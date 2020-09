Slovenija lovi zgodovinsko zmago, v osmo končno v rado?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v 2. krogu skupinskega dela lige narodov znova predstavila na domačih tleh. V praznih Stožicah bo ob 18. uri gostila Moldavijo. Če jo bo premagala, se bo povzpela na vrh tretje skupine lige C in poskrbela za zgodovinsko zmago, sploh prvo v tekmovanju lige narodov. V drugi tekmi skupine se bosta v Prištini pomerila Kosovo in Grčija.