Slovenija lahko danes piše zgodovino, vroči Haaland na delu že kaj kmalu

Slovenska reprezentanca je v uvodno izvedbo lige narodov leta 2018 vstopila z domačim porazom proti Bolgariji (1:2), dve leti pozneje je v Stožicah remizirala z Grčijo (0:0), nazadnje pa leta 2022 začela tretji ciklus lige narodov s porazom proti Švedski (0:2). Slovenija tako ni še nikoli vstopila v ligo narodov z zmago. Čeprav je vselej začela tekmovanje na domači zelenici, ji to ni pomagalo do uvodnih treh točk. Bo prekinila niz zvečer, ko bo pred nabito polnimi tribunami največjega slovenskega nogometnega objekta gostila severno sosedo Avstrijo?

Elšnik: Tekmeci zdaj bolj spoštujejo Slovenijo

Timi Max Elšnik bo prvič nastopil v Stožicah kot član Crvene zvezde. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek bo pogrešal Žana Karničnika, pod vprašajem je nastop kapetana Jana Oblaka, s številnimi odsotnostmi pa se spopadajo tudi v avstrijskem taboru, kjer selektor Ralf Rangnick ne more računati na kar devet pomembnih igralcev, med njimi je največ branilcev. Tako Slovenija kot Avstrija sta na letošnjem Euru v Nemčiji izpadli v osmini finala, upoštevaje igranje v rednem delu oziroma 120 minutah, pa ni Kekova zasedba izgubila že deset tekem zapored.

"Smo v nekem trenutku samozavesti, tudi ambicije so malo porasle. Verjetno bodo tudi nasprotniki od zdaj naprej imeli malo več spoštovanja do Slovenije. Avstrija je izredno kakovostna reprezentanca in pričakujem trdo, ampak dobro srečanje z dobrim vzdušjem, ko se po tem lepem poletju vračamo domov v Stožice," komaj čaka začetek dvoboja v Ljubljani Timi Max Elšnik, ki je vrsto let v Stožicah nosil kapetanski trak, zdaj pa bo prvič zaigral reprezentančno tekmo kot član Crvene zvezde. Podobno velja tudi za Vanjo Drkušića.

V slovenskem taboru opozarjajo na pritisk Avstrije, ki po izgubljeni žogi zganja presing in si jo želi agresivno priboriti nazaj. Slovenijo čaka spopad s tekmecem, pri katerem nastopa večina reprezentantov v močni nemški bundesligi. Tako jih zelo dobro pozna zlasti Benjamin Šeško, ki bo poskušal prekiniti več kot 500 minut dolg strelski post.

Dvoboj med sosedama, ki ju na svetovni nogometni lestvici loči 30 mest (Slovenija je 52., Avstrija pa 22. reprezentanca), se bo začel ob 20.45. Glavni sodnik bo Romun Radu Petrescu.

Liga narodov prinaša novost Avstrija je glede uvrstitve na svetovni jakostni lestvici prvi favorit skupine B3. Zaseda 22. mesto. Norveška je 50., Slovenija 52., Kazahstan pa 109. na svetu. Foto: Guliverimage Četrta izvedba lige narodov prinaša pomembno novost. Slovenija drugič zapored nastopa v ligi B, kjer so njeni tekmeci Avstrija, Kazahstan in Norveška. Če je poprej napredovanje v višjo ligo, v primeru Slovenije torej preboj v elitno ligo A, zagotavljalo le prvo mesto v skupini, pa bo tokrat drugače. Možnost za napredovanje si bo priigrala tudi drugouvrščena reprezentanca, ki jo prihodnje leto čaka "play-off" proti eni izmed tretjeuvrščenih izbranih vrst iz štirih skupin, ki nastopajo v najvišji ligi (liga A). Podobno bo tudi, kar zadeva izpad v nižjo skupino. Če bo Slovenija v skupini tretja, jo tako spomladi čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi B proti eni izmed drugouvrščenih ekip iz lige C. Ker pa liga narodov omogoča tudi bližnjico do udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, vsem udeležencem, nastopili bodo vsi člani evropske nogometne družine razen suspendirane Rusije, ne manjka tekmovalnih motivov.

V kvalifikacijski skupini B3 se bo uvodna tekma začela že ob 16. uri po slovenskem času. Norveška, prepolna zvezdniških imen, izstopa zlasti v tej sezoni izjemno vroči ostrostrelec Manchester Cityja Erling Haaland, bo gostovala v Kazahstanu, prihodnjem tekmecu Kekove čete (v ponedeljek, 9. septembra).

Mbappe proti Donnarummi na Parku princev

Vrhunec večera bo na Parku princev v Parizu, kjer bo Francija gostila Italijo. V središču pozornosti bo obračun med Kylianom Mbappejem in Gianluigijem Donnarummo, nekdanjima soigralcema pri PSG. Dvoboj bo potekal prav na stadionu najboljšega francoskega kluba. Nobena reprezentanca ni zadovoljna z izkupičkom na Euru 2024. Galski petelini so izpadli v polfinalu, azzurri pa že v osmini finala.

"Pri Realu mi gre vedno bolje. Osvojili smo že lovoriko (evropski superpokal, op. p.), dosegel sem že nekaj zadetkov (na zadnji tekmi la lige je dvakrat zatresel mrežo Betisa, op. p.), zdaj pa sem osredotočen le na državni dres. Moj nos ni več zlomljen, tako da se počutim bolje kot na Euru," si je francoski superzvezdnik oddahnil, ko so mu zdravniki v Madridu pojasnili, kako ne bo potrebna operacija nosu.

Dvoboj med Belgijo in Izraelom bo odigran na Madžarskem (Debrecen). Izbrana vrsta Izraela bo letos v ligi narodov gostila srečanja v Budimpešti, tako da bo pri slovenski sosedi odigrala kar štiri tekme. Belgija se je za tak korak odločila zaradi varnosti, saj je ocenila, da bi bilo preveč tvegano gostiti Izrael v Bruslju.

