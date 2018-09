Portugalci brez Cristiana pričakujejo Italijane

V ligi narodov, novoustanovljenem tekmovanju Evropske nogometne zveze (Uefa), popestritvi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 in zamenjavi za dozdajšnji model prijateljskih tekem, bo ob 20.45 na sporedu osem srečanj. Najbolj zanimiv dvoboj gre pričakovati v najmočnejši skupini A, v kateri bodo Portugalci brez Cristiana Ronalda gostili Italijane. Slovenci so v nedeljo izgubili še drugič, z 1:2 jih je premagal Ciper.

Po nesrečnem četrtkovem porazu proti Bolgariji v Stožicah z 1:2 je slovenski selektor Tomaž Kavčič pred nedeljsko tekmo opravil kar pet menjav v začetni enajsterici, kar pa ni prineslo prav veliko dobrega.

Ciper je bil precej boljši nasprotnik in si priigral precej priložnosti, a se je z nekaj izjemnimi obrambami izkazal vratar Vid Belec, ki je poskrbel, da so bili Slovenci v drugem polčasu celo v dobrem položaju. Prek Roberta Berića so povedli, gostitelji so se v igro vrnili z izenačenjem Pierosa Sotiriouja. V 89. minuti je pritisk domačinov prinesel avtogol Petra Stojanovića in zmago Cipra z 2:1.

Slovenci so po porazu z Bolgari v nedeljo izgubili še na Cipru. Foto: Reuters

Svetovni prvaki odpravili Nizozemce

V ligi A smo spremljali poslastico v skupini 1, v kateri je svetovna prvakinja Francija z 2:1 premagala Nizozemsko.

V ligi B je v skupini 1 Ukrajina premagala Slovaško z 1:0 in zmagala še drugič. V skupini 4 je Danska, ki je razrešila nesporazume in tokrat zaigrala v najboljši postavi, z 2:0 premagala Wales.

V najskromnejši ligi D je v skupini 1 Gruzija prišla še do druge zmage, ko je doma z 1:0 premagala Latvijo, medtem ko so Makedonci v skupini 4 z 2:0 odpravili Armenijo.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 2. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: