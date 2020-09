Portugalci brez Ronalda nad Hrvate

Sobota v ligi narodov prinaša obračun branilcev naslova tekmovanja Portugalcev, za katere zaradi vnetja prsta ne bo igral prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo , in svetovnih podprvakov Hrvatov. Slovenci so v četrtek brez gola remizirali z Grki, v nedeljo se bodo pomerili z Moldavijo.

V najkakovostnejši ligi A bodo Švedi gostili Francoze, Danci Belgijce, Islandci pa pričakujejo Angleže.

BiH do remija v Italiji, Nizozemci boljši od Poljske

Foto: Reuters V petek je bilo v ligi narodov najbolj zanimivo v ligi A, v kateri sta Italija in Bosna in Hercegovina v Firencah remizirali z 1:1. Nizozemska je medtem doma premagala Poljsko z 1:0.

V ligi B je Avstrija ob novem golu mladega Erlinga Haalanda premagala Norveško v gosteh z 2:1. Romunija in Severna Irska sta remizirali z 1:1, z istim rezultatom pa se je končal tudi obračun Škotske in Izraela.

V ligi C smo videli dve gostujoči zmagi. Kazahstan je z 2:0 zmagal v Litvi, Albanija pa z istim rezultatom v Belorusiji.

Slovenija je spet ostala brez skalpa Grčije in zmage v ligi narodov

V četrtek je bila na delu Slovenija, ki je v C ligi narodov v Stožicah gostila Grčijo in v zelo spremenjeni zasedbi, v kateri so manjkali številni nosilci igre, remizirala brez zadetkov. Slovenci so tako še na šesti medsebojni tekmi proti Grčiji ostali brez zmage, prav tako pa še vedno čakajo na prvo zmago v ligi narodov. Najlepšo priložnost je tik pred koncem tekme v Stožicah zapravil napadalec Slovenije Andraž Šporar. Foto: Grega Valančič / Sportida

Poročilo s tekme med Slovenijo in Grčijo:

Varovanci Matjaža Keka so bili večji del tekme v podrejenem položaju, a so imeli vseeno najlepšo priložnost na tekmi. V 85. minuti jo je zapravil Andraž Šporar.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (fotograf: Grega Valančič / Sportida):

V četrtkovem derbiju elitne lige A so se Nemci in Španci razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Nemce je na Mercedes-Benz Areni v Stuttgartu v vodstvo popeljal novi napadalec londonskega Chelseaja in nekdanji soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu Timo Werner v 51. minuti, v sedmi minuti sodnikovega podaljška pa je izenačil Jose Gaya.

Za lovoriko kandidira le 16 ekip, ki sodeluje v najmočnejši ligi A, o zmagovalcu pa se bo na zaključnem turnirju odločalo prihodnje leto.

Liga narodov, 1. krog: Četrtek, 3. september:

Liga C, skupina 3:

Slovenija : Grčija 0:0



Moldavija : Kosovo 1:1 (1:0)

Nicolaescu 20.; Kololli 71. Liga A, skupina 4:

Nemčija : Španija 1:1 (0:0)

Werner 51.; Gaya 90.+6



Ukrajina : Švica 2:1 (1:1)

Jarmolenko 14., Zinčenko 68.; Seferović 41. Liga B, skupina 3:

Rusija : Srbija 3:1 (0:0)

Dzjuba 48./11-m., 81., Karavaev 69.; Mitrović 78.



Turčija : Madžarska 0:1 (0:0)

Szobszlai 80. Liga C, skupina 4:

Bolgarija : Irska 1:1 (0:0)

Kraev 56.; Duffy 90.+3



Finska : Wales 0:1 (0:0)

Moore 80. Liga D, skupina 1:

Ferski otoki : Malta 3:2 (1:1)

Olsen 25., 87., 90.; Degabriele 37., Agius 73.



Latvija : Andora 0:0

R.K.: Gutkovskis 71./Latvija Petek, 4. september:

Liga A, skupina 1:

Italija : BiH 1:1 (0:0)

Sensi 67.; Džeko 57.



Nizozemska : Poljska 1:0 (0:0)

Bergwijn 61. Liga B, skupina 1:

Norveška : Avstrija 1:2 (0:1)

Haaland 66.; Gregoritsch 35., Sabitzer 54./11m



Romunija : Severna Irska 1:1 (1:0)

Puscas 25.; Whyte 86. Liga B, skupina 2:

Škotska : Izrael 1:1 (1:0)

Christie 45./11m; Zahavi 73.



Slovaška : Češka 1:3 (0:0)

Schrantz 88.; Coufal 48., Dockal 53./11m, Krmencik 86. Liga C, skupina 2:

Litva : Kazahstan 0:2 (0:1)

Zajnutdinov 3., Kuat 86.



Belorusija : Albanija 0:2 (0:1)

Cikalleshi 23., Bare 79. Sobota, 5. september:

Liga A, skupina 2:

18.00 Islandija - Anglija

20.45 Danska - Belgija Liga A, skupina 3:

20.45 Portugalska - Hrvaška

20.45 Švedska - Francija Liga C, skupina 1:

18.00 Azerbajdžan - Luksemburg

18.00 Ciper - Črna gora Liga C, skupina 2:

Severna Makedonija : Armenija 2:1 (2:0)

Alioski 5./11m, Nestorovski 38./11m; Barseghyan 90.+4/11m



18.00 Estonija - Gruzija Liga D, skupina 2:

Gibraltar : San Marino 1:0 (1:0)

Torilla 42.



Tekme drugega kroga se bodo igrale od nedelje do torka. Slovenija bo v nedeljo ob 18. uri v Stožicah gostila Moldavijo.