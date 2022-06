Nora tekma v polnih Stožicah, Slovenija jo je po preobratu zagodla Srbiji!

Slovenska nogometna reprezentanca je naporen junijski ciklus lige narodov, v kateri prvič nastopa v ligi B, končala z remijem proti Srbiji. Pod vodstvom Boštjana Cesarja, ki nadomešča obolelega Matjaža Keka, je v polnih Stožicah po prvem polčasu zaostajala z 0:2, a nato v nadaljevanju v pičlih devetih minutah, po zadetkih Adama Gnezde Čerina in Benjamina Šeška, izenačila na 2:2. V drugi tekmi skupine B4 je vodilna Norveška na krilih Erlinga Haalanda, ki je dosegal dva zadetka in asistenco, ugnala Švedsko (3:2).

Liga narodov, 4. krog: Liga B:

Skupina 4:

Nedelja, 12. junij:

Slovenija : Srbija 2:2 (0:2)

Gnezda Čerin 48., Šeško 54.; A. Živković 8., A. Mitrović 35.; R.K.: Rajković 90./Srbija (igralec na klopi)



Norveška : Švedska 3:2 (1:0)

Haaland 10., 54./11-m, Sorloth 77.; Forsberg 62., Gyokeres 90.+5 Lestvica:

1. Norveška 4 tekme - 10 točk

2. Srbija 4 - 7

3. Švedska 4 - 3

4. Slovenija 4 - 2

Konec napetega srečanja v Ljubljani! Dvoboj med Slovenijo in Srbijo se je končal brez zmagovalca (2:2). Sodnikov podaljšek je trajal šest minut, vedno bolj živčni Srbi (rezervist Predrag Rajković je zaradi protestov na račun sojenja prejel rdeči karton) so iskali pot do zmagovitega zadetka, saj so njihovi navijači ves čas skandirali "Hočemo zmago!," a so se ušteli. Mreža Jana Oblaka se v drugem počasu ni več zatresla, Slovenija je osvojila prvo domačo točko v letošnji ligi narodov ter zaostanek za tretjeuvrščeno Švedsko na lestvici znižala na -1. 84. minuta: nova, še zadnja menjava pri Sloveniji. Miho Mevljo je zamenjal Jon Gorenc Stanković, ki ga čaka vroč zaključek srečanja, saj želita oba tekmeca doseči tretji, zmagoviti zadetek. 78. minuta: še četrta menjava v domačih vrstah. Boštjan Cesar je okrepil napad, namesto Gregorja Sikoška je vstopil v igro krilni napadalec Benjamin Verbič. 62. minuta: Slovenija je še naprej zelo nevarna v protinapadih, s katerih seje nevarnost pred srbskimi vrati. Igra je odprta, na eni in drugi strani proti vratom švigajo nevarni streli. Tako je še enkrat svoj strel preizkusil Benjamin Šeško, a je meril naravnost v srbkega vratarja. Gostujoči navijači sporočajo orlom, da hočejo zmago, domači privrženci, ki so v drugem polčasu prišli na svoj račun, so na drugi strani povzdignili glas, tako da smo priča izjemni navijaški kulisi. Slovenci so v drugem polčasu hitro spravili v težave goste iz Srbije. Foto: Grega Valančič/Sportida Goooooooooool! 54. minuta. 2:2! Kakšna tekma v Ljubljani! Če je prvi polčas pripadel gostom iz Srbije, pa v nadaljevanju kraljuje Slovenija. Tokrat je nezbranost obrambe srbskih orlov spretno izkoristil Benjamin Šeško in na navdušenje domačih navijačev izenačil na 2:2! Podajo je prispeval Jasmin Kurtić. Slovenija je za izenačenje potrebovala le devet minut, v Stožicah bo še zelo pestro. Srbski selektor Dragan Stojković je kmalu po drugem golu Slovenije napravil dve menjavi, v igro sta prišla Luka Jović in Filip Kostić, malce pozneje še Sergej Milinković-Savić. Goooooooool! 48. minuta. 