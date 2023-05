Mourinho v svojem slogu: Roma je že osvojila evropsko ligo

Danes bosta znana finalista lige Europa, drugega največjega evropskega tekmovanja, katerega prvak si bo v prihodnji sezoni zagotovil nastop med evropsko elito. To je še kako hvaležen podatek zlasti za Bayer in Romo, ki sta v svojih prvenstvih daleč od želenega četrtega mesta. Nemški klub je v bundesligi sedmi, italijanski pa v serie A šesti.

Mourinho: Želimo zmagati za naše navijače

Bodo navijači še drugič zapored spremljali ljubljence v finalu evropskega tekmovanja? Foto: Reuters Pred srečanjem je Jose Mourinho, sloviti trener sinov volkulje, v šaljivem tonu Romo že proglasil za zmagovalca tekmovanja. ''Če bi v ligi Europa igrali le tisti klubi, ki so tudi začeli tekmovanje, bi bila lovorika že naša,'' je 60-letni Portugalec, ki je pogosto brez dlake na jeziku, opozoril na dejstvo, kako je Roma kot edini polfinalist v evropski ligi odigrala že 14 tekem, preostala trojica pa jih je manj, saj se je ligi Europa pridružila šele spomladi, šele po nastopu v skupinskem delu lige prvakov, kjer so tako Bayer, Juventus kot tudi Sevilla zasedli tretje mesto. Po njegovem mnenju bi bila tako lovorika Rome vrednejša od tiste, če bi jo osvojil kdo drug.

''Želimo zmagati za naše navijače. So izjemni in si zaslužijo srečo. Bomo pa morali odigrati zelo dobro tekmo, če želimo napredovati v finale,'' želi Mourinho spraviti v dobro voljo vročekrvne navijače. Z Romo je lani osvojil konferenčno ligo, letos je od evropske lige oddaljen le še dva koraka. ''Ne razmišljam o preteklosti in mojih nekdanjih finalih. Razmišljam le o sedanjosti,'' želi trener, ki je evropske lovorike osvajal s Portom, Interjem in Manchester Unitedom, povečati zbirko lovorik Rome. ''Zelo se želim uvrstiti v finale. Ne zaradi mene, saj sem postal drugačna oseba, ki bolj razmišlja o drugih kot o sebi. To želim zaradi fantov in navijačev.''

Vratar Bayerja Lukaš Hradecky, ki se bo prihodnji mesec s finsko izbrano vrsto pomeril s Kekovo četo, je v Rimu prejel en zadetek. Dosegel ga je Edoardo Bove. Foto: Reuters

Bayer Leverkusen ne more biti pretirano zadovoljen ob statističnem podatku, da so se v zadnjih desetih letih v finale evropske lige uvrstili le trije klubi, ki so v prvem polfinalu izgubili. To je uspelo le Benfici (2013), Liverpoolu (2016) in Glasgow Rangers (2022). So pa vsi omenjeni klubi igrali povratno tekmo doma, tako kot jo danes tudi Leverkusen. Trener Xabi Alonso jo bo skušal na BayAreni zagosti nekdanjemu šefu pri madridskem Realu Mourinhu. ''Dobro smo pripravljeni, obračun je še kako odprt, naš cilj je, da bi se navijači z veseljem čez nekaj let spominjali te tekme. Fantje so pripravljeni,'' sporoča Španec, ki je nedavno nanizal kar 14 tekem brez poraza, na zadnjih treh srečanjih pa ni dočakal zmage.

Verjetni začetni postavi: Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Wirtz, Adli

Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove, Matić, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham

Sevilla doma ne pozna poraza

Trener Seville Jose Luis Mendilibar bo danes vodil eno najpomembnejših tekem v karieri. Foto: Reuters Zelo napeto bi bilo lahko danes tudi v Andaluziji. Sevilla je v zadnjem obdobju v evropski ligi na domačem stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan nepremagljiva. Na 18 tekmah je vknjižila 16 zmag in dva remija. Na prvi polfinalni tekmi v Torinu se ji je nasmihala zmaga, a je brez nje ostala v zadnjih sekundah, ko je Juventusu zagotovil izenačenje Federico Gatti. ''To je ena najpomembnejših tekem v moji karieri. Zelo spoštujem Juventus, ki je osvojil praktično vse, kar se lahko osvoji v nogometu, a si lahko priigramo sedmi naslov. Vemo, kako se mu moramo zoperstaviti,'' razmišlja trener Jose Luis Mendilibar, ki je Sevillo vodil na 11 tekmah. Dobil jih je kar sedem, nazadnje je v nedeljo s 3:0 v la ligi nadigral Valladolid.

Stara dama bo danes pogrešala Francoza Paula Pogbaja, ki se je poškodoval ob nepravem času. Prejšnji četrtek je Gatti zatresel mrežo Seville prav po njegovi podaji. ''Sevilla je zelo močna ekipa, ki se je izkazala na tekmi v Torinu. Tokrat bo deležna glasne podpore občinstva, a smo pripravljeni na vse,'' trener Juventusa Massimiliano Allegri verjame, da lahko njegovi izbranci popeljejo trofejni italijanski klub v finale lige Europa. Ta bo na sporedu 31. maja v Budimpešti.

Massimiliano Allegri verjame v srečen konec, da se bodo njegovi izbranci 31. maja na Madžarskem potegovali za evropsko lovoriko. Foto: Reuters

Verjetni začetni postavi: Sevilla: Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Lamela, Torres; En-Nesyri.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María; Vlahović

Liga Europa, polfinale (povratni tekmi):

Četrtek, 18. maj: