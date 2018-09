V živo: Slovenija favorit na Cipru, tulipani pri svetovnih prvakih, Danci končno z zvezdniki

Današnje dogajanje se je ob 15. uri začelo v Ukrajini, kjer gostuje Slovaška. Tri ure pozneje se bodo začele štiri tekme, na delu bo tudi Bolgarija, ki je v četrtek v uvodnem krogu lige narodov razžalostila Slovenijo v Stožicah in jo premagala z 2:1. Bolgari se bodo pomerili z Norveško, ki je bila pred tremi dnevi z 2:0 boljša od Cipra, današnjega tekmeca Slovenije.

Nazadnje je bilo 2:0 za Slovenijo

Josip Iličić je bil zadnji slovenski strelec proti Cipru. Foto: Žiga Zupan/Sportida Izbranci Tomaža Kavčiča bodo prve točke v ligi narodov lovili ob 20.45 v Nikoziji, ko se bodo v derbiju začelja tretje skupine lige C pomerili s Ciprom. Po Janu Oblaku in Josipu Iličiću je slovenska reprezentanca ostala še brez tretjega najdražjega člana zasedbe, Kevina Kampla, ki zaradi poškodbe gležnja ni odpotoval na Ciper. Za razliko od tekme z Bolgarijo bo za srečanje nared Leo Štulac.

To bo že deveta tekma med Slovenijo in Ciprom. Na osmih medsebojnih so bili bolj prepričljivi slovenski nogometaši. Dobili so pet tekem, dvakrat remizirali in enkrat izgubili, razlika v golih pa znaša 16:5. Nogometaši s podobo Triglava na dresu so na Cipru nazadnje gostovali pred petimi leti, ko so zmagali z 2:0. Zadetka sta dosegla tehnični vodja reprezentance Milivoje Novaković in Iličić, ki je zaradi zdravstvenih težav preskočil septembrsko reprezentančno akcijo.

Za derbi večera bosta v najmočnejši ligi A poskrbeli svetovna prvakinja Francija in Nizozemska, ki je zaradi slabših rezultatov v kvalifikacijah izpustila nastopa na dveh zadnjih velikih tekmovanjih.

Danska bo v ligi B gostila Wales, Skandinavci pa bodo po tem, ko se je med zvezo in igralci končal spor, tako da so v četrtek odigrali prijateljsko tekmo na Slovaškem z anonimneži iz nižjih lig (0:3), nastopili z vsemi zvezdniki.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