1:2! Fantastičen začetek Slovenije v drugem polčasu, ki je v zadetek pretopila že prvo priložnost. Po podaji rezervista Andraža Šporarja se je na seznam strelcev vpisal Adam Gnezda Čerin (to je njegov drugi zadetek za reprezentanco), sledilo je navdušenje slovenskih navijačev v Stožicah, ki so dvignili svoj glas, tako da bomo v nadaljevanju spremljali pravcato navijaško poslastico. Začetek drugega polčasa. Slovenija je v drugi del vstopila z zelo spremenjeno enajsterico. Namesto Davida Brekala je vstopil v igro Jure Balkovec, namesto Mihe Zajca bo nadaljeval srečanje Domen Črnigoj, namesto Žana Celarja pa Andraž Šporar. Konec prvega polčasa v Ljubljani. Srbski nogometaši so bili boljši tekmec, na počitek odhajajo z zajetno prednostjo 2:0. Razmerje v strelih na gol je 6:3 za Srbijo, od tega 3:2 v strelih v okvir vrat. Gooooooool! 0:2! 35. minuta. Srbija je podvojila prednost, tokrat je po mojstrski akciji Dušana Tadića, ki se je spretno osvobodil slovenskega tekmeca in prispeval asistenco, v polno zadel Aleksandar Mitrović, srbski rekorder po številu doseženih zadetkov v državnem dresu. Z neposredne bližine je z neubranljivim strelom z glavo matiral Jana Oblaka. Srbski navijači so v deliriju, nasmiha se jim zgodovinska prva zmaga na slovenskih tleh! 30. minuta: najlepša priložnost Slovenije v dozdajšnjem poteku srečanja. Po hitri in kombinatorni akciji se je z roba kazenskega prostora za nevaren strel odločil Benjamin Šeško. Vratar Srbije Vanja Milinković-Savić, brat zvezdnika Lazia Sergeja, ki je danes na klopi, je imel kar nekaj težav, da je strel mladega napadalca Salzburga izbil v kot. Ostaja 0:1. 23. minuta: Slovenija je umirila pritisk Srbije in si priigrala dve polpriložnosti. V 18. minuti je Benjamin Šeško slabo sprejel žogo po obetavnem protinapadu, tako da je splavala po vodi priložnost za neposreden strel na vrata z ugodnega položaja, pet minut pozneje pa je prosti strel skoraj z roba kazenskega prostora izvedel Jasmin Kurtić, a zadel srbski živi zid. Ostaja pri tesnem vodstvu Srbije, ki je po zadetku resno zapretila prek kapetana Dušana Tadića v 12. minuti, ko je zvezdnik Ajaxa za malo zgrešil cilj in poslal žogo čez prečko. Goooool! 0:1! 8. minuta. Srbi so hitro kronali premoč v začetnih minutah. Filip Mladenović je z leve strani poslal zelo nevarno podajo pred slovenska vrata, kjer je bil najbolj spreten Andrija Živković in premagal Jana Oblaka. Na tribunah je sledil delirij številnih srbskih navijačev, Slovenija se je nenadejano hitro znašla v zaostanku, Živković pa je pri tem dobil udarec z nogometnim čevljem v glavo, tako da se je igra nadaljevala šele čez nekaj minut! Srbi so sicer prvič ogrozili slovenska vrata že v 5. minuti, ko je Aleksandar Mitrović po strelu z glavo ogrel dlani kapetana slovenske izbrane vrste. Na stadionu v Ljubljani prevladujejo srbski navijači. Foto: Reuters Začetek dvoboja v Stožicah. Tribune se še polnijo, a je na največjem nogometnem objektu v Sloveniji že prisotno okrog 15 tisoč ljubiteljev nogometa. Prevladujejo privrženci Srbije, ki so se odpravili v slovensko prestolnice iz številnih (bližnjih) držav. Pomočnik selektorja Boštjan Cesar, ki bo danes na slovenski klopi nadomeščal Matjaža Keka, je izbral začetno enajsterico. Za razliko od tekme v Oslu (0:0) je kar nekaj sprememb, od prve minute bodo zaigrali Oblak, Karničnik, Sikošek, Bijol, Mevlja, Brekalo, Kurtić, Gnezda Čerin, Zajc, Celar in Šeško. Srbija bo zaigrala od prve minute v postavi V. Milinković-Savić; Pavlović, Veljković, Milenković; Grujić, Maksimović; Mladenović, A. Živković; Lukić, Tadić; A. Mitrović.

Tekmovalni ciklus lige narodov, kakršnega še ni bilo, saj bo večina članic evropske nogometne družine (z izjemo kaznovane Rusije) v poldrugem tednu odigrala kar štiri tekme, se končuje s tekmami četrtega kroga. "Slovenska" skupina B4 je bila dejavna v nedeljo, Slovenija pa je brez kaznovanega dvojca (manjkala sta Petar Stojanović in Miha Blažič) osvojila točko proti udeležencu letošnjega SP.

