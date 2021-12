Barcelona ni tega izkusila že 18 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malce po 13. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) začel žreb parov play-offa za osmino finala lige Europa, v katerem bodo sodelovali tudi trije klubi s slovenskimi legionarji. To so Atalanta Josipa Iličića, Leipzig Kevina Kampla in Šerif trenutno poškodovanega Lovra Bizjaka. Največjega zanimanja med udeleženci žreba je deležna Barcelona, ki bo v evropski ligi, nekdanjemu pokalu Uefa, nastopila prvič po 18 letih!