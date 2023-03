V Londonu se obeta poslastica, Miha Zajc skuša izločiti rekorderje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo znani četrtfinalisti evropske lige. Največji favoriti za osvojitev lovorke, ki prinaša tudi neposredno udeležbo v ligi prvakov v sezoni 2023/24, so Manchester United, Arsenal, Juventus, Roma in Sevilla. Rdeči vragi bodo branili visoko prednost (4:1) v Sevilli, topničarji iz Londona bodo po atraktivnem remiju 3:3 v Lizboni gostili Sporting, Juventus in Roma odhajata s prednostjo v Nemčijo, Sevilla, s šestimi naslovi rekorder tekmovanja, pa bo branila prednost dveh zadetkov pri Fenerbahčeju Mihe Zajca.