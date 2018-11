Hrvaška v času kosila po senzacijo na Wembley, Španija navija za remi

Danes se začenja zadnji krog skupinskega dela lige narodov. Derbi dneva bo že ob 15. uri na Wembleyju, kjer potrebujeta Anglija in Hrvaška za napredovanje zmago, Španiji, ki je že odigrala vse tekme, pa bi ustrezal remi. Za prvo mesto se bosta v svoji skupini lige A spopadli Švica in Belgija, Slovenija, ki bo ligo narodov v svoji skupini končala na zadnjem mestu, pa bo v ponedeljek gostovala v Bolgariji.

Večina oči evropske javnosti bo danes uprta na Otok. Na razprodanem Wembleyju (90 tisoč gledalcev) so na tekmi med Anglijo in Hrvaško, ki sta se poleti pomerili v polfinalu svetovnega prvenstva, po podaljšku pa so bili boljši slovenski sosedi, mogoči vsi scenariji. Do prvega mesta, s tem pa tudi sodelovanja na zaključnem turnirju četverice, na katerem se bo prihodnje leto podeljevala lovorika, se lahko dokopljejo še vsi.

Lahko napredujejo vsi trije: Anglija, Hrvaška pa tudi Španija

Mario Mandžukić, ki je odločil polfinale SP 2018 v korist Hrvaške, je na srečo Angležev že končal reprezentančno pot. Foto: Getty Images Anglija bo najboljša, če bo premagala Hrvaško, Španija bo prva, če se bo dvoboj med tremi levi in kockastimi na Otoku končal z remijem, Hrvaška, ki danes ne more računati na poškodovanega Ivana Rakitića, pa se bo prebila na vrh lestvice, če bo ugnala Angleže.

Če so v boju za naslov zmagovalca četrte skupine lige A še vse tri udeleženke, pa je pred zadnjo tekmo jasno, da si je Španija že zagotovila obstanek med druščino najboljših. Zadnjeuvrščena reprezentanca se bo po koncu skupinskega dela poslovila od elite in izpadla v ligo B. Hrvaška se lahko zadnjemu mestu izogne, če bo premagala Anglijo ali z njo remizirala, a le če bo vsaj enkrat zatresla mrežo Jordana Pickforda (1:1, 2:2, 3:3 …). Pred 11 leti je pokvarila angleško zabavo in z zmago na Wembleyju (3:2) preprečila trem levom nastop na euru 2008.

Če bo Hrvaška danes izgubila ali remizirala brez zadetkov (0:0), bo zaradi slabše skupne razlike v zadetkih (Hrvaška in Anglija sta na Reki remizirali z 0:0) ostala na zadnjem mestu. Danes se torej v Londonu obeta spektakel, ki ga bodo zavzeto spremljali navijači Anglije, Hrvaške in tudi Španije.

V Sofiji bo kapetan Iličić

Slovenija se želi od lige narodov posloviti z zmago, na katero čaka vse od septembra. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska nogometna reprezentanca je ena izmed devetih, ki se v ligi narodov ne morejo več znebiti zadnjega mesta, tako da bodo padle v nižjo skupino. Slovenija, ki jo bo v ponedeljek morda še zadnjič vodil začasni selektor Igor Benedejčič, se bo skušala od tekmovanja, v katerem ni blestela, posloviti z zmago. V ekipo se vrača Josip Iličić, ki bo nosil kapetanski trak in je proti Norvežanom odslužil kazen, sta pa zaradi zdravstvenih težav po tekmi z Norveško (1:1) odpadla Andraž Šporar in rezervni vratar Aljaž Ivačič.

Bolgarija se za prvo mesto v skupini, nastop v play-offu in napredovanje v ligo B poteguje z Norvežani. Po petih krogih je zelo izenačeno, tako da bi lahko o zmagovalcu skupine odločala skupna razlika v zadetkih.

Pred zadnjim krogom je že znano: Liga A:

Zmagovalka skupine: Portugalska

Izpad: Nemčija, Islandija, Poljska Liga B:

Napredovale so: Bosna in Hercegovina, Danska, Ukrajina

Izpad: Irska, Severna Irska, Turčija Liga C:

Napredovala je: Finska,

Izpad: Slovenija, Estonija, Litva Liga D:

Napredovala je: Gruzija

Zadnje mesto: San Marino

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski cikel za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 6. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: