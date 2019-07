V živo: Olimpija lovi preobrat

Olimpija je na prvi evropski tekmi na domačem igrišču izgubila proti Rigasu z 2:3. Za Ljubljančane sta v polno zadela Deric Boakye in Luka Menalo, gostje pa so si zmago na prvem obračunu priborili z golom v 93. minuti tekme. V zadnjih desetih minutah tekme so padli kar štirje zadetki. Ljubljančani so sicer z zmago odprli državno prvenstvo, v Stožicah so z 2:0 odpravili Bravo, zdaj pa se mudijo na težkem gostovanju v Latviji.

Podobno kot Olimpijo težka naloga čaka tudi Muro, ki je na prvem obračunu z 0:2 izgubila na gostovanju pri Maccabiju iz Hajfe. Prekmurci so v uvodnem krogu državnega prvenstva remizirali s Celjem (2:2), med strelce sta se vpisala Luka Bobičanec in Andrija Bubnjar.

Domžalčani so bili edini slovenski predstavniki, ki so na prvi tekmi slavili. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot edini slovenski predstavnik na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij so se zmage veselili nogometaši Domžal. Na Malti so s 4:3 premagali Balzan in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost. A ni bilo lahko, domačini so dvakrat vodili z 2:1 in 3:2, a se rumeni niso dali in so se po zadetku Mateja Podlogarja razveselili zmage in lepe popotnice pred povratnim srečanjem.

Slovenska legionarja v težkem položaju

S porazoma sta evropsko pot začela tudi slovenska legionarja. Filip Valenčič z Inter Turkujem pravkar gosti danski Brondby, pri katerem je na prvi tekmi izgubil s kar 1:4.

V podobno težkem položaju je tudi Klemen Bolha, ki bo z litovskim Žalgirisom iz Kaunasa doma lovil visok zaostanek s prve tekme proti madžarskemu Honvedu (3:1).

Liga Europa, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme):

