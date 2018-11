V živo: Slovenci pred izpadom v najnižji razred gostujejo v Bolgariji

Slovenija pravkar igra zadnji krog lige narodov. Slovenci gostujejo v Sofiji in naskakujejo prvo zmago v novonastalem tekmovanju, ki ga bodo zapustili na zadnjem mestu. V ligi A so si nastop na zaključnem turnirju že zagotovile Anglija, Portugalska in Švica, danes pa bo znano, ali se jim bo pridružila še Francija ali Nizozemska. Tulipani za prvo mesto danes na gostovanju pri Nemcih, ki se podobno kot Hrvati selijo v ligo B, potrebujejo le točko.

Ponedeljek, 19. november, 20.45 Bolgarija : Slovenija 0:0* (-:-)



*tekma se je začela ob 20.45 Postava Slovenije: Belec, Skubic, Rotman, Iličić, Dervišević, Zajc, Bezjak, Blažič, Struna, Mevlja, Verbič

Slovenska nogometna reprezentanca, ki je pravkar na delu v ligi C, je ena izmed devetih, se v ligi narodov ne more več znebiti zadnjega mesta, tako da bo padla v nižjo skupino.

Slovenija, ki jo danes morda še zadnjič vodi začasni selektor Igor Benedejčič, se poskuša od tekmovanja, v katerem ni blestela, posloviti z zmago. V ekipo se je vrnil Josip Iličić, ki nosi kapetanski trak in je proti Norvežanom odslužil kazen, sta pa zaradi zdravstvenih težav po tekmi z Norveško (1:1) odpadla Andraž Šporar in rezervni vratar Aljaž Ivačič, v nedeljo pa še Domen Črnigoj. Benedejčič je v postavo namesto Aljaža Strune postavil Miho Blažiča.

Bolgarija se za prvo mesto v skupini, nastop v play-offu in napredovanje v ligo B poteguje z Norvežani. Po petih krogih je zelo izenačeno, tako da bi lahko o zmagovalcu skupine odločala skupna razlika v zadetkih.

Nizozemci potrebujejo točko v Nemčiji

V ligi A v skupini A pravkar derbi med Nemčijo, ki je že izpadla, in Nizozemsko, ki potrebuje le točko, da si zagotovi prvo mesto v skupini, na katerem so trenutno Francozi.

Memphis Depay, ki je v odlični formi, poskuša Nizozemcem pomagati do prvega mesta v ligi A. Foto: Reuters

V ligi B je v skupini 1 Ukrajina že prva, medtem ko v medsebojnem obračunu obračunavata Češka in Slovaška ter se poskušata izogniti izpadu. V skupini 4 se merita Danska, ki je že prva, in Irska, ki je izpadla.

Gruzija napredovala neporažena

V ligi D bomo videli štiri tekme. V ligi A je Gruzija, ki je bil že pred tekmo s Kazahstanom prva slavila z 2:1 in napredovala brez poraza, gostila Kazahstan, medtem ko je Latvija brez zadetkov remizirala pri Andori. Makedonija v skupini 4 potrebuje vsaj točko proti Gibraltarju, da si zagotovi prvo mesto, medtem ko bo Liechtenstein gostil Armenijo, ki še upa na prvo mesto.

Drama na Wembleyju osrečila Anglijo

Harry Kane je v 85. minuti priigral zmago Angliji (2:1) in pahnil Hrvaško v ligo B. Foto: Reuters Nov, zadnji letošnji krog lige narodov sta v skupini 4 lige A v nedeljo odprla Anglija in Hrvaška, ki sta se v ponovitvi polfinala letošnjega svetovnega prvenstva udarila na Wembleyju. Oboji so za prvo mesto potrebovali zmago, medtem ko bi Španiji, ki je vse svoje tekme že odigrala, zadostoval remi.

Po mojstrskem golu Andreja Kramarića v 57. minuti je bolje kazalo gostom, a so Angleži v zaključku tekme prišli do zmage in se maščevali za poraz iz Rusije. Najprej je v 78. minuti zadel rezervist Jesse Lingard, potem pa v 85. minuti še kapetan in najboljši strelec Anglije Harry Kane.

Švica je v Luzernu poskrbela za noro zmago, ki jo bo pomnila še dolgo časa. Foto: Reuters

Nora tekma v Luzernu, po kateri se smeji Švicarjem

V ligi A v skupini 2 je Švica nujno potrebovala zmago z dvema razlike proti Belgiji, ki pa je z dvema goloma Thorogana Hazarda, mlajšega brata zvezdnika Chelseaja Edena Hazarda, že na samem začetku tekme vodila z 2:0 in zdelo se je, da je vse skupaj odločeno. Toda potem so Švicarji zabili kar pet golov - trikrat so v polno merili v času od 26. do 41. minute - in prišli do zmage, ki jih je izstrelila na prvo mesto v svoji skupini. Junak je bil napadalec Benfice Haris Seferović, ki je dosegel tri gole.

V ligi B je bila na sporedu samo ena tekma, ki pa ni imela nobenega pomena. Avstrija je z 2:1 zmagala na Severnem Irskem, a si je v tej skupini prvo mesto že pred to tekmo zagotovila Bosna in Hercegovina nesojenega slovenskega selektorja Roberta Prosinečkega.

V ligi C je Madžarska premagala Finsko, ki pa si je že pred to tekmo zagotovila prvo mesto. Estonija, ki je že pred zadnjim krogom vedela, da se seli v ligo nižje, pa je šokirala Grčijo in ji na njenem igrišču prisolila krepko klofuto.

V ligi D je v skupini 2 Belorusija San Marinu prizadejala še šesti poraz na šesti tekmi in osvojila prvo mesto v skupini. Moldavija in Luksemburg sta remizirala.

Finalni turnir elitne skupine na Portugalskem Finalni turnir elitne skupine nogometne lige narodov se bo skoraj zagotovo odvil na Portugalskem. Kandidaturo za organizacijo so poleg Portugalske oddali še Italijani in Poljaki, a ker se niso uvrstili med najboljše štiri reprezentance - igrali so v skupini A3 skupaj z zmagovalko skupine Portugalsko -, s tem niso izpolnili osnovnega pogoja.

Srbija je bizu napredovanja v ligo B. Foto: Reuters

Bo Srbom uspelo?

V torek bo zadnji dan rednega dela lige narodov. V ligi A bo na sporedu le ena tekma, ki pa ni pomembna. Portugalska, ki si je že zagotovila prvo mesto, bo gostila Poljsko, ki je izpadla.

V ligi B bo v skupini 2 Švedska gostila Rusijo. Če jo bo premagala, bo napredovala v ligo A, v nasprotnem primeru bo to uspelo Rusom.

V skupini 1 lige C bosta Škotska in Izrael v Glasgowu obračunala za prvo mesto. Škoti potrebujejo zmago za prvo mesto, na katerem je trenutno Izrael.

V skupini 4 Srbija za prvo mesto potrebuje zmago nad Litvo, morda pa ji zadostuje že remi ali pa celo poraz. Na prvo mesto še lahko skoči Romunija, ki nujno potrebuje zmago v Črni gori.

V ligi D v skupini 3 Kosovo pred domačimi navijači za napredovanje v ligo C potrebuje le točko proti Azerbajdžanu. Malta bo gostila Ferske otoke.

Pred zadnjim krogom je že znano: Liga A:

Zmagovalki skupine: Portugalska, Anglija, Švica

Izpad: Nemčija, Islandija, Poljska, Hrvaška Liga B:

Napredovale so: Bosna in Hercegovina, Danska, Ukrajina

Izpad: Irska, Severna Irska, Turčija Liga C:

Napredovala je: Finska,

Izpad: Slovenija, Estonija, Litva Liga D:

Napredovala je: Gruzija, Belorusija

Zadnje mesto: San Marino

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski cikel za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 6. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: