopov, saj bi lahko Carlo Ancelotti v zadnjih krogih spočili glavne zvezdnike in se osredotočil na boje v la ligi.

Arsenal je pred dnevi doživel prvi poraz v tej sezoni v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters

Londonski Arsenal želi ostati vodilni klub v skupini B. Prihaja Sevilla, neugoden tekmec, poln izkušenih imen, ki bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da Andaluzijce ohranijo v boju za napredovanje. Topničarje še vedno peče poraz na gostovanju v Newcastlu po spornem zadetku, ki na Otoku odmeva še danes. Londončani so v prejšnjem krogu zmagali v Sevilli z 2:1. PSV bo pot do prve zmage v skupinskem delu lige prvakov po skoraj osmih letih iskal doma proti Lensu, ki mu na lestvici beži za tri točke.

