Poslastica v Zagrebu: mladi Hrvat spravil Maksimir v ekstazo #video

V predzadnjem krogu skupinskega dela lige narodov se je derbi večera odvil v Zagrebu, kjer sta se pomerila svetovna podprvakinja Hrvaška ter Španija. Nogometna poslastica številnih priložnosti in preobratov se je končala z zmago Hrvatov v sodnikovem dodatku. BiH je bila v avstrijski prestolnici deležna bučne podpore. Slovenija bo z oslabljeno zasedbo in novim (začasnim) selektorjem Igorjem Bedenejčičem iskala pot do prve zmage v Stožicah v petek proti Norveški.

Liga narodov je v četrtek prinesla devet dvobojev, med katerimi je bil največje pozornosti deležen spopad med Hrvaško in Španijo. Kockasti so prvič po zgodovinskem podvigu v Rusiji doma igrali pred polnimi tribunami. Na Maksimir je prišla močna rdeča furija. Gledalci so vseh 90 minut lahko uživali v številnih priložnostih, v infarktnem sodnikovem podaljšku pa je zmaga ostala na Hrvaškem.

Prvič je Maksimir v 54. minuti navdšil Andrej Kramarić, a le slabi dve minuti kasneje je na drugi strani izenačil Daniel Ceballos. Hrvati so v 69. minuti ponovno povedli, v polno je zadel Tin Jedvaj. Na 2:2 je v 78. minuti z zadeto enajstmetrovko postavil Sergio Ramos. Končni izid 3:2 je 93. minuti postavil hrvaški as iz rokava Jedvaj, ki je zadel še drugič. Svetovni podprvaki lahko kljub zmagi še vedno izpadejo, če izgubijo na Wembleyju.

Gol Jedvaja za zmago Hrvaške:

Croacia sigue en modo #Mundial2018 partidazo ante España acá el gol de Tin Jedvaj para el 3-2 final en tiempo de descuento pic.twitter.com/lLQd8kZpOx — Emiliano Simon (@EmilianoSimon) November 15, 2018

Izpad Islandije, norija na Dunaju

Podobno je z Nemčijo v prvi skupini lige A, kjer je v najboljšem položaju svetovna prvakinja Francija. Iz elitne druščine se poslavljata Poljska in Islandija, ki je z 0:2 izgubila pri tretjeuvrščeni reprezentanci z letošnjega SP, Belgiji. Dvakrat je zadel Michy Batshuayi.

V ligi B sta se na Dunaju pomerila Avstrija in BiH, ki jo uspešno vodi "nesojeni" slovenski selektor Robert Prosinečki. Gostujoča reprezentanca je bila v avstrijski prestolnici deležna velike podpore. Na tribunah štadiona Ernst Happel se je zbralo več kot 15 tisoč privržencev Bosne in Hercegovine, gostje pa so si z osvojeno točko (0:0) zagotovili prvo mesto in napredovanje v ligo A.

Slovenija brez največjih zvezdnikov

Slovenija bo na delu v petek. Z oslabljeno zasedbo, saj bodo manjkali Jan Oblak ("dogovor" z NZS), Josip Iličić (kazen), Kevin Kampl (reprezentančno slovo), Bojan Jokić, Rene Krhin (poškodba) in Jasmin Kurtić (vrnitev po poškodbi), bo skušala prekrižati načrte vodilni Norveški. Dvoboj v Stožicah se bo v petek začel ob 20.45, na selektorskem stolčku pa bo debitiral Igor Benedejčič.

Slovenija je na zadnji tekmi lige narodov v Ljubljani remizirala s Ciprom (1:1). Foto: Sportida

Slovensko izbrano vrsto čaka v ponedeljek še gostovanje v Bolgariji. Grozi ji izpad v ligo D, zato bo na zadnjih dveh tekmah naskakovala šest točk. Izpade lahko tudi, če bi bila najslabša izmed tretjeuvrščenih reprezentanc štirih skupin v ligi C.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 5. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: