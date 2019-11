Slovenci lovijo evropsko pomlad, Bajrić se vrača po hudi poškodbi

Dva kroga pred koncem je že znanih pet udeležencev izločilnih bojev v evropski ligi. To so Basel, Celtic, Espanyol, Manchester United in Sevilla. Danes bi se jim lahko po predzadnjem dejanju skupinskega dela pridružili še številni stanovski kolegi. V skupini A bo ciprski prvak APOEL Nikozija, pri katerem si nogometni kruh služita Vid Belec in Roman Bezjak, gostoval v Luksemburgu, kjer ga čaka neposredni tekmec za drugo mesto.

Verbič po Danskem še na Švedskem

Miha Blažič bo poskušal premagati Espanyol. Foto: Vid Ponikvar V skupini B je v igri za napredovanje še vsa četverica klubov. Kijevski Dinamo je še neporažen, a je zmagal le enkrat, tako da nima veliko prednosti pred Malmöjem. Če bi ga Benjamin Verbič in soigralci danes premagali na Švedskem, kjer se je poleti končala evropska pot Domžal, bi si že zagotovili napredovanje. Vojničan je v prejšnjem krogu zatresel mrežo nekdanjemu klubu Köbenhavnu, ki bo danes igral v Švici pri Luganu. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati gostiteljem.

Več slovenskih udeležencev je tudi v skupini H. Ferencvaroš Mihe Blažiča bo v Budimpešti gostil Espanyol, ki si je že zagotovil napredovanje, tako da bi lahko na Madžarskem zaigral brez nekaterih najboljših igralcev. Madžarski prvak želi prehiteti klub Ludogorec, temu je pokvaril načrte že v kvalifikacijah za ligo prvakov. Po štirih krogih kaže evropskim krvnikom Maribora bolje, saj imajo šest, Ferencvaroš pa pet točk. Bolgari bodo gostovali v Moskvi, kjer jih bo poskušal s CSKA premagati Jaka Bijol. Ruski velikan je do zdaj zbral le eno točko in ima le še simbolične možnosti za napredovanje.

Bajrić in Berić okrevala, Šporar spet proti Kariusu

Kenan Bajrić je okreval po hudem udarcu, ki ga je prejel v glavo na gostovanju pri Wolverhamptonu. Foto: Reuters St. Etienne gleda v skupini I v hrbet dvema tekmecema, zato potrebuje za uresničitev cilja nujno domačo zmago nad vodilnim Gentom. Robert Berić v francoskem prvenstvu ne dobiva veliko priložnosti za nastop, bo drugače v Evropi? Krčan je odpravil zdravstvene težave in bo kandidiral za dvoboj.

V skupini K bo slovaški prvak Slovan Bratislava lovil zadnji vlak za ohranitev upanja na evropsko pomlad. Podaja se na vroče gostovanje v Istanbul, kjer se mu bo želel zadnjeuvrščeni in že vnaprej odpisani Bešiktaš maščevati za poraz na Slovaškem, pri katerem je imel prste vmes tudi Andraž Šporar, s štirimi zadetki drugi najboljši strelec tekmovanja. Kenan Bajrić, ki je pred tremi tedni v Angliji staknil poškodbo glave, je že okreval, tako da bo kandidiral za srečanje. Šporar bo poskušal znova premagati nemškega vratarja Lorisa Kariusa.

V skupini F bo poslastica med Arsenalom in Eintrachtom Frankfurtom. Pri topničarjih se zaradi skromnih rezultatov v angleškem prvenstvu maje stolček trenerju Unaiju Emeryju. V uvodni tekmi dneva se bosta že ob 16.50 udarila Astana in Manchester United.

Kdo si je že zagotovil napredovanje (5)? Basel, Celtic, Espanyol, Manchester United in Sevilla.

Najboljši strelci: 5 - Munir (Sevilla)

4 - Boadu (AZ), Sinani (Dudelange), Šporar (Slovan Bratislava)

3 - Angel (Getafe), Bruno Fernandes (Sporting), Jaremčuk (Gent), Keseru (Ludogorec), Malen (PSV Eindhoven), Martinelli (Arsenal), Morelos (Glasgow Rangers), Victor Campuzano (Espanyol)

...

1 - Verbič (Dinamo Kijev)

Liga Europa, skupinski del (5. krog):