Čustvena tekma za Verbiča, Šporar želi ohraniti strelsko krono

Po najboljših evropskih klubih, ki so med tednom odigrali tekme 3. kroga skupinskega dela lige prvakov , so danes na delu še udeleženci lige Europa. Med njimi ne manjka slovenskih nogometašev, ki jih danes čakajo zahtevne naloge. Benjamin Verbič bo skušal pokvariti načrte nekdanjemu delodajalcu, v Moskvi se bo Jaka Bijol pomeril proti Mihi Blažiču, najboljši strelec tekmovanja Andraž Šporar bo pričakal goste iz Anglije …

Med uvodnimi tekmami dneva, ki se bodo začele ob 18.55, je tudi dvoboj v Bakuju. V Azerbajdžanu bo pri Qarabagu gostoval ciprski prvak APOEL Nikozija, za katerega nastopata Vid Belec in Roman Bezjak.

Šporar najboljši strelec tekmovanja

Andraž Šporar je v dveh nastopih dosegel kar tri zadetke. To je v ligi Europa uspelo le še trem nogometašem. Foto: Reuters Slovan iz Bratislave bo v skupini K na Slovaškem pričakal Wolverhampton. Andraž Šporar, velik navijač Liverpoola in ljubitelj otoškega nogometa, se bo skušal dokazati proti angleškemu predstavniku. Ljubljančan je dal v skupinskem delu že tri zadetke in si na lestvici najboljših strelcev deli prvo mesto. Obeta se tudi nastop Kenana Bajrića, ki bi ga lahko v obrambi čakalo veliko dela.

V skupini B čaka zelo čustveno srečanje Benjamina Verbiča. Dinamo bo v Kijevu pričakal danskega prvaka Köbenhavn, pri katerem je Vojničan odigral dve sezoni in pol, nato pa tako navdušil oglednike Dinama, da so Dancem za slovenskega reprezentanta plačali štiri milijone evrov. V skupini B nastopa tudi Lugano, ki se bo mudil na Švedskem pri evropskem krvniku Domžal Malmöju, a brez Domna Črnigoja, ki okreva po poškodbi.

Jaka Bijol je v prejšnji sezoni z moskovskim CSKA igral v ligi prvakov, letos pa je aktiven v ligi Europa. Foto: Reuters

Moskovski CSKA bo z Jako Bijolom v slovenskem spopadu gostil Ferencvaroš, pri katerem si trener ne more predstavljati udarnega obrambnega dvojca brez Mihe Blažiča. Napadalec St. Etienna Robert Berić, ki pogreša minute v francoskem prvenstvu, bo v skupini I v Franciji pričakal Oleksandriyo.

Manchester United v Beogradu

S kom se bodo pomerili velikani, favoriti za naslov v evropski ligi? Poslastica se obeta v Beogradu, kjer bo Partizan skušal poglobiti krizo Manchester Uniteda, na Olimpicu se bosta udarila Roma in Borussia Mönchengladbach, Porto bo pričakal Glasgow Rangers, Celtic rimski Lazio, Arsenal Vitorio Guimaraes, večkratni zmagovalec Sevilla pa Dudelange iz Luksemburga.

Najboljši strelci: 3 - Angel (Getafe), Keseru (Ludogorec), Malen (PSV Eindhoven), Šporar (Slovan Bratislava)

Liga Europa, skupinski del (3. krog):