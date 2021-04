Roma in Villarreal nočeta angleškega finala

Zmagovalca evropske lige čaka posebna nagrada. Ne le finančna, ampak tudi zagotovljena udeležba v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22. Takšna nagrada bi zelo osrečila tri tabore polfinalistov, tako Arsenal, Romo kot tudi Villarreal, saj v svojih prvenstvih trenutno ne zasedajo vodilnih štirih mest, ki peljejo v ligo prvakov.

Pri Manchester Unitedu je zgodba drugačna, saj rdeči vragi na Otoku zaostajajo le za mestnim tekmecem Manchester Cityjem, tako da jim bo vstopnica za ligo prvakov prek angleškega prvenstva težko pobegnila. Vseeno pa to ne pomeni, da je želja Uniteda za osvojitev evropske lovorike kaj manjša kot pri preostalih.

Debitiral v Evropi, United ponižal Rimljane

Edin Džeko bo skušal nocoj na Old Traffordu unovčiti dragocene izkušnje. Foto: Getty Images Rdeči vragi so lačni lovorik. Nesojeni ''superligaši'' bi se radi vrnili na stezo, po kateri so stopicali pred leti, ko so spadali med najmočnejše klube v Evropi. Kot denimo v sezoni 2006/07, ko so se v četrtfinalu lige prvakov znesli nad Romo in jo na Old Traffordu ponižali s 7:1. Takrat je prvič v Evropi za rdeče vrage zaigral Ole Gunnar Solksjaer, zdajšnji trener, ki je od prve evropske lovorike v vlogi stratega oddaljen le še dva koraka. Na drugi strani bo največjo nevarnost obrambi Uniteda predstavljal Edin Džeko, ki odlično pozna Manchester, saj je pred leti nosil dres Cityja.

Villarreal je v evropski sezoni 2020/21 nepremagljiv. Odigral je ducat tekem, 11-krat zmagal in enkrat remiziral. Trener Unai Emery je mojster za osvajanje evropske lige. S Sevillo je bil najboljši kar trikrat. V preteklosti pa je vodil tudi Arsenal, ravno današnjega tekmeca, s katerim se bo udaril za finalno vstopnico. Zdaj bo skušal prizadejati topničarjem veliko škode in jih oddaljiti od napredovanje v finale.