Ronaldo danes na eksperimentu Uefe lovi poseben podvig

Liga narodov je pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) zaživela lani, konec tedna pa bo dobila prvega zmagovalca. Za naslov najboljšega se bodo na Portugalskem potegovale štiri zmagovalke lig v najmočnejši skupini A. Poleg gostiteljev so to še Švica, Nizozemska in Anglija.

Liga narodov je nadomestila tradicionalne termine za prijateljska srečanja in poskrbela, da se med seboj v skupinah merijo le reprezentance, ki na podlagi tekmovalnega koeficienta spadajo na zelo podobno kakovostno raven. Slovenski reprezentanci novopečeno tekmovanje ni prineslo uspehov, saj je v družbi Norveške, Bolgarije in Cipra v svoji skupini v ligi C osvojila le tri točke in brez zmage nazadovala v najslabšo ligo D, kjer ji bodo družbo delali Andora, Armenija, Azerbajdžan, Ciper, Estonija, Ferski otoki, Gibraltar, Kazahstan, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija in San Marino.

Z Liverpoolom na vrhu Evrope, zdaj na Portugalskem

Jordan Henderson je v soboto z Liverpoolom postal evropski prvak, v četrtek se bo skušal na Portugalskem uvrstiti v finale lige narodov. Foto: Reuters V najmočnejši skupini A so se do prvih mest v ligaškem delu tekmovanja dokopale Anglija, Nizozemska, Portugalska in Švica. Zaključni turnir bo gostila aktualna evropska prvakinja Portugalska, na njem pa bo nastopilo kar nekaj aktualnih klubskih evropskih prvakov, članov Liverpoola. To so Angleži Jordan Henderson, Joe Gomez in Trent Alexander-Arnold, Nizozemca Virgil van Dijk in Georginio Wijnaldum ter Švicar Xherdan Shaqiri.

Prvi zvezdnik turnirja bo nihče drug kot kapetan in najboljši strelec portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo. Zvezdnik Juventusa bo odigral prvi večji reprezentančni turnir na domačih tleh po letu 2004, ko je nastopil na Euru in načel imeniten statistični dosežek, saj se je vpisal med strelce. V polno je zadel na naslednjih osmih turnirjih, zdaj pa se mu ponuja priložnost, da na zaključnem turnirju lige narodov dočaka jubilejno desetico.

Zmagovalec lige narodov bo prejel več kot 10 milijonov evrov denarne nagrade.