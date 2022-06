Hvalospevi Srbov na račun Jana Oblaka

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes v 2. krogu lige narodov pomerila s Srbijo. Kekova četa bo skupala zadržati niz neporaženosti proti srbski izbrani vrsti, v drugi tekmi skupine B4 pa se bosta v skandinavskem obračunu udarili Švedska in Norveška. Do srede ne bo manjkalo zanimivih tekem. V Splitu bosta v ponedeljek v ponovitvi zadnjega finala SP obračunali Hrvaška in Francija, ki sta v prvem krogu presenetljivo doma ostali brez točk.

Ob 20.45 se bo v Beogradu začelo zares. Srbska nogometna reprezentanca je pred dnevi na stadionu Rajko Mitić gostila Norveško in ostala brez točk (0:1), reprezentančni tabor pa je bil neprijetno razočaran nad številom gledalcev. Na največjem srbskem stadionu se jih je zbralo le 10 tisoč. Veliko manj od pričakovanj, zlasti zaradi evforije, ki so jo orli povzročili lani, ko so jo zagodli Portugalcem in se neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo.

Odkar so si Srbi priigrali vozovnico za Katar, niso več tako prepričljivi. Marca so resda v gosteh ugnali Madžarsko, a nato doživeli hud poraz na Danskem (0:3), v četrtek pa ostali praznih rok proti še enemu predstavniku Skandinavije. Če ne bodo danes premagali Slovenije, ki se bo skušala predstaviti navijačem še z boljšo predstavo kot se je v četrtek v Stožicah proti Švedski (0:2), bo to velik neuspeh za Srbijo.

Oblak eden najboljših na svetu

Srbija je v četrtek ostala doma praznih rok proti Norveški, ki je zmagala po zaslugi zadetka mladega asa Erlinga Brauta Haalanda, novopečenega napadalca Manchester Cityja. Foto: Reuters Srbski ljubitelji nogometa doživljajo Slovenijo, kateri za zdaj ne more pomagati Josip Iličić, kot zasedbo le z enim zvezdnikom. S kapetanom Janom Oblakom, ki spada med najboljše vratarje na svetu.

''Slovenci na prvi pogled nimajo selekcije, ki bi vlivala strah v kosti tekmecu. V polju nimajo niti enega pravega zvezdnika. Če pa računamo še golovo črto, potem ga imajo. Jan Oblak, vratar Atletica, je eden najboljših čuvajev mreže na svetu. Tukaj ni dvoma,'' poroča srbski Sportal, donedavni Blic Sport, in dodaja, kako je Škofjeločan velik navijač in ljubitelj srbskega teniškega asa Novaka Đokovića, zaradi katerega je letos pripotoval v Beograd, kjer ga je spremljal v živo na polfinalnem dvoboju ATP turnirja.

Slovenski nogometaši bodo danes lovili zgodovinske prve točke v ligi B lige narodov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Danes bi lahko Oblaka čakalo veliko dela, saj so Srbi, za katere za to reprezentančno akcijo ne kandidira napadalec Juventusa Dušan Vlahović, po neuspehu proti Norveški zelo motivirani. Radi bi popravili vtis in dokazali, da lahko osvajajo točke v ligi narodov. Podobno pa velja tudi za Slovenijo, pri kateri Matjaž Kek napoveduje določene spremembe v začetni enajsterici za razliko od četrtkove postave proti Švedski (0:2). Dvoboj v Beogradu se bo začel ob 20.45.

Liga narodov, 2. krog: Liga B:

Skupina 4:

Nedelja, 5. junij:

20.45 Srbija - Slovenija

20.45 Švedska - Norveška



Lestvica:

1. Švedska 1 tekma - 3 točke

2. Norveška 1 - 3

3. Srbija 1 - 0

4. Slovenija 1 - 0

Slovenija prvič v drugem kakovostnem razredu

Ligaški del lige narodov, v katerem nastopa vseh 55 članic evropske nogometne družine, poteka med junijem in septembra. O prvaku se bo odločalo junija 2023, o reprezentancah, ki bodo po dodatnih kvalifikacijah padle v nižji kakovostni razred, pa marca 2024. Liga narodov prinaša pomembno vlogo tudi v boju za nastop na Euru 2024, saj bi reprezentancam v primeru slabših rezultatov v kvalifikacijah ob dobrih predstavah v ligi narodov ponudila možnost popravnega izpita, udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za EP.

Matjaž Kek bo skušal zadržati niz neporaženosti proti Srbiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija prvič tekmuje v drugem kakovostnem razredu. Leta 2018 je bila najslabša v skupini lige C, a je zaradi spremembe tekmovalnega ustroja zadržala članstvo med "tretjekategorniki". Dve leti pozneje, takrat jo je že vodil Matjaž Kek, je navdušila v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Osvojila je prvo mesto in napredovala v ligo B.

Kekovi izbranci se bodo po tekmi v Beogradu mudili še na Norveškem ter 12. junija vroči ciklus sklenili z domačo tekmo proti srbski reprezentanci, ki bo letos kot edina udeleženka skupine B4 lige narodov nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Ponovitev finala SP 2018 v Splitu

V ponedeljek bosta za derbi večera poskrbeli zadnji finalistki svetovnega prvenstva Hrvaška in Francija, ki se bosta udarili na splitskem Poljudu, kjer gre slovenskim južnim sosedom v zadnjem obdobju odlično od rok. Avstrijci, ki so v prvem krogu lige narodov presenetili Hrvaško v Slavoniji s kar 3:0, bodo gostili Dance, ki so prejšnji teden prizadejali boleč poraz svetovnim prvakom Francozom, tudi branilcem naslova v ligi narodov. V torek bosta za nogometno evropsko klasiko poskrbeli Nemčija in Anglija.