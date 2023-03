V živo: Manchester zlahka naprej, večji izziv za Arsenal

Liga Europa, osmina finala (povratne tekme):

Četrtek, 16. marec:

Sevilla s šestimi naslovi rekorderja evropske lige je branila prednost dveh golov proti Fenerbahčeju Mihe Zajca. Slovenski reprezentant je tekmo začel v prvi postavi in bil na zelenici do 75. minute. V prvem polčasu je turška ekipa povedla z 1:0. Z bele točke je zadel Enner Valencia. Turki so imeli kar 60-odstotno posest žoge in 14 strelov proti golu (tri v okvir vrat), na drugi strani Sevilla le tri. A to ni bilo dovolj ne za preobrat niti za podaljšek. Gola niso zabili niti v kar devetminutnem sodnikovem dodatku drugega polčasa. Povratna tekma se je tako končala z 1:0.

Miha Zajc in strelec prvega gola za Fenerbahče Enner Valencia Foto: Guliver Image

Drugi klub iz Seville v tem tekmovanju, Betis, je bil pred zahtevno nalogo, kako izničiti zaostanek po porazu z 1:4 s prve tekme na Old Traffordu. V prvem polčasu so bili proti Unitedu boljši tekmec, zadeli vratnico, a žoga nikakor ni našla poti mimo Davida De Gee. Ta je v drugem polčasu nekajkrat odlično posredoval, po dveh zapravljenih priložnostih pa je nato v 56. minuti vendarle zadel Marcus Rashford. Ta je s 30 metrov s sijajno odmerjenim udarcem premagal Ruija Silvo.

Žreb četrtfinalnih parov bo v petek, 17. marca, sklepno dejanje, finale evropske lige, pa bo potekalo konec maja v Budimpešti.