Mourinho novi trener PSG? Portugalec odgovarja v svojem slogu.

Liga Europa, polfinale (prve tekme):

Četrtek, 11. maj:

Vodstvo PSG bi lahko v naslednjo sezono vstopilo z novim trenerjem. Stolček Christopha Galtierja se trese, razočaranje zaradi hitrega izpada iz lige prvakov, Parižani so izpadli že v osmini finala, je veliko. Je francoski klub v želji, da bi na Park princev pripeljal enega najbolj slovitih trenerjev, stopil v stik z Josejem Mourinhom? "Če so me iskali, me niso našli, saj nisem z njimi nikdar govoril," je za Sky Sport Italia odvrnil strateg Rome, ko so ga vprašali, ali so resnična namigovanja, da se zanj zanima PSG.

Alonso: Ta priložnost je privilegij

Xabi Alonso predstavlja uspešen val mladih španskih trenerjev, med katere spada tudi njegov nekdanji reprezentančni soigralec Albert Riera (Olimpija). Foto: Reuters Portugalski trener ima z Romo sklenjeno pogodbo do leta 2024. V večnem mestu se počuti imenitno, čeprav je od vodstva kluba pričakoval več posluha za nakup dodatnih okrepitev. Navijači in nogometaši ga obožujejo, čeprav trenutno ni med najboljšimi štirimi klubi serie A, pa se lahko pohvali tudi z evropskimi uspehi. Lani je tako osvojil konferenčno ligo, letos pa je le še dva koraka oddaljen od osvojitve evropske lige. To mu bo skušal v polfinalu preprečiti nekdanji varovanec Xabi Alonso. Nekdanji španski reprezentant je z Mourinhom sodeloval pri madridskem Realu (2010–2013). Zelo spoštuje Bayer Leverkusen, ki je jeseni pokvaril načrte Oblakovem Atleticu v ligi prvakov, v svojem slogu pa izrazil navdušenje nad hitrostjo njihovih igralcev.

"Xabi je zelo pragmatičen. Izbral je slog, s katerim se njegovi igralci branijo in čakajo na trenutek, ko tekmec izgubi žogo, nato pa jih je izjemno težko ustaviti. Pet ali šest njihovih igralcev bi lahko na olimpijskih igrah teklo na sto metrov poleg Marcella Jacobsa," je izpostavil italijanskega sprinterja, ki je leta 2021 na Japonskem osvojil zlato olimpijsko medaljo. Roma, ki se je v četrtfinalu namučila z "bodočim" nizozemskim prvakom Feyenoordom, se pred pomembnim srečanjem spopada z nekaterimi težavami, saj Paulo Dybala in Georginio Wijnaldum najverjetneje ne bosta v začetni postavi, bosta pa sedela na klopi.

Bayer je konec prejšnjega tedna izgubil proti Kölnu in prekinil niz 14 tekem brez poraza. "Komaj čakam, da se začne tekma. Pričakujemo izjemno ozračje. Priložnost, da se uvrstimo v finale, je privilegij," pojasnjuje 41-letni Alonso, ki bo danes skušal premagati nekdanjega šefa pri madridskem Realu.

Verjetni začetni postavi: Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove, Matić, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz, Adli

Sevilla lovi čarobno sedmico

Juventus bo imal danes opravka z rekorderjem tekmovanja. Foto: Reuters Rekorder tekmovanja, šestkratni zmagovalec evropske lige Sevilla, bo gostoval v Torinu in skušal preprečiti, da bi ljubitelji nogometa 31. maja v Budimpešti morebiti spremljali italijanski finale. Juventusovo mrežo je v Evropi zelo težko zatresti, zlasti iz igre. Na zadnjih petih tekmah tako stara dama iz igre ni prejela niti enega zadetka, v napadu pa je vse nevarnejša, formo je ujel tudi mladi Srb Dušan Vlahović.

Sevilla, ki ji v tej sezoni ne cvetijo rože v domačem prvenstvu, lovi rekordno sedmo lovoriko v evropski ligi. V četrtfinalu je izločila enega največjih favoritov Manchester United. "Sevilla je štirikrat osvojila ligo Europa, dvakrat pokal Uefa. Dobro se znajdejo v teh situacijah, so pravi specialisti. Zahtevno jih bo premagati," opozarja trener Juventusa Massimiliano Allegri, ki bo, če italijanskemu velikanu ne bodo znova vrnili 15 kazenskih točk, sezono končal pri vrhu serie A in si priigral nastop v ligi prvakov.

Sevilla je v sredo trenirala na stadionu Juventusa. Foto: Reuters

"Moramo ostati mirni. To je ključ do uspeha," na drugi strani poudarja Jose Luis Mendilibar, ki je Sevillo popeljal do varnih mest v la ligi, z evropsko lovoriko pa lahko poskrbi za pravcati podvig, saj bi se v Andaluziji liga prvakov igrala tudi v prihodnji sezoni.

Povratni tekmi bosta prihodnji četrtek, 18. maja.

Verjetni začetni postavi: Juventus: Szczęsny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María; Vlahović

Sevilla: Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Lamela; En-Nesyri