Boštjan Cesar in Dragan Stojković sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovensko zasedbo je ob odsotnosti Matjaža Keka, ki je bil pred dnevi pozitiven na testiranju za novi koronavirus, znova vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar in spravil selektorja Srbije Dragana Stojkovića v slabo voljo. Srbom se je nasmihala zmaga, po prvem polčasu so vodili z 2:0 in bili boljši v igri, a so gostitelji v nadaljevanju krenili furiozno in zgolj v devetih minutah izenačili na 2:2! S tem so se jim delno oddolžili za prepričljiv poraz v Beogradu (1:4). Slovenija bo septembra gostovala na Švedskem, v Ljubljano pa prihaja Norveška.

Srbija ostaja brez zmage na slovenskih tleh Pred 11 leti je Sloveniji zmago nad Srbijo v Mariboru zagotovil zadetek Dareta Vršiča. Foto: Vid Ponikvar Srbska reprezentanca je v nedeljo gostovala četrtič v Sloveniji. Najprej se je dvakrat predstavila na stadionu za Bežigradom, na katerem se je vselej razšla s Slovenijo z neodločenim rezultatom 1:1. Najprej pred 21 leti še kot ZR Jugoslavija, nato še leta 2004, ko je v Ljubljani gostovala izbrana vrsta Srbije in Črne gore. Nato so se Srbi mudili v Sloveniji leta 2011, takrat je slovensko reprezentanco že vodil Matjaž Kek, ki tokrat zaradi okužbe z novim koronavirusom ni mogel voditi gostiteljev v Ljubljani. V Ljudskem vrtu so najboljši srbski nogometaši prvič gostovali v Sloveniji v dresu samostojne Srbije in doživeli prvi poraz (0:1), v nedeljo pa so v polnih Stožicah, kjer ni manjkalo srbskih navijačev, znova ostali brez zmage. Čeprav so vodili že z 2:0, se je dvoboj po preobratu Slovenije končal z 2:2.

Erling Haaland je v dveh skandinavskih derbijih zatresel mrežo Švedske kar štirikrat. Foto: Guliverimage

V drugi tekmi skupine B4 je Norveška v skandinavskem obračunu še drugič v tem mesecu vzela mero Švedski. Vikingi so zmagali s 3:2, z dvema zadetkoma in asistenco pa je izstopal Erling Braut Haaland. V tej ligi narodov je dosegel že pet zadetkov. Brez njega je ostal le na tekmi proti Sloveniji! Norvežani so tako povišali prednost pred zasledovalci.

Španci prehiteli Portugalce, Hrvaška odhaja v Pariz

V torek se bosta pomerila klubska soigralca pri evropskem prvaku, izkušena zvezdnika Karim Benzema in Luka Modrić. Foto: Reuters V elitni skupini A2 je prišlo do menjave na vrhu. Španci so bili doma boljši od Češke, Portugalcem pa se je ponesrečilo gostovanje v Švici, kjer je mrežo evropskih prvakov iz leta 2016 že v 1. minuti zatresel Haris Seferović. Švicarji so zadržali prednost do konca in tako osvojili prve točke v letošnjem tekmovanju.

V ponedeljek bo v središču pozornosti obračun zadnjih finalistov s SP 2018. Na Stade de Francu, nedavnem prizorišču finala lige prvakov, se bosta udarili Francija in Hrvaška. Prejšnji teden sta se pomerili v Splitu, obračun pa se je končal brez zmagovalca (1:1). Slovenski sosedi niso še nikoli v zgodovini premagali galskih petelinov, ki bodo letos v Katarju branili naslov svetovnih prvakov, tokrat pa bi lahko za razliko od tekme na Poljudu v začetno enajsterico uvrstili najboljše igralce, tudi zvezdniška napadalca Kyliana Mbappeja in Karima Benzemaja.

Četrti krog lige narodov bo sklenjen v torek, ko bo v ospredju nogometna klasika, spopad velikanov med Nemčijo in Italijo. Elf je nanizal tri remije, tokrat pa bo v Mönchengladbachu lovil prvo zmago. Evropski podprvak Anglija še čaka na prvo zmago v tej izvedbi lige narodov. Jo bo dočakal na domači tekmi proti Madžarski, ki se v nasprotju z napovedmi odlično kosa s favoriti in je na treh tekmah osvojila že štiri točke? Dvoboj bo odigral na stadionu Molineux v Wolverhamptonu.

V skupini A4 bo vodilna Nizozemska v Rotterdamu pričakala Wales, zadnjega evropskega potnika na SP 2022, Poljska pa se bo skušala v Varšavi maščevati Belgiji za boleč "teniški" poraz, ko je pred dnevi kljub začetnem vodstvu doživela ponižanje (1:6) in na lestvici padla na tretje mesto.