Podarili gol Haalandu, nato sta Šporar in Šeško priborila veliko zmago

Slovenska nogometna reprezentanca je v razprodanih Stožicah na predzadnji tekmi v letošnji ligi narodov z 2:1 premagala Norveško in tako ohranila upanje na obstanek v drugi kakovostni skupini (ligi B). Najprej so sicer podarili gol Erlingu Haalandu, nato pa sta Andraž Šporar in Benjamin Šeško zadela za veliki preobrat. V petek so Italijani v ponovitvi finala zadnjega evropskega prvenstva z 1:0 premagali Angleže, ki se selijo med drugoligaše, Madžari pa so v boju za prvo mesto v skupini A3 z 1:0 premagali Nemce in jim zadali sploh prvi poraz v letošnji ligi. Hrvaška je v četrtek na derbiju skupine A1 z 2:1 ugnala Dansko.

Liga narodov, 5. krog: Liga B:

Skupina 4:

Sobota, 24. september:

Slovenija - Norveška 2:1

Šporar 69., Šeško 81.; Haaland 47.

Poročilo s tekme.



20.45 Srbija - Švedska Lestvica:

1. Norveška 5 tekme - 10 točk

2. Srbija 4 - 7

3. Slovenija 5 - 5

4. Švedska 4 - 3

Pogumen začetek Slovenije v razprodanih Stožicah. Že v drugi minuti strel Benjamina Verbiča, a je bil Orjan Nyland na pravem mestu. V četrti minuti pa še nevaren predložek pred vratarja Norveške. Nekaj minut zatem pa žoga v slovenski mreži, a gol ni veljal, saj je ob predložku Leo Ostigard nad Miho Blažičem storil prekršek. Norveška je prevzela pobudo in imela do polovice prvega polčasa žogo v svoji posesti že 66 odstotkov igralnega časa. Takrat je Slovenijo prvič rešil Jan Oblak, ko je ubranil strel Ostigarda iz neposredne bližine! Najbolj vročega nogometaša na svetu ta hip Erlinga Haalanda smo prvič videli šele v 36. minuti, ko je dobil globinsko podajo. Sprožil je pravo bombo, a zadel le zunanji del mreže. Ostigard je bil tisti, ki je bil nevarnejši. Po prostem strelu je z glavo znova streljal tik pred iztekom prvega polčasa. A je bil znova na pravem mestu Oblak.

Galerija s tekme v Stožicah (foto: Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Haaland, ki zabije gol skoraj na vsaki tekmi, ga Sloveniji ni dal tri polčase, nato pa v drugi minuti nadaljevanja tekme huda napaka Žana Karničnika. Slabo je v svojem kazenskem prostoru izbil žogo. Ta se je od trupa Mohameda Elyounoussija odbila na nogo Haalandu, ki je bil sam pred Oblakom in ni mu ga bilo težko premagati. A Slovenija se ni predala. V 64. minuti je Petar Stojanović v kazenskem prostoru padel prek norveškega vratarja. Zahtevali so 11-metrovko, niso je dobili, le Stojanović in Andraž Šporar rumeni karton. Slednji tako na torkovi tekmi s Švedsko ne bo smel igrati. Pozneje je enaka usoda doletela še Jasmina Kurtića. Se je pa Šporar oddolžil z golom. Po podaji Šeška v petmetrski prostor je v 69. minuti za 1:1 matiral Nylanda. Deset minut pozneje pa dokončen preobrat. Šeško je na "levi" nogi ujel Nylanda in ga premagal s strelom po tleh s kakšnih 30 metrov. V zadnjih minutah so zdržali norveški pritisk in z 2:1 prišli do prve zmage v letošnji ligi narodov. Haaland in Šeško sta si po zadnjem sodnikovem žvižgu izmenjala dresa, oba sta pot med nogometne zvezde začela v Salzburgu.

Angleži izpadli iz elite

Italijani so z 1:0 premagali Angleže in jih poslali v drugo ligo. Foto: Guliverimage V Milanu so v poslastici petkovega večera med Italijo in Anglijo azzurri v ponovitvi zadnjega finala evropskega prvenstva z golom Giacoma Raspadorija v 68. minuti premagali tekmeca in tri leve poslali med drugoligaše. Angleži namreč na zadnjem mestu nimajo več možnosti za obstanek.

Za prvo mesto v skupini sta se v Leipzigu merili Madžarska in Nemčija, ki do večerne tekme v tej ligi narodov pod vodstvom Hansa-Dieterja Flicka še ni izgubila, a to so v petek spremenili slovenski vzhodni sosedi. Adam Szalai je v 17. minuti dosegel edini zadetek na obračunu, na katerem je nekdanji strateg Bayerna na 14. nastopu z elfom doživel prvi poraz.

Madžari so vodilni, druga je Italija, s katero se bodo v torek udarili za prvo mesto.

Hrvati z zmago na vrh, veselje Francozov v Parizu

Hrvati so z 2:1 ugnali Dansko. Foto: Reuters Četrtek v ligi narodov je prinesel deset tekem. V Zagrebu je Hrvaška z 2:1 premagala Dansko. Dvoboj je potekal na stadionu Maksimir, ki že dalj časa ne more biti v ponos hrvaškemu nogometu. Je v slabem stanju, vzhodna tribuna je že dlje časa zaprta, saj zaradi poškodb, nastalih po potresu (2020), ne zadovoljuje več osnovnih pogojev varnosti, občinstvo prav tako nima strehe nad glavo.

Hrvaška zveza se je vseeno odločila, da bo Zagreb prizorišče dvoboja z Dansko, svetovni podprvaki pa so po novi zmagi prevzeli vodstvo v skupini in so na pragu osvojitve prvega mesta v skupini, ki vodi na zaključni turnir najboljše četverice. Na razprodanem Maksimirju, kjer je bilo okoli 24 tisoč navijačev, je domače navijače v 49. minuti v vodstvo popeljal Borna Sosa. Na drugi strani je v 77. minuti odgovoril Christian Eriksen, a je le dve minuti zatem Hrvate znova v vodstvo popeljal nogometaš Rennesa Lovro Majer in postavil končni izid tekme.

Zlatko Dalić je Hrvate popeljal do nove zmage. Foto: Reuters O neustreznosti osrednjega nogometnega objekta v Zagrebu je pred kratkim spregovoril tudi Aleksander Čeferin. Prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je vodil zasedanje izvršnega odbora na Hvaru, je bil v pogovoru s hrvaškimi novinarji neposreden: "Stadion Maksimir je sramoten, zlasti zdaj, ko je zaprta vzhodna tribuna. Čudež je, da lahko Dinamo na takšnem stadionu dosega tako dobre rezultate. Vsem nogometnim zvezam namenjamo denar za infrastrukturo. V Sloveniji je npr. 80 odstotkov sredstev za stadione namenila prav Uefa. Imamo sredstva, a morajo svoje prispevati tudi vlada, zveza in lokalne skupnosti," je poudaril Čeferin, ki je na zagrebškem stadionu v začetku meseca spremljal dvoboj lige prvakov med Dinamom in Chelseajem (1:0).

Giroud še bližje rekordu Henryja Strelca v Parizu Olivier Giroud in Kylian Mbappe. Foto: Reuters

V skupini A1 je bilo zanimivo tudi v Parizu, kjer je Francija z 2:0 ugnala Avstrijo in v svojem petem nastopu vknjižila prvo zmago. Z današnjo zmago so na lestvici prehiteli slovenske severne sosede. Selektor Didier Deschamps zaradi poškodb ni mogel računati kar na devet izbrancev (med njimi so tudi Karim Benzema, N'Golo Kante, Hugo Lloris in Paul Pogba), a je imel na razpolago vseeno dovolj dolgo klop, da galski petelini niso imeli pretiranih težav. Med strelce sta se vpisala Kylian Mbappe in izkušeni napadalec Olivier Giroud (49 zadetkov), ki bo kmalu dopolnil 36 let, z novim zadetkom pa se je na večni lestvici najboljših strelcev še bolj približal rekorderju Thierryju Henryju (51).

Pred zadnjim krogom ima Hrvaška deset točk, Danska devet, Francija pet, Avstrija pa štiri.

V skupini A4 sta do novih zmag prišli Nizozemska in Belgija, ki se bosta tako v zadnjem krogu udarili za prvo mesto v skupini. Tulipani so z 2:0 zmagali na gostovanju na Poljskem, rdeči vragi pa so v Bruslju z 2:1 ugnali nepredvidljivi Wales, ki je še naprej brez zmage. Nizozemska ima zdaj 13 točk, Belgija deset.