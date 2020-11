Rožman lahko danes na Hrvaškem ponovi podvig Keka iz leta 2017

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo zelo zanimivo v bližini Slovenije. Na Reki bo hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka pričakal Napoli, ki se lahko pohvali z ekipo, po podatkih Transfermarkta, vredno več kot 600 milijonov evrov! Simon Rožman bo pred enim največjih izzivov, kar jih je dočakal v trenerski karieri v Evropi. Pomeril se bo proti Gennaru Gattusu, ki na Rujevici ne bo gostoval prvič. Pred tremi leti se je na Reki mudil kot strateg Milana in ostal praznih rok (0:2). Premagal ga je takratni trener Rijeke Matjaž Kek. Bi šel lahko njegov mlajši rojak Rožman po njegovih stopinjah?

Gennaro Gattuso se nerad spominja zadnje tekme na Reki, ko je proti Kekovi Rijeki z Milanom izgubil z 0:2. Foto: Reuters

Rijeka išče pot do prvih točk v skupinskem delu. Po porazih z Real Sociedadom (0:1) in AZ Alkmaarjem (1:4) lovi morda še zadnji vlak, ki bi vrnil Rečane med kandidate za napredovanje. ''Igrali bomo proti ekipi, ki je vredna dvakrat več od hrvaške reprezentance. Na začetku dvoboja se ne smemo ustrašiti tekmeca,'' opozarja Rožman, ki bo proti Napoliju pogrešal kar šest članov začetne enajsterice, bo pa, za razliko od nedavnega gostovanja na Nizozemskem, lahko računal na slovenskega zveznega igralca Adama Gnezdo Čerina.

Avstrijci v Zagreb kar z avtomobili, Stojanović ni treniral

Bo Petar Stojanović izpustil dvoboj z Wolfsbergerjem AC, klubom iz Volšperka? Foto: Reuters Evropska liga se bo zvečer igrala tudi v Zagrebu. Dinamo bo pričakal Wolfsberger AC, obe ekipi pa imata številne težave z okuženimi igralci. Na zadnjem treningu hrvaških prvakov ni bilo Petra Stojanovića, tako da bi se lahko med pozitivnimi primeri znašel tudi slovenski reprezentant. Zdesetkani bodo tudi gostje iz Avstrije, za katere nastopa tudi donedavni napadalec Celja Dario Vizinger.

Zaradi strahu pred novimi okužbami in izoliranostjo igralcev so se odločili, da se na gostovanje v Zagreb ne bodo odpravili, ne z letalom, avtobusom ali vlakom, ampak so na stadion Maksimir prispeli kar z avtomobili.

Zanimivo bo tudi na Dunaju, kjer bo Rapid pričakal Dundalk. V avstrijski prestolnici bo zelo čustveno, saj bodo gostitelji, med njimi tudi slovenski reprezentant Dejan Petrović, v spomin na žrtve nedavnega terorističnega napada na Dunaju, nosili črni trak.

Dunajski Rapid bo odigral drugo domačo tekmo v skupinskem delu evropske lige. V prvi je ostal praznih rok proti slovitemu Arsenalu iz Londona. Foto: Sportida

Sprva je bilo načrtovano, da si bo tekmo ogledalo 1.500 gledalcev, po grozotah terorističnega napada pa je bilo odločeno, da bo obračun odigran pred praznimi tribunami. Zeleno-beli v dvoboj vstopajo kot veliki favoriti. Irski prvak je v kvalifikacijah za ligo prvakov ostal praznih rok tudi proti Celju (0:3), nato pa se je vendarle dokopal do skupinskega dela evropske lige.

Grški AEK bo v skupini G gostoval pri Zorji v Ukrajini, med kandidati za srečanje pa je tudi mladi slovenski branilec Žiga Laci, ki v tej sezoni še čaka na prve minute na igrišču.