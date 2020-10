Rožmanovi v podaljšku ostali brez točke proti vodilnemu španskemu klubu

Po ligi prvakov so se prvič v sezoni 2020/21 predstavili še udeleženci skupinskega dela lige Europa. Za lovoriko, ki jo je pred dvema mesecema v Nemčiji osvojila Sevilla, se poteguje 48 klubov, med njimi tudi štirje, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji.

Največ Slovencev je pri Rijeki, ki je pod vodstvom Simona Rožmana v prejšnji sezoni osvojila hrvaško pokalno lovoriko, v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo Europa pa prekrižala načrte Köbenhavnu. Rožmanovi varovanci so na Rujevici pričakali Real Sociedad, trenutno vodilni klub španskega prvenstva, in bili še na začetku sodnikovega podaljška blizu točki, a jim je veselje pokvaril Španec Jon Bautista Orgilles, ki je mrežo domačih zatresel v 93. minuti in postavil končnih 0:1. Adama Gnezda Čerin je ob porazu igral vso tekmo. V omenjeni skupini je do točk prišel še AZ Alkmaar, ki je minimalno zmago vpisal v Neaplju.

Petrovićev Rapid vodili proti Arsenalu, a ostali praznih rok

Z zelo atraktivnim tekmecem se je udaril tudi dunajski Rapid, za katerega nastopa Dejan Petrović. Zeleno-beli iz avstrijske prestolnice so gostili londonski Arsenal, v 51. minuti povedli, nato pa v 74. po dveh zadetkih izgubili z 1:2. Slovenski reprezentant je srečanje spremljal na klopi. Do zmage v skupini je prišel Molde, ki je tesno ugnal irskega prvaka Dundalk.

Najvišjo zmago je vknjižil Bayer Leverkusen, ki je s 6:2 odpravil Nico.

Petrović proti angleškemu velikanu

Petar Stojanović se je lani v ligi prvakov pomeril tudi z Manchester Cityjem. Foto: Reuters V skupini K nastopa tudi zagrebški Dinamo, tako da se nova dokazovanja v Evropi na visoki ravni obetajo tudi Petru Stojanoviću. Hrvaški prvaki se bodo danes v uvodnem dejanju na domačih tleh udarili z nekdanjim evropskim prvakom Feyenoordom, ki je bil najboljši na stari celini pred natanko 50 leti. V skupini K igrata še CSKA Moskva in Wolfsberger AC.

V skupini G bo dejaven atenski AEK, pri katerem si bo v tej sezoni skušal izboriti čim več priložnosti mladi branilec Žiga Laci. Rumeno-črne čaka danes dvoboj z Brago, nato pa se bodo spopadli še z Leicester Cityjem in Zorjo iz Luganska.

Liga Europa, skupinski del (1. krog):



Skupina A:

Young Boys Bern : Roma 1:2 (1:0)

CSKA Sofija : CFR Cluj 0:2 (0:0



Skupina B:

Dundalk : Molde 1:2 (1:0)

Rapid Dunaj : Arsenal 1:2 (0:0)

(Dejan Petrović - Dunaj je vso tekmo spremljal na klopi.)



Skupina C:

Bayer Leverkusen : Nice 6:2 (2:1)

Hapoel Be'er Sheva : Slavia Praga 3:1 (1:0)



Skupina D:

Lech Poznan : Benfica Lizbona 2:4 (1:2)

Standard Liege : Glasgow Rangers 0:2 (0:1)



Skupina E:

PAOK Solun : Omonia Nikozija 1:1 (0:1)

PSV Eindhoven : Granada 1:2 (1:0)



Skupina F:

Rijeka : Real Sociedad 0:1 (0:0)

(Adam Gnezda Čerin je za RIjeko igral vso tekmo.)



Napoli : AZ Alkmaar 0:1 (0:0)



Skupina G:

21.00 Leicester City - Zorja Lugansk

21.00 Braga - AEK Atene



Skupina H:

21.00 Celtic Glasgow - AC Milan

21.00 Sparta Praga - Lille



Skupina I:

21.00 Villarreal - Sivasspor

21.00 Maccabi Tel Aviv - Qarabag



Skupina J:

21.00 Ludogorec Razgrad - Antwerpen

21.00 Tottenham - LASK Linz



Skupina K:

21.00 Dinamo Zagreb - Feyenoord Rotterdam

21.00 Wolfsberger AC - CSKA Moskva



Skupina L:

21.00 Slovan Liberec - Gent

21.00 Hoffenheim - Crvena zvezda