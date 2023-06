Luka Modrić poslal sporočilo navijačem Reala

V krstni izvedbi lige narodov je leta 2019 prvi naslov osvojila Portugalska, dve leti pozneje je bila najboljša Francija, letos, zaključni turnir bo ta teden na Nizozemskem, pa bo lovorika osrečila nekoga drugega. V igri za naslov so namreč le še Hrvaška, Italija, Nizozemska in Španija. Pri Hrvatih je v teh dneh v središču pozornosti kapetan Luka Modrić. A ne le zaradi izbrane vrste …

Na zaključnem turnirju lige narodov nastopajo zmagovalci štirih najmočnejših skupin lige narodov. Hrvaška je v skupini A1 prehitela Dansko, Francijo in Avstrijo, Španija je bila v skupini A2 boljša od Portugalske, Švice in Češke, Italija je v skupini A3 zbrala več točk od Madžarske, Nemčije in Anglije, Nizozemska pa se je prvega mesta dokopala v skupini A4, kjer so ji v hrbet gledali Belgija, Poljska in Wales.

Pozneje je bilo odločeno, da bo zaključni turnir, sklepno dejanje tretje izvedbe lige narodov, v kateri je Kekova četa lani obstala v B-skupini, odigran na Nizozemskem. V domovini tulipanov se bo tako odločalo o tem, katera reprezentanca se bo na kratkem seznamu dozdajšnjih prvakov lige narodov pridružila Portugalski in Franciji.

Oslabljeni zasedbi Nizozemske in Hrvaške

Memphis Depay bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil polfinalno srečanje lige narodov proti Hrvaški. Foto: Getty Images V uvodnem polfinalnem spopadu lige narodov se bosta v sredo zvečer v Rotterdamu pomerili Nizozemska in Hrvaška, ki ju vodita Ronald Koeman in Zlatko Dalić. Obe reprezentanci bosta na kultnem stadionu De Kuip pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev. Pri Nizozemski bosta manjkala zvezdnika Atletica Memphis Depay in Bayerna Matthijs de Ligt, pri Hrvaški pa ne bo enega od najboljših mladih branilcev na svetu, Kamplovega in po novem tudi Šeškovega soigralca pri RB Leipzigu Joška Gvardiola, zaradi afere po neokusnem zmerjanju z navijačem na treningu na Reki pa na zaključnem turnirju ne bo tudi junaka navijačev splitskega Hajduka Marka Livaje.

Nizozemci bodo doma lovili prvo lovoriko po 35 letih, ko so postali evropski prvaki v takratni Zahodni Nemčiji, Hrvati pa se bodo pomerili v polfinalu velikega tekmovanja že četrtič. Trikrat so se med štiri najboljše prebili na svetovnem prvenstvu, nazadnje lani v Katarju, kjer so osvojili bronasto medaljo in poskrbeli za še en podvig v obdobju, ki ga je pri ''ognjenih'' zaznamoval fenomen mladostnega veterana Luke Modrića.

Nizozemska je edino reprezentančno lovoriko osvojila leta 1988, ko je na evropskih zelenicah kraljeval Marco van Basten. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Modrić namignil Špancu, da bo ostal v Madridu

Luka Modrić bo skušal izjemno reprezentančno kariero oplemenititi s prvo lovoriko. Foto: Guliverimage Dolgoletni zvezdnik Reala se je v zadnjih tednih znašel v središču pozornosti, saj bi lahko postal eden izmed ''junakov'' poletnega prestopnega roka. Na njegov naslov je prispela zelo mikavna ponudba iz Savdske Arabije, po nekaterih govoricah iz Španije naj bi za dveletno pogodbo znašala kar 120 milijonov evrov, tako da ne manjka namigovanj o tem, da bi se lahko kapetan hrvaške reprezentance v zadnjih letih kariere preselil na Arabski polotok.

Dobitnik zlate žoge izpred petih let je sicer član madridskega Reala že 11 let, v prihodnji sezoni, ko bo za Real nastopal tudi 18 let mlajši Anglež Jude Bellingham, pa bi se lahko Dalmatinec večkrat znašel na klopi. Moral bi se zadovoljiti z manjšo minutažo, kot je je bil v Madridu vajen v preteklosti. Vseeno si, tako je mogoče soditi tudi po zadnjem pripetljaju v Rotterdamu, v katerega je poleg Modrića vpleten tudi novinar španskega športnega dnevnika Marca, ki pozorno spremlja dogajanje pri Realu, izkušeni Hrvat želi ostati in bogato kariero vendarle skleniti v dresu kraljevega kluba. Španskemu novinarju je namreč na vprašanje, ali se bosta po poletnih počitnicah videla v Madridu, odgovoril pritrdilno.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je od prve reprezentančne lovorike oddaljen le še dve zmagi. Foto: Guliverimage

Modrić je sicer za Hrvaško zbral že 164 nastopov in dosegel 23 zadetkov, kar zadeva njegovo prihodnost v državnem dresu, pa je pred srečanjem z Nizozemsko napovedal, da se bo o njej izjasnil po zaključnem turnirju lige narodov. V začetku septembra bo dopolnil 38 let, a po svojih besedah še vedno uživa v predstavah v državnem dresu in lahko pomaga reprezentanci. Tako se poraja vprašanje, ali bi lahko svet ta teden videl zadnji nastop hrvaškega velikana za reprezentanco.

Italijanom in Špancem bo sodil Slovenec

Rodri je v soboto popeljal Man City do evropskega naslova, v četrtek pa bo poskušal znova zagreniti življenje številnim nogometašem Interja. Foto: Reuters V drugem polfinalnem srečanju se bosta v Enschedeju udarili Španija in Italija. Na tej tekmi bo delil pravico slovenski sodnik Slavko Vinčić, to pa bo ponovitev polfinalnega spopada s prejšnjega zaključnega turnirja lige narodov, ko so Španci v polfinalu na San Siru z 2:1 premagali Azzurre, aktualne evropske prvake, s tem pa končali njihov rekordni niz neporaženosti, ki je trajal kar 37 tekem.

Za Španijo bo nastopil tudi nedaven junak finala lige prvakov Rodri, ki je zatresel mrežo Interja in popeljal na evropski prestol Manchester City. Tako se bo slab teden po finalu lige prvakov še enkrat pomeril s številnimi nogometaši Interja (Federico Dimarco, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni in Nicolo Barella).

Rdečo furijo vodi Luis de la Fuente, na klopi Italije pa že dalj časa, čeprav se vmes ni kvalificiral na SP 2022, vztraja Roberto Mancini. Azzurre je leta 2021 že popeljal do evropskega naslova, od nove lovorike je zdaj oddaljen le še dva koraka.

Liga narodov, zaključni turnir (polfinale):

Sreda, 14. junij:

Četrtek, 15. junij: